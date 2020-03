L'oroscopo del 29 marzo è pronto a rivelare come si conclude l'ultimo weekend di questo terzo mese dell'anno. I nativi della Bilancia devono sfruttare questa giornata per riposarsi. Le persone dello Scorpione sognano di evadere da questo periodo critico. In ottima evidenza, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni astrali quotidiane per i 12 segni dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – La migliore cosa da fare in questa giornata domenicale è rallentare il ritmo e le vostre ambizioni.

Dovete fare il punto della situazione e chiedervi se avete sbagliato qualcosa in questi ultimi mesi. Lo potete intuire guardando gli occhi di chi vi è vicino, magari sono bisognosi del vostro affetto.

Toro – In questa giornata non vi sentite in piena forma, quindi, fate bene ad azionare le riserve disponibili per affrontare a testa alta questa giornata tosta. In un periodo così disagevole, sforzo e sacrifici sono indispensabili, quindi non sono ammessi capricci e lamentele. Visto che la vostra mente è molto attiva, questo potrebbe essere il giorno giusto per sfornare idee nuove.

Gemelli – Se state pensando a grandi progetti per il futuro e avete bisogno di qualche soldo in più, fareste meglio a fare meno spese on line. Abbandonare qualche spesa superflua, non sarebbe una cattiva idea. A fine marzo potreste trovare un gruzzoletto non indifferente che vi sarà utile per avviare un progetto che avete in mente già da qualche tempo.

Previsioni di domenica 29 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questo periodo fate bene a pensare a coloro che vi hanno dato una mano a superare momenti difficili. La giornata odierna dovreste passarla interamente con loro per cercare di ricambiare il gesto altruistico, o anche solo per dimostrare loro il vostro affetto sincero e la vostra gratitudine. Non occorrono gesti eroici, solo un po' di tempo, comprensione.

Vi accorgerete che aiutando gli altri, aiuterete voi stessi ancora una volta.

Leone – In questa giornata non mancano ostacoli, intoppi o discussioni. L'oroscopo consiglia di riflettere molto bene sulle ragioni che vi hanno portato a questo punto e su come andare avanti nel futuro e non ripetere gli stessi errori. A volte, non prendete la vita molto seriamente, poiché credete che tutto si aggiusti autonomamente ma non è così. Questa volta dovete fare in modo che non si ripresenti mai più questo problema. Tutto questo comporta impegno da parte vostra.

Vergine – In questa domenica potreste essere di grande aiuto a coloro che si trovano in difficoltà.

Siete in grado di correggere la loro rotta, poiché siete abbastanza lucidi da considerare tutti i pro e i contro dei loro problemi. Forse hanno bisogno di essere spronati, visto che non riescono ancora a realizzare la condizione in cui versano e non sanno che pesci prendere, quindi, siete autorizzati a essere un po’ severi per il loro bene.

Astrologia quotidiana: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata non vi sentite abbastanza in forze per prendere tutte le decisioni importanti. L'oroscopo consiglia di rimandarle a un altro giorno e di sfruttare questa giornata per dedicarvi ad altre cose o al riposo.

Avete molte aspettative per il futuro, come giusto che sia, ma dovete rendervi conto che esistono dei periodi sonnolenti come questi in cui non permettono di agire come vorreste. Siate umili e fatevi da parte, non rovinate ciò che avete costruito fino ad adesso.

Scorpione – Avete una grande bisogno di evadere. Siete poco concentrati per svolgere le mansioni necessarie da fare in casa. Non dovete vergognarvi di confessare alle persone care il vostro attuale stato d'animo. Di sicuro, loro vi tendono la mano e vi ascoltano, senza interrompere di tanto in tanto il vostro sfogo. Forse è il momento giusto per riflettere un po' sul vostro futuro.

Chiedetevi se vale davvero la pena andare avanti o se sarebbe meglio cambiare strada.

Sagittario – In questa giornata potreste rendervi conto di quanto siete fortunati nel presente e di quanto siete stati sciocchi nel passato, sprecando del tempo prezioso dietro a persone. Tutto ciò che avete vissuto però, vi è servito per arrivare dove siete ora, apprezzare le persone che vi stanno attorno e per non commettere gli stessi errori. Questo periodo critico vi ha reso delle persone mature, perciò non andatele più a cercare, cercate di apprezzare ciò che avete e di viverle al meglio.

L'oroscopo di domenica 29 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata dovete fare attenzione a qualcuno che vuole farvi cambiare idea sulle decisioni che avete preso negli ultimi tempi. Sottomettervi al volere altrui non è mai una buona idea, si rischia di fare sempre ciò che gli altri vogliono. Non sarebbe una cosa giusta per voi stessi, anche perché siete perfettamente in grado di assumervi le vostre responsabilità, portando avanti le vostre scelte. Non abbiate paura di ferire le persone amate perché, se veramente vi vogliono bene, capiranno che ciò che state facendo e vi sosteranno nel bene e nel male.

Acquario – In questo periodo avete proprio bisogno di sorridere un po', quindi, assicuratevi di avere al vostro fianco la compagnia adatta. Potreste imparare molto da persone che sono più mature di voi e sanno che per voi è arrivato il momento di prendere una pausa di riflessione. Avete proprio bisogno di questo tipo di persone accanto a voi, quindi, lasciatevi guidare e rispettate ciò che vi viene detto. In serata cercate di eliminare tutti quei dubbi che avete.

Pesci – Dovete mostrarvi molto equilibrati in questa giornata, evitate di far trasparire le vostre reali sensazioni. Anche se dentro di voi c’è confusione, fuori dovete essere in grado di apparire calmi e rilassati.

Non potete svelare i vostri dubbi e le vostre debolezze alle persone che vi stanno attorno, dovete far capire di avere molta fiducia nel destino. Per fare questo c’è bisogno di molto autocontrollo. Potreste cambiare molte cose in questo periodo, ma dipende soltanto da voi e dalla vostra tenacia.