Per la giornata di lunedì 16 marzo 2020 ci sarà molto nervosismo e poca voglia di fare per molti segni dello zodiaco, ma sicuramente ci saranno quelli che faranno eccezione, come nel caso dei Pesci, il quale sarà decisamente creativo e inaspettatamente volenteroso.

I segni di fuoco, in particolare il Leone, e quelli di terra, come la Vergine, potrebbero invece avvertire molte difficoltà, stanchezza e nervosismo.

Cancro disteso, Toro annoiato

Ariete: avrete alcuni ripensamenti oppure vorrete finalmente dare delle svolte alla vostra relazione in senso positivo.

Tutto dipenderà dalla vostra volontà e dalle vostre scelte. Ovviamente ponderate bene le varie possibilità.

Toro: sarà davvero molto noiosa questa giornata per voi, a meno che non avevate previsto di fare un viaggio. Sul posto di lavoro avrete sempre più da fare e poco tempo e voglia anche soltanto di conversare con i colleghi per smorzare momenti molto pesanti. La serata sarà altrettanto tranquilla, ma sarete meno insofferenti.

Gemelli: lunedì 16 marzo sarà pieno di divertimento e di allegria, soprattutto in compagnia di amici e magari anche di parenti per una occasione speciale.

Ci sarà anche occasione di fare qualche esperienza sorprendente.

Cancro: finalmente vi sentirete con la mente libera da pensieri negativi e perfettamente equilibrata. Se qualcosa riuscirà a scalfire questa serenità, sicuramente sarà a causa di qualche motivazione a cui tenete veramente molto.

Leone e Vergine nervosi

Leone: il lunedì purtroppo comincerà con qualche piccolo insuccesso sul posto di lavoro e qualche discussione con un collega.

Stavolta non riuscirete a “decollare” come al solito, però non vi darete affatto per vinti.

Vergine: il vostro nervosismo potrebbe valervi una litigata o comunque della tensione con il partner. Sicuramente avrete i vostri motivi, ma provate a non essere troppo duri con voi stessi e con gli altri.

Bilancia: avrete qualche pensiero negativo riguardo a qualche dissapore recente con il partner o con un amico a cui tenete particolarmente.

Purtroppo non sarà il momento di avere un chiarimento soddisfacente.

Scorpione: avrete molte critiche da fare a qualche persone in particolare, ma quasi sicuramente riuscirete a tenervi tutto dentro per il quieto vivere. Fate attenzione alle provocazioni che potreste avere in queste ore.

Stanchezza per Sagittario

Sagittario: vi sentirete molto stanchi in questa giornata di lunedì, e di conseguenza avrete pochissima voglia di rimettervi in gioco sul posto di lavoro. Dovrete necessariamente fare un sforzo di volontà.

Capricorno: la giornata non presenterà particolari differenze da quelle usuali, soprattutto in ambito professionale, né ci saranno particolari attenzioni per quanto riguarderà la famiglia.

Ma date un occhio di riguardo alle finanze.

Acquario: gli impegni fin dal mattino vi metteranno in uno stato di forte agitazione. Le occasioni per riposarvi saranno quasi nulle, ma sicuramente arriverà qualche novità positiva che vi metterà allegria.

Pesci: avrete tantissime idee da mettere in atto, sia che riguardino la sfera professionale che quella degli hobby e degli interessi personali. Sfrutterete ogni istante libero per cercare di concretizzarle.