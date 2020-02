Nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 marzo 2020 troveremo sul piano astrologico il Sole viaggiare dai Pesci (dove stazionano Nettuno e Mercurio) verso il segno dell'Ariete, mentre Saturno cambierà domicilio spostandosi dal Capricorno (dove sostano Plutone, Giove e Marte) ai gradi dell'Acquario. Venere passerà dall'orbita dell'Ariete al Toro, facendo compagnia ad Urano, nel frattempo il Nodo Lunare permarrà in Cancro.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci ed Acquario, meno roseo per Leone ed Ariete.

Ariete stressata

Ariete: stressati. Venere arriva ed il Sole se ne va dalla loro orbita, portando probabilmente via con sé anche parecchie energie che, sommate alle molteplici incombenze settimanali, potrebbero portare un pizzico di stress ai nativi.

Toro: stacanovisti. Saranno presumibilmente dei caterpillar sul fronte professionale, grazie ad Urano nel segno congiunto a Venere ed in sestile a Mercurio, che li aiuterà a farsi notare dai piani alti aziendali.

Gemelli: umore top. Il tono umorale dei nativi sarà alle stelle tanto che gli amici non perderanno occasione per stare in loro compagnia.

Amore in stand-by.

Cancro: sereni. Nel focolare domestico il clima potrebbe volgere al bello, dopo le burrasche emotive dei giorni scorsi, e ciò cimenterà la simbiosi nel menàge amoroso.

Leone pensieroso

Leone: pensierosi. Il Sole entra nel loro Elemento ma, nel mentre, Saturno si posizione in angolo dissonante e retrogrado perciò molti nati Leone saranno alle prese con dubbi ed incertezze sul da farsi.

Vergine: ostinati. Marte in trigono a Venere, nel fine settimana, potrebbe fomentare l'ostinazione dei nativi nel perseguire le loro mete, qualunque esse siano. Attriti amorosi probabili nei giorni centrali.

Bilancia: galanti. La vena romantica dei nativi potrebbe riemergere prepotentemente nel weekend, quando Venere abbandonerà l'opposizione, facendo dimenticare momentaneamente alcune problematiche di coppia.

Scorpione: taciturni. Gli Astri sono perlopiù posizionati in maniera neutrale verso la loro orbita e li spingeranno probabilmente ad "abbottonarsi", dialetticamente parlando, più del solito evitando di esternare il loro malcontento.

Acquario spensierato

Sagittario: umore flop. Questa settimana i nativi potrebbero assumere un atteggiamento pessimistico che, di conseguenza, renderà meno scorrevoli le relazioni professionali coi colleghi.

Capricorno: finanze flop. Saturno si sposta nel segno successivo, facendo mutare considerevolmente gli equilibri planetari, ed alcune certezze finanziarie potrebbero scricchiolare per i nati Capricorno.

Acquario: spensierati. Il clima, sia al lavoro che in casa, dovrebbe alleggerirsi da giovedì in poi, anche se per vedere delle effemeridi degne di nota bisognerà avere ancora un bel po' di pazienza.

Pesci: intuitivi. Le prime tre giornate della settimana saranno floride dal punto di vista intuitivo, in quanto nelle menti dei nativi potrebbero nascere dei veri e propri colpi di genio che dovranno essere subito messi in atto.