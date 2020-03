Mentre si avvicina a grandi passi un nuovo fine settimana, leggiamo le previsioni e l'Oroscopo per il 19 marzo 2020. Analizziamo in particolare quali cambiamenti porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro per ciascun segno.

Astri e oroscopo del 19 marzo 2020: la giornata

Ariete: in amore in questa giornata ci saranno ancora piccole incomprensioni e compromessi da accettare. Nel lavoro in questa fase ci vuole maggiore cautela, solo così potrete evitare eventuali problemi futuri.

Toro: per i sentimenti giornata stancante.

Non vi sentite ripagati e potreste vivere una piccola agitazione. Nel lavoro Urano è nel vostro segno, per questo motivo è normale vivere eventuali cambiamenti ma anche pensare a dei progetti importanti in vista del futuro.

Gemelli: a livello amoroso momento migliore grazie alla Luna favorevole, ma da sabato pomeriggio fino a domenica ci vorrà prudenza. Nel lavoro momento che può portare una maggiore frenesia, in particolare per tutte le questioni di carattere economico.

Cancro: in amore giornata impegnativa, ma avrete anche una maggiore forza.

Domenica sarà una giornata ancora migliore per i rapporti. A livello lavorativo è utile ascoltare anche il parere degli altri. Vi sentite al momento sotto pressione per diversi motivi.

Leone: a livello sentimentale in questa giornata ci saranno piccole difficoltà che potranno diventare insormontabili se si mette in discussione tutto. Nel lavoro è un periodo un po' conflittuale, alcune persone al momento non sono chiare con voi.

Vergine: a livello sentimentale non sottovalutate le storie nate da poco. Non mancano alcuni dubbi anche per coloro che fino a poco fa vivevano due storie. Nel lavoro, se un cambiamento sta per arrivare non bisogna avere paura, potrà comunque andare bene.

Previsioni e oroscopo del 19 marzo 2020: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata serena in amore, vi sentite più motivati.

A livello lavorativo dovete prendere tutto il tempo necessario per ragionare e fare scelte importanti per il futuro.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale evitate di pensare troppo alle storie sentimentali del passato. Se ci sono state discussioni aspettate il weekend prima di arrivare a possibili conclusioni. Nel lavoro presto arriveranno nuove opportunità e nuovi contatti. Recupero per il fisco.

Sagittario: in amore si potrà vivere un'emozione forte in questo periodo. Con una persona dell'Acquario rapporti favoriti. Nel lavoro state valutando fin da ora cosa fare nel prossimo futuro.

Avete una buona capacità di reazione.

Stelle e oroscopo del 19 marzo: previsioni

Capricorno: a livello amoroso c'è un recupero importante. Giornata stabile anche per quanto riguarda le emozioni. A livello lavorativo state pensando di fare una scelta visto che non arrivano soluzioni immediate. Il consiglio è quello di aspettare ancora le prossime giornate.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna reca una bella capacità di azione in amore, dal 29 ancora di più. Nel lavoro non è semplice tenere testa a tutte le situazioni, tuttavia le stelle sono dalla vostra parte.

Pesci: in amore giornata interessante che avvicina un fine settimana che potrà portare chiarimenti.

Nel lavoro non abbiate paura di lanciarvi durante le prossime settimane verso nuove idee.