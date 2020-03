L'oroscopo della giornata di domenica 8 marzo prevede un aumento del carico di lavoro per i nativi Vergine, mentre uno splendido Mercurio in Scorpione procurerà dei miglioramenti tangibili per la propria carriera professionale. Acquario potrebbe avere la sensazione di sentirsi a disagio in ambito lavorativo, mentre per Sagittario potrebbe essere arrivato il momento di allargare i propri orizzonti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 8 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 8 marzo 2020 segno per segno

Ariete: Venere in quadratura rispetto al vostro segno vi renderà molto vigili ed attenti sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo di domenica.

A volte infatti vi basterà semplicemente dare vita ad una discussione per strappare un sorriso al vostro partner e vivere momenti semplici, ma molto felici. Se siete single ci saranno incontri fortunati e alcuni potrebbero avere un seguito interessante. Nel lavoro sarete in pace con voi stessi e potreste riuscire a svolgere serenamente le vostre mansioni. Voto - 8

Toro: i pianeti si muovono in fretta per voi nativi del segno e vi daranno una momentanea spinta di fiducia secondo l'oroscopo di domenica.

Sul fronte sentimentale questa vostra sicurezza sarà perfetta in questo periodo per discutere finalmente con la vostra anima gemella del vostro futuro o dei vostri figli. Se siete single cercate di tenere a bada la gelosia se vedete la persona che vi piace con altra gente. Sul posto di lavoro la collaborazione con i colleghi sarà indispensabile se volete riuscire a terminare un progetto di gruppo.

Voto - 7,5

Gemelli: gli influssi di Mercurio in quadratura dal segno dei Pesci prepara per voi un oroscopo tutto sommato discreto. In amore se siete single e siete potenzialmente coinvolti in una relazione, potreste sfruttare la situazione a vostro vantaggio per farla diventare più profonda e perché no, una relazione vera e propria. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, soprattutto se siete nati nella seconda decade, fareste meglio a non rimandare tutto a domani, rimboccatevi le maniche e datevi da fare.

Voto - 7

Cancro: configurazione astrale molto ricca che completa un oroscopo fatto di coraggio e buoni propositi. Sul fronte sentimentale sta per cominciare una nuova fase della vostra vita di coppia e sia voi, che la vostra anima gemella, siete elettrizzati. Se siete single presto arriveranno momenti più sereni, potrebbe nascere la relazione che sognate. Nel lavoro la collaborazione con i colleghi sarà fondamentale per convincere i clienti ad acquistare da voi. Voto - 8

Leone: purtroppo l'amicizia, così come l'amore a volte può finire e bisogna farsene una ragione. Sforzatevi dunque di vedere le cose dal loro lato positivo per uscire fuori da questa situazione critica.

Se avete una relazione stabile potreste essere alle prese con una situazione familiare da sistemare al più presto possibile. In ambito lavorativo avrete molto da fare ed entro breve tempo e penserete di non farcela. Voto - 6

Vergine: Giove in trigono rispetto al segno del Capricorno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. L'oroscopo infatti annuncia sul posto di lavoro un aumento delle vostre mansioni che di conseguenza vi ruberanno più tempo del solito. In ambito sentimentale invece parlare con il partner potrebbe essere per voi un'attività più frequente e gratificante. I cuori solitari mostrando il loro lato tenero e mostrando sincerità in ciò che fanno potrebbero far innamorare una persona.

Voto - 7,5

Bilancia: se sono in corso dei cambiamenti nella vostra vita, dovreste cercare la via più adatta per portare qualcuno dalla vostra parte. L'oroscopo prevede il Sole in trigono dal segno dell'Acquario che nell'ultimo periodo sta provocando un po’ di confusione nel vostro cuore e saranno presto necessari dei provvedimenti. I single nati nella seconda decade saranno tra i più fortunati durante la giornata di domenica. Nel lavoro se vi capiterà qualcosa di inaspettato, forse sarebbe il caso di astenersi. Voto - 7

Scorpione: Mercurio favorevole nel vostro cielo promette un oroscopo che vi mette in splendida forma per la giornata di domenica.

Vi sveglierete con il piede giusto e avrete tanto ottimismo da condividere con la vostra famiglia o con la vostra anima gemella sul fronte sentimentale. Se siete ancora single forse potreste riuscire a concludere qualcosa di veramente importante. Nel lavoro da questa giornata potrebbero dipendere molte cose per il vostro futuro, quindi non sottovalutatevi. Voto - 8

Sagittario: Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete promette scintille per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di domenica. In amore non sovraccaricatevi di impegni, perché stavolta avrete occhi solo per la vostra anima gemella.

I cuori solitari preferiranno divertirsi con gli amici di sempre. Nel lavoro la vostra passione e l'amore per ciò che fate cresce giorno dopo giorno e l'arrivo di ulteriori novità vi darà un motivo per continuare con così tanto entusiasmo. Voto - 8,5

Capricorno: Marte si sposterà nel vostro segno zodiacale, promettendo una buona dose di energie che potrebbero farvi tornare di buon umore e donarvi una gran forza di volontà. In amore sarete più calmi e disponibili, attenti ai comportamenti fuori luogo in grado di rovinare la perfetta intesa con il partner. Se siete single forse fareste meglio per una volta a pensare a voi stessi.

Nel lavoro sarete pronti ad affrontare nuove sfide che potrebbero portare avanti la vostra carriera professionale. Voto - 8

Acquario: il Sole in quadratura potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo durante la giornata di domenica. L'oroscopo prevede infatti qualche leggero disagio sul posto di lavoro che v'impedirà di lavorare seriamente. In amore invece un pizzico di concretezza e buonsenso vi suggeriranno il comportamento più giusto per rilanciare il rapporto sentimentale. Se siete single non rinunciate a conversare con coloro che vorranno esprimere la loro opinione su argomento che vi interessa.

Voto - 7

Pesci: nel lavoro le cose prenderanno la giusta direzione secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Vi sembrerà quasi che non ci sia nulla che voi non possiate fare, ma occhio a non strafare. In amore la necessità di fare ed esprimere affetto nei confronti della vostra famiglia migliorerà la vostra reputazione. Se siete single attenzione a qualche piccola gelosia. Infatti, non potrete lamentarvi di una relazione di coppia che effettivamente non esiste. Voto - 7,5