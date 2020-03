L'Oroscopo di domani, venerdì 6 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà per i dodici segni zodiacali. La Luna lascerà il Cancro per intraprendere un transito nel domicilio del Leone. In linea di massima si prospettano 24 ore piene di forza, ogni problema o insidia potrà essere superato. I nati del Capricorno risulteranno abbastanza stressati ma potranno fare affidamento su Marte nel segno che dona molta forza. Per i Pesci sarà possibile ottenere una bella tregua. Approfondiamo il tutto andando a scoprire nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun simbolo zodiacale e annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 6 marzo

Sagittario - 12° posto - Questa sarà una giornata da prendere con le pinze, adottate una giusta dose di cautela ed evitate di incappare in discussioni interminabili. Possibili dolorini allo stomaco, cercate di bere meno caffè. Qualche nativo del Sagittario si sente poco valorizzato e apprezzato. Forse il lavoro offre poco, magari aspirate ad un altro mestiere più appagante. In tal caso cercate di tornare sui libri, di fare dei corsi e di informarvi tramite il web, poi valutate un cambiamento.

Tutto è possibile nella vita, basta volerlo. In questo periodo vi sentite 'ingabbiati', vorreste muovervi e viaggiare ma ciò non vi risulta possibile.

Acquario - 11° in classifica - Qualcuno metterà alla prova i vostri nervi, per cui cercate di non prendervela. Queste sono settimane turbolente e colme di problematiche di ogni tipo. L'anno non sta andando come ve lo eravate augurato. Non demordete perché un cambiamento personale risulta essere in atto e ve ne accorgerete entro la fine della primavera.

In amore, coloro che hanno discusso di recente potranno rappacificarsi e trovare un punto d'incontro. Non si può avere tutto dalla vita, ma si può ottenere il più possibile: 'Volere è potere'. Continuate a coltivare le vostre passioni.

Capricorno - 10° posto - Avete abbastanza pianeti nel vostro domicilio, tra Marte, Saturno e Giove. È un periodo in cui avete molta carne da cuocere e non sapete che pesci prendere.

Siete fin troppo stressati e non avete una bella cera. Avete un progetto in fase di costruzione, per cui continuate a portarlo avanti senza arrendervi. In queste 24 ore risulteranno favoriti i dialoghi, i guadagni (soprattutto per i lavoratori autonomi) e la sensualità. I single avranno modo di fare colpo su gente nuova mentre le coppie che si amano si lasceranno andare alla passione. Dovrete prestare attenzione alla salute, dunque, diminuite il consumo di zucchero e sale, specialmente se avete dei problemi con la pressione. Tenetevi alla larga dalle diete fai-da-te.

Cancro - 9° in classifica - Avere Saturno contro non è proprio una bella notizia, tuttavia siete un segno lottatore e fortissimo per cui non ve ne risentite troppo.

In genere tendete a rivangare il passato pensando alle persone che non ci sono più e a come era tutto più semplice un tempo. Cercate di godervi di più il presente riempiendo le giornate di sorrisi, conoscenze e nuove esperienze. Tenetevi costantemente attivi sia dal punto di vista fisico che mentale. Mente e corpo lavorano in sintonia, per cui non sottovalutate nessuno di questi aspetti. In queste 24 ore, in casa avrete da fare un po' di sistemazione, in cucina risulterete molto creativi. Qualche nativo sta risparmiando denaro per la vecchiaia, per effettuare un certo investimento immobiliare o forse per lanciare un'attività intrigante.

Attenzione ai dolori di stomaco e testa, ultimamente non state bene.

Scorpione - 8° posto - Da tempo siete in cerca di pace. Siete stati sotto pressione per l'intera settimana, ma finalmente arriverà il momento della ricompensa per la vostra pazienza e perseveranza. Dovrete prestare molta attenzione alla noia dato che potrebbe giocarvi un brutto scherzo. Certe volte vi sembra di impazzire e vorreste fuggire in un isola deserta lontano da tutto e tutti. Affidatevi al supporto astrale di queste 24 ore che conferiscono energia e tregua. È in corso una rinascita psicofisica, dovrete solamente pazientare.

Potrebbe arrivare quell'ordine che avete effettuato alcuni giorni fa o una risposta che attendete da troppo tempo.

Toro - 7° in classifica - Lasciate che le cose seguano il loro corso naturale e cercate di essere maggiormente ottimisti: 'Non può piovere per sempre'. Aspettate che le acque si calmino dato che al momento c'è un po' di agitazione vicino a voi. Non è un buon momento per fare il passo più lungo della gamba, portate pazienza perché qualcosa si muoverà entro qualche settimana. Avranno di che sorridere le coppie innamorate che si ritroveranno a fare scintille sotto le lenzuola. Programmate qualcosa da fare nel weekend e avviate dei progetti nuovi.

C'è qualcuno che non vi sta particolarmente simpatico, ma del resto non si può piacere a tutti. Una notizia vi lascerà di stucco.

Oroscopo del giorno

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche di questa giornata vi vedranno impegnati all'interno delle mura di casa. Vi dovrete occupare delle pulizie, del bucato e/o della cucina. Non è facile essere voi dato che sulle vostre spalle reggete molte responsabilità. Ritroverete la concentrazione e la serenità nel lavoro/studio e questo vi consentirà di recuperare un ritardo o di portarvi avanti al fine di liberarvi per il weekend. Ultimamente vi siete sentiti come se tutti vi remassero contro.

Non aprite le porte ad un vecchio rancore, camminate guardando avanti altrimenti rischierete di andare a sbattere. Entro la fine del mese di marzo accadrà qualcosa di inaspettato. Siete in cerca di novità.

Pesci - 5° in classifica - L’oroscopo di domani vi concederà un po' di tregua soprattutto se da giorni siete affannati ed avete fatto i conti con una serie di imprevisti malaugurati. Siete in attesa di un evento, forse del vostro compleanno o di una festa particolare. Comunque sia, in giornata potrete prendere le cose con calma perché sarete aiutati e agevolati dalle stelle. Siete un segno splendido e pieno di capacità, non regalate il vostro tempo a chi non lo merita.

Con i colleghi o i compagni sarà meglio averci meno a che fare. Ultimamente vi sentite intrappolati e il vostro è un segno indipendente e libero come il vento. Non sottovalutate il potere della lettura, aiuta a vedere le cose da una prospettiva differente e stimola la mente.

Ariete - 4° posto - Sul piano astrologico si prospetta una giornata abbastanza valida per aprirsi a confidenze e per sfogare eventuali disagi interiori. Da un po' di tempo vicino a voi c'è un silenzio particolare, sembra quasi che siano tutti scomparsi. Entro domenica vi ritroverete a vivere un'intensa emozione. Concentratevi sui lati positivi e non deprimetevi focalizzandovi sulle cose che non funzionano.

Cercate di arricchire la quotidianità facendo cose del tutto insolite, scoprite interessi nuovi e allargate gli orizzonti. Rispetto a qualche anno fa siete diversi, più maturi e responsabili. Fate tesoro degli errori del passato, solo così potrete andare avanti.

Gemelli - 3° in classifica - L’Oroscopo del 6 marzo dice che sarà una valida giornata per fare una riunione di famiglia o con i collaboratori di lavoro. Chi è single potrebbe essersi invaghito di una persona che vede ogni giorno, magari un collega o un compagno/a di scuola. A volte nella vita è necessario prendersi dei rischi e uscire dalla zona di comfort: 'Chi non risica non rosica'.

Se si desidera veramente una determinata cosa, non ci sono scuse che tengano. Nulla piove dal cielo, se volete che qualcosa cambi dovrete mettervi in cammino. In giornata vi sentirete baciati dalla fortuna, ogni cosa vi riuscirà bene e il vostro fascino sarà strepitoso. Approfittate di questo aspetto planetario positivo per tentare un approccio in più. Entro domenica riceverete una notizia interessante.

Vergine - 2° posto - Sarà un venerdì interessante e molto sereno. Vi sentirete stimolati e fermamente creativi. Intuizione, sogni, ispirazione, tutto ciò risulterà strepitoso per cui sfruttate queste 24 ore per spingere il piede sull'acceleratore ed ottenere grandi riscontri lavorativi o scolastici.

In famiglia dovrete essere pazienti e indulgenti soprattutto se avete dei figli in piena fase adolescenziale o dei genitori anziani. L'unico neo risulterà essere il futuro economico dato che ultimamente siete preoccupati. Avete timore di non riuscire a sbarcare il lunario o di vedervi dimezzare le risorse. Comunque sia, la primavera riuscirà a sistemare ogni problema, intanto occupatevi del vostro benessere fisico e mangiate più frutta e verdura di stagione.

Leone - 1° in classifica - Sarà un ottima giornata anche se la mattinata potrebbe partire un po' al rilento, per via di una situazione di lavoro che potrebbe darvi del filo da torcere e recarvi una serie di turbamenti. Presto si verificherà una svolta all'interno della carriera o dello studio. Coloro che accudiscono la famiglia e al contempo lavorano, non sempre riescono a gestire le due cose con semplicità, tuttavia ce la mettono veramente tutta. Aspettatevi un complimento o un riconoscimento. A fine giornata vi sentirete più che bene, non a caso si registrerà una super ripresa dato che riuscirete a sentire maggiormente la Luna nel vostro domicilio. Le coppie avranno modo di lasciarsi trasportare dal romanticismo che risulterà ancora più accentuato entro domenica.