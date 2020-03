Le previsioni zodiacali del 13 marzo ci delucidano sulle attività amorose e lavorative dei dodici segni facenti parte dell'arco zodiacale. La Bilancia potrebbe fare una bella sorpresa al proprio partner, mentre i single dell'Acquario sperano di trovare finalmente l'amore. Il Capricorno avrà delle delusioni in ambito lavorativo.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non tarpatevi le ali, se una situazione non vi piace, fatelo presente e prendete le decisioni appropriate. I cuori solitari avranno la possibilità di fare delle conoscenze che potrebbero portare ad una sfiziosa avventura.

Non fate troppo affidamento sulla sfera lavorativa.

Toro: il rapporto di coppia potrebbe prevedere una bella giornata all'insegna della passione e del divertimento. I single saranno pervasi da un alone di mistero, piacerà molto e farete diverse conquiste. Il lavoro potrebbe riservarvi qualche sorpresa, per niente positiva.

Gemelli: non stravolgete le vostre abitudini ma cercate di fare qualche passo verso il vostro partner. Se siete single non temete le malelingue, andate avanti per la vostra strada sicuri di stare nel giusto.

L'ambito lavorativo potrebbe risultare poco costante, non allarmatevi ma prendetene atto.

Cancro: il rapporto di coppia sta andando veramente bene, non ci sono nuvole all'orizzonte che possano offuscarlo. Voi single potreste fare delle conoscenze molto interessanti, ma dovreste aprirvi maggiormente al prossimo. L'attività lavorativa potrebbe avere una brusca frenata, attrezzatevi cercando delle alternative.

Leone: la persona amata vi metterà di fronte ad un bivio, prendete una decisione definitiva o cercate altre situazioni sentimentali. I cuori solitari tenteranno un approccio con una persona a cui tengono particolarmente. L'attività professionale non risulterà essere particolarmente soddisfacente.

Vergine: state vivendo un bel momento di coppia, non arretrate di un centimetro e marciate verso il vostro obiettivo.

Voi single cercate di gestire una situazione per niente facile, non guardatevi indietro. Il lavoro vi darà qualche gratificazione ma anche alcuni grattacapi.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sorprendete il vostro partner, invitatelo a cena e fategli passare dei momenti davvero indimenticabili. Se siete single contornatevi esclusivamente di persone che vi diano gioia e allegria. L'aspetto lavorativo risentirà di alcune dinamiche esterne alla vostra professione.

Scorpione: la vostra relazione sentimentale potrebbe essere giunta al capolinea, tentate un ultimo gesto e poi prendete la vostra strada.

Voi cuori solitari cercate rifugio in una persona amica, vi darà sollievo e conforto. Il lavoro vi potrebbe provocare stress ed eccessiva fatica.

Sagittario: siate prudenti e non prendete decisioni affrettate, il partner avrebbe voglia di continuare il percorso intrapreso. I cuori solitari saranno tentati da un flirt che si potrebbe dimostrare passeggero. Rimboccatevi le maniche e guardate con entusiasmo al futuro lavorativo.

Capricorno: passerete una giornata molto buona con la persona amata, non fatevi prendere dalla frenesia e tenete per voi alcune considerazioni. Se siete single provate a divertirvi e a vivere momenti di spensieratezza.

La sfera professionale potrebbe darvi qualche delusione, così come alcuni colleghi che sembravano fidati.

Acquario: il vostro rapporto sentimentale potrebbe avere un futuro davvero luminoso, provate a fare alcuni progetti con il vostro partner. I single vorrebbero trovare l'amore, questa opportunità non è per niente esclusa. La vostra professione potrebbe subire qualche flessione, tenete botta e cercate di resistere.

Pesci: potreste ricevere qualche piacevole sorpresa dal partner, siatene orgogliosi e mostrate apprezzamento. I cuori solitari saranno tentati di corteggiare una persona per la quale provano forte attrazione.

Il lavoro non sarà positivo, troppi impedimenti lo renderanno altalenante.