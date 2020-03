L'Oroscopo del giorno di venerdì 20 marzo è al centro dell'attenzione, pronto a svelare il pensiero degli astri e ben disposto a dare consigli utili in merito all'amore e al lavoro. Questa parte terminale della settimana corrente si presenta molto bene per un piccolo gruppo di 'prescelti': a fare la differenza, soprattutto in campo sentimentale due transiti di spicco. Uno riguarda il passaggio del Sole in Ariete e l'altro interessa il transito della Luna in Acquario: ansiosi di appurare chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare sull'appoggio incondizionato delle stelle?

Dalle notizie scaturite dalla situazione astrale di ogni singolo segno, il prossimo venerdì senz'altro Acquario e Pesci avranno massimo sostegno dagli astri, pertanto sono stati valutati entrambi al 'top' con cinque stelle. Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di venerdì 20 marzo, poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo soprattutto gli appartenenti al segno del Sagittario, preventivati nelle attuali predizioni con il segno di spunta relativo ai periodi da 'ko'. Andiamo a scoprire meglio la realtà dei fatti: nel proseguo la scaletta con le stelle e gli approfondimenti relativi all'oroscopo giornaliero.

Classifica stelline 20 marzo 2020

Gli ultimi studi astrali hanno dato già i risultati richiesti in merito al grado di positività da attribuire alla giornata di venerdì 20 marzo. Iniziamo quindi, senza tergiversare, a togliere il velo alla nuova classifica stelline impostata sul quinto giorno dell'attuale settimana. In apertura abbiamo svelato i simboli astrali più fortunati tra i sei sotto analisi in questo contesto, Acquario e Pesci.

A tenere il passo dei predetti segni solamente altri tre simboli, tutti valutati con le quattro stelle della normalità: Bilancia, Scorpione e Capricorno. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Capricorno;

★★★: Sagittario;

★★: NESSUNO.

Oroscopo del giorno 20 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

La giornata del 20 marzo si preannuncia positiva ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare l'attuale situazione in cui viviamo, cercando di far passare messaggi di speranza e positività nel futuro. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, quella che vi aspetta è soprattutto una giornata ordinaria, senza grandi novità o chissà cosa. Sarete però decisamente amorevoli e disponibili, soprattutto nei confronti delle persone a voi più care.

La vostra 'palla al piede', come facile intuire, è l'impossibilità di interagire dal vivo con è lontano da voi. Il non poter considerare persone e situazioni come effettivamente vorreste, vi deprime non poco. Single, una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia: nei dialoghi siate sempre sinceri. Le previsioni del giorno invece, nel lavoro, indicano combinazioni planetarie abbastanza a vostro favore. Diciamo che avrete la possibilità di prendervi delle rivincite e finalmente ritrovare un discreto equilibrio economico.

Scorpione: ★★★★. Giornata a tratti buona ma con probabili risvolti negativi da metà a fine pomeriggio. In generale troverete alcune interessanti soluzioni in grado di ristabilire il dialogo con una persona che avete particolarmente a cuore (partner o familiare). In amore, se saprete gestire la situazione stupirete piacevolmente la persona del cuore. Sarete attraenti e magnetici e il vostro istinto vi porterà a scegliere i programmi più vantaggiosi per il bene della coppia. Single, l'oroscopo del giorno indica che potreste (forse) sentirvi molto attratti da qualcuno che ultimamente non vi toglie gli occhi di dosso!

Se la persona piace, perché no? Dai, non siate timidi ma lasciatevi corteggiare e soprattutto iniziate a gettare le basi per quando il periodo tornerà alla normalità. Nel lavoro invece, fase molto importante, basterà sviluppare l'intraprendenza e l'opportunismo per garantirvi risultati favorevoli. In serata una 'notiziola' abbastanza interessante potrebbe rompere la solita routine.

Sagittario: ★★★. Venerdì partirà sotto la poco raccomandabile previsione indicante i periodi 'sottotono'. Pertanto iniziate già da adesso con lo stare disimpegnati e fuori da ogni cosa potenzialmente rischiosa. Se stress o ansia dovessero prendere il sopravvento si invita a non farsi sopraffare dallo sconforto.

Nel corso della giornata una telefonata da qualcuno che stimate, da un parente o da un'amicizia, potrebbe dare piacevolmente colore al resto del periodo. In amore, avrete delle incomprensioni con il vostro lui o la vostra lei: non inasprite ulteriormente il dialogo ma cercate invece di trovare un modo per fare pace. Intanto, esprimete sempre la vostra opinione senza offendere, vedrete che tutto tornerà a posto. Single, avete voglia di cambiare qualcosa della vostra vita, ma nello stesso tempo la paura dell'ignoto vi frena. In generale il presentimento avvertito in questo periodo è di una certa sfiducia nei rapporti 'virtuali': purtroppo dovete accontentarvi per adesso, ma molto presto tornerete a sorridere veramente al fianco di una persona dolce, comprensiva e pazza di voi.

Nel lavoro infine, l'oroscopo del giorno 20 marzo al Sagittario indica una giornata all'insegna dei soliti sbalzi di umore: pazientate e aspettate che passi il periodo 'no'. In generale per quanto riguarda il comportamento da osservare, saranno da evitare assolutamente invidie, rancori o insane voglie di rivalsa.

Astrologia del giorno 20 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì è in linea con la più scontata delle normalità. Diciamo pure che sarà a tratti davvero bizzarra questa giornata per molti di voi Capricorno. Ma cosa potrà succedere di importante?

In molti nativi senz'altro predominerà il desiderio di evasione, di fuga da certe responsabilità abbastanza stressanti, diciamolo pure, che il periodo vi impone: calma, non bisogna mai scherzare col fuoco, ok? In amore, il vostro partner sarà complice nelle scelte che farete facendo di tutto per farvi stare bene. Sicuramente riuscirà a rendervi la persona più felice della terra a patto di saper gestire bene la vostra impulsività o la vostra ansia. Troppo spesso alcuni di voi tendono ad emergere dal rapporto di coppia cercando di dominare la persona amata: sconsigliato! Single, la vostra naturale tendenza a circondarvi di persone o a consolidare nuove amicizie, per un po' dovrà essere accantonata e sappiamo tutti il motivo.

Fate leva sul buon umore, è contagioso, e se ben esternato porta immense soddisfazioni. Appena passato questo triste periodo ci saranno incontri molto piacevoli per tanti solitari' del Capricorno. Nel lavoro, visto il periodo poco piacevole, sappiate reagire ad una giornata faticosa e/o poco brillante, magari concedendovi qualche momento di meritato relax. Vi ricaricherà 'le pile'.

Acquario: ★★★★★. Giornata favorita dalla Luna nel segno: sicuramente portatrice di tangibili speranze per la maggior parte di voi Acquario. Valutata nelle predizioni di venerdì come serena, la giornata in questione porterà grosse soddisfazioni soprattutto in famiglia: sarete di buon umore e riuscirete a trasmettere il vostro stato d'animo anche alle persone che avete a fianco.

In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale in oggetto, vi accorgerete che con un sorriso sincero stampato sulle labbra, anche se esternato attraverso lo schermo di un telefono o di un pc, tutto diventerà più semplice. Usando la tecnologia vi sembrerà di essere vicino alle persone che stimate, senza nessuna paura o ostacoli da rimuovere. Fatelo, basta poco per essere felici... Single, siete sempre molto motivati e decisi a trovare una persona con la quale instaurare un rapporto sentimentale? Allora, visto che per il momento non potete uscire per incontrare gente, create un gruppo online con quante più persone potete, ovviamente cercate di inserire soprattutto chi vi fa battere il cuore: inteso il messaggio?

Nel lavoro invece, dovete prendervi delle responsabilità importanti che, in un futuro prossimo, potrebbero portare soddisfazioni o delusioni.

Pesci: ★★★★★. Una giornata bella, vincente e serena grazie a Venere in trigono al vostro Nettuno. Sin dal primo mattino avrete un aspetto particolarmente sbarazzino, magari qualcuno sprizzerà tanta energia da ogni poro. Approfittatene per iniziare qualche lavoretto 'fai da te' oppure imparare qualcosa che avreste sempre voluto fare ma che, per mancanza di tempo, non avete mai iniziato: non avete scuse, il tempo adesso avanza un po' a tutti, onde per cui... Intanto, l'oroscopo del giorno 20 marzo riguardo l'amore indica a tanti nativi un ottimo periodo. In coppia evitate di ricorrere a manovre azzardate e/o sotterfugi per ottenere quello che più desiderate o ciò che vi farebbe comodo. Il motivo? Ebbene, rischiereste di finire in una ragnatela da cui non sapreste poi come uscirne. Se single invece, le stelle creeranno questo venerdì momenti molto dolci e in gran parte sereni. Ottimi saranno i rapporti (virtuali) con gli amici di sempre: a tal proposito, potreste instaurare con una persona che vi interessa, una relazione (sempre in modo virtuale per il momento) destinata a rivelarsi sincera, duratura e invidiata. Nel lavoro, per concludere, splendide occasioni in giornata potrebbero prender vita dal nulla, con predominanza in alcuni settori: molto avvantaggiati coloro legati al settore dei servizi.