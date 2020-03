L'Oroscopo per la giornata di giovedì 19 marzo avrà in serbo molte novità, opportunità ed emozioni per tutti i segni zodiacali. Troviamo la Luna in congiunzione a Giove e Marte e Saturno in congiunzione a Plutone. Bilancia e Capricorno svilupperanno un feeling particolare con il partner, mentre il Toro dovrà gestire qualche piccola discussione in famiglia. Scopriamo, nel dettaglio, cosa riserverà la giornata del 19 marzo per tutti i 12 segni zodiacali.v

Previsioni astrologiche del 19 marzo: Ariete pianificatore e delusione per Gemelli

Ariete: la paura per il futuro inizierà a farsi sentire.

Non sarà possibile, al momento, prevedere come andrà il susseguirsi degli eventi, ma la vostra determinazione vi spingerà a pianificare obiettivi futuri. Per voi sarà difficile, infatti, rimanere fermi ad aspettare, ma preferirete continuare lavorare sulle vostre idee e sui vostri progetti. Potrebbe esserci qualche discussione in famiglia causata da opinioni differenti, l'oroscopo consiglia di esprimere il vostro pensiero senza giudicare quello degli altri: ci sarà spazio per più punti di vista.

Toro: la giornata non inizierà nel migliore dei modi, potrebbero esserci delle discussioni in famiglia dovute a vecchie questioni irrisolte. Non lasciatevi trascinare dal furore e ascoltate le parole del partner e dei figli: con pazienza e tolleranza riuscirete a raggiungere un punto d'incontro. Potrebbe essere d'aiuto proporre qualche attività da fare insieme, prediligete giochi poco impegnativi e divertenti, in modo da coinvolgere tutti i membri della famiglia.

Attenzione a non esagerare con l'esuberanza e con l'entusiasmo, non tutti potrebbero apprezzare.

Gemelli: una persona a voi vicina potrebbe tradire la vostra fiducia e deludervi enormemente. Il consiglio dell'oroscopo è quello di tentare un chiarimento, ma senza dover subire comportamenti indesiderati: se c'è del vero affetto tra voi, sarà possibile raggiungere un compromesso, anche se potrebbe volerci del tempo.

Una buona idea per la serata potrebbe essere quella di preparare un bagno caldo e una tisana rilassante: non c'è niente di più confortevole dell'andare a letto con una sensazione di tranquillità e benessere.

Cancro: sarà una giornata carica d'amore e tenerezza, il partner vi farà sentire tutto il suo amore e, forse, sarete pronti per confessargli qualcosa d'importante. La sensibilità tipica del vostro segno non potrà che sciogliergli il cuore e farlo sentire ancora più partecipe nella vita famigliare. Mostrate la vostra vulnerabilità, ma senza lasciarvi trascinare troppo dall'ansia e dal panico: non è un bel momento, ma con accanto le persone amate riuscirete ad affrontare tutto e a non farvi abbattere dalle preoccupazioni.

Oroscopo di giovedì 19 marzo: Leone nervoso e Scorpione goloso

Leone: il carattere determinato lascerà il posto a uno stato di ansia e nervosismo. Anche voi infatti, nonostante la positività che fa da base alla vostra personalità, potete avere dei momenti in cui tutto sembra crollarvi addosso. L'oroscopo consiglia di dare spazio alle persone che amate e alle vostre attività preferite. Non sarà possibile trascorrere del tempo fuori casa, ma ci sono molte cose che si possono fare tra le mura domestiche, che possono incrementare l'umore: cucina, lettura, scrittura, disegno, telefonate con amici e televisione.

Vergine: forse, potreste sentirvi messi in disparte dal partner, ma in realtà sarete voi stessi a voler conquistare maggiori spazi personali. Potreste aver bisogno di dedicarvi del tempo per staccare la spina da tutto ciò che sta succedendo in questo momento: film, un bel libro, un bagno caldo, sono tutte attività che potrebbero esservi d'aiuto. Date il giusto peso anche all'amicizia: potreste chiamare il vostro migliore amico e confidargli le vostre preoccupazioni oppure organizzare una chat di gruppo con persone che non sentivate da un po'.

Bilancia: la sintonia tra voi e il partner aumenterà esponenzialmente, vi sentirete coccolati e amati e sarete in grado di esprimere tutti i sentimenti più profondi.

Potreste sentirvi in ansia e tesi a causa dell'isolamento forzato, ma parole dolci, da parte delle persone che amate, riusciranno a donarvi il giusto conforto. L'oroscopo consiglia di provare a rispolverare qualche vostra vecchia passione o di lanciarvi in un progetto artistico: sarà un ottimo modo per tenere la mente occupa e per iniziare a pianificare gli obiettivi futuri.

Scorpione: questo periodo sta facendo emergere tutta la vostra golosità e il buon gusto per i cibi appetitosi. Potreste divertirvi a trascorrere del tempo in cucina, sperimentando nuove e sfiziose ricette. Sicuramente il partner non potrà che apprezzare.

Potrebbe esserci qualche piccola discussione in famiglia, affrontate le liti sul nascere e non trascinatele per il resto della giornata. Attenzione agli sbalzi di temperatura, fate arieggiare la casa, ma cercate di non esporvi a correnti fredde e asciugatevi bene i capelli dopo il bagno.

Previsioni zodiacali del 19 marzo: Sagittario tollerante e fantasia per i Pesci

Sagittario: ci sarà bisogno di tutta la vostra tolleranza e del vostro buon carattere per riportare la serenità in famiglia. Potrebbero esserci dei contrasti con i figli e con il partner e, anche se l'istinto vi dice di combattere per affermare le vostre idee, in questo momento la soluzione più pacifica è quella di ascoltare le parole di tutti e trovare il giusto compromesso.

Un buon modo per cercare di riportare la serenità potrebbe essere quello di organizzare una serata cinema in casa: un bel film spensierato, qualche snack da mangiare e delle bevande fresche da gustare.

Capricorno: vi attendono momenti di dolcezza e amore con il partner. Questi giorni d'isolamento forzato non stanno facendo altro che rafforzare il vostro legame spingendovi a pianificare importanti obiettivi per la vita di coppia. Con i figli le cose procederanno per il verso giusto, potrebbe esserci qualche piccolo fraintendimento, ma niente che non sia risolvibile con qualche parola d'incoraggiamento e un sorriso.

L'oroscopo consiglia di dedicarvi a qualche ricetta golosa, potreste recuperare vecchi libri di cucina o usare Internet per cercare gli ingredienti da usare.

Acquario: potreste risentire molto della mancanza dei vostri amici, non è facile rimanere isolati per persone socievoli come voi, ma usando la tecnologia vi sarà possibile mantenere i contatti con coloro a cui volete bene. Potrebbe esserci qualche tensione con il partner, forse un po' di gelosia da parte sua, discutetene insieme in modo da non portare avanti questioni irrisolte. La situazione con i figli potrebbe essere un po' impegnativa però, con pazienza e tranquillità, riuscirete a gestire tutto al meglio.

Pesci: creatività e fantasia saranno i punti forti di questa giornata, con queste qualità si possono realizzare moltissime cose e potreste riuscire a distrarre partner e figli dal momento difficile che si sta vivendo. Il consiglio dell'oroscopo è quello di non smettere mai di credere nei sogni, anche se potreste sentirvi indietro sulla tabella di marcia: avrete tutto il tempo per realizzare ciò in cui credete. Attenzione a non viziare troppo i figli, il vostro carattere dolce potrebbe spingervi a essere molto tolleranti con loro, ma qualche regola è fondamentale.