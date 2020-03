Un nuovo weekend del mese di marzo è arrivato per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andranno le giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo, approfondendo cosa dicono le stelle riguardo ad amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo del weekend da Ariete a Vergine

Ariete: la Luna sarà dalla vostra parte per l'intero fine settimana, potrete sfruttare questa positività in campo emozionale. Nel lavoro non mancheranno delle occasioni. Domenica cercate di non farvi prendere dall'ansia.

Toro: in questo fine settimana, i nati sotto tale segno sentiranno maggiore energia.

In amore è un periodo di recupero. Nel campo professionale, potreste valutare delle nuove collaborazioni.

Gemelli: in questo fine settimana, non mancherà la passionalità, mentre in campo professionale, cercate di essere pazienti e di limitare la possibilità di errore.

Cancro: a livello amoroso, chi vive un momento di crisi nella propria relazione, dovrà evitare di essere particolarmente polemico. Nel lavoro, è possibile che arrivino delle critiche, provate ad ignorarle.

Leone: in questo periodo del mese, i nati sotto questo particolare segno è possibile che si sentano stanchi.

Nel lavoro, le giornate saranno agitate, in particolare quella di sabato. Domenica, invece, evitate scontri in amore.

Vergine: con la Luna nel segno che entrerà a partire da domenica 8 marzo, potrete vivere il weekend con un marcia in più in amore. In campo professionale, sarà possibile portare avanti dei nuovi progetti, ma non mancheranno possibili difficoltà.

Previsioni oroscopo del fine settimana per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: Luna in ottimo aspetto per l'intero weekend. Nel fine settimana troverete più forza, ma in campo amoroso evitate gli scontri. Nel lavoro ritroverete stabilità.

Scorpione: nel fine settimana, cercate di essere cauti soprattutto in amore. Potrebbero infatti sorgere delle complicazioni sia nella giornata di sabato che di domenica.

A livello lavorativo sarà possibile fare degli incontri proficui.

Sagittario: lieve arrabbiatura per il segno. In amore sarà comunque un momento interessante, grazie anche alla Luna dalla vostra parte. In campo professionale, avete voglia di cambiamenti.

Capricorno: Venere favorevole, soprattutto nella giornata di domenica 8 marzo potrete rinsaldare i vostri rapporti. A livello professionale cercate di riflettere bene prima di prendere una decisione.

Acquario: i nati sotto questo particolare segno, in questo weekend, vivranno un recupero, che avverrà in particolare domenica. In campo lavorativo, potete fare degli affari importanti, nuove collaborazioni potrebbero cambiare le situazioni.

In amore sabato sarà una giornata di calo.

Pesci: a livello emozionale, questo fine settimana porterà qualche discussione, potreste perdere la pazienza. Fatica e nervosismo anche in campo professionale.