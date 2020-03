Nel corso della giornata di mercoledì 18 marzo 2020 i Pesci saranno sicuramente i favoriti della giornata, soprattutto sul campo amoroso, mentre la situazione della Bilancia sarà ancora tutta in divenire.

I Gemelli saranno più orientati verso le amicizie, anche se non mancheranno di tendere anche su una eventuale relazione di carattere prettamente sentimentale.

Incertezza per Leone

Ariete: l'ambito lavorativo sarà pericolosamente in ribasso, perciò dovrete fare attenzione a come vi muoverete sul campo economico d'ora in avanti.

Purtroppo anche il nervosismo si alzerà sensibilmente.

Toro: qualcosa comincerà a muoversi sul fronte professionale, quindi potreste convergere la vostra mente esclusivamente sul lavoro, sia in senso organizzativo che in senso pratico. Amore bistrattato.

Gemelli: avrete molte possibilità di fare amicizia, e magari anche di stringere un legame molto più forte ed intenso con qualche conoscenza recente. Ogni cosa dipenderà da quanto voi siate coinvolti.

Cancro: molto più energici sul lavoro, avrete totalizzato un numero considerevole di successi che sicuramente saranno molto proficui per la vostra carriera.

Una sorpresa arriverà in men che non si dica.

Leone: qualche incertezza su molti fronti vi costringerà a non prendere né decisioni né tanto meno provvedimenti utili, soprattutto per quanto riguarderà gli scopi collaborativi sul posto di lavoro. Avrete sempre e comunque l'appoggio del partner.

Vergine: in amore sarete decisamente freddi e distaccati, tanto che talvolta potreste essere ripresi per qualche dissapore in corso.

Avrete bisogno di una riflessione accurata per prendere una decisione adeguata a voi.

Discussione per Capricorno

Bilancia: la situazione amorosa continuerà a migliorare sensibilmente, anche se non ci saranno eventuali chiarimenti per qualche dubbio in merito al vostro partner. Sicuramente il vostro umore sarà alle stelle.

Scorpione: distanti. Il vostro malumore potrebbe peggiorare, e anche il vostro rendimento lavorativo potrebbe non essere molto soddisfacente.

Qualche discussione accenderà gli animi dei presenti attorno a voi.

Sagittario: poca voglia di collaborazioni sarà indice anche di una scarsa volontà di rendere positivamente dal punto di vista economico e lavorativo. Dovreste fare qualcosa che al momento vi distragga.

Capricorno: qualche discussione con la famiglia, forse a causa di spese, vi aumenteranno il malumore e il nervosismo. Sarà meglio non eccedere con il lavoro, perché incrementare lo stress potrebbe peggiorare la situazione.

Acquario: sentirete meno stress e vi sentirete molto più riposati, quindi potreste anche essere più attivi sul posto di lavoro.

Al momento le discussioni saranno decisamente bandite dalla vostra “tabella di marcia”.

Pesci: all'interno della coppia ci saranno sorprese e novità tutte positive e che vi metteranno non soltanto buon umore ma anche una grande voglia di fare un viaggio soli con il vostro partner.