Aprile dolce dormire: questo sarà il motto di molti segni zodiacali per un'Oroscopo mensile a dir poco pigro. Il Toro deve svegliarsi e prendersi ciò che è di suo dritto per quanto riguarda il lavoro, mentre i nati sotto il segno dello Scorpione devono rimboccarsi le maniche se vogliono raggiungere risultati in ciascun campo. Cancro un po' sottotono mentre il Sagittario è al top della forma.

Segni di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro: non avete tempo per tutto, non quando vi sentite sgualciti come un abito rovinato dalla tintoria.

Fate esercizi di memoria; in voi c'è un oceano nel quale perdersi. Nettuno sa come farvi rinascere. Un piccolo sforzo e sarete al top.

Scorpione: ridisegnate i vostri confini mettendo in risalto le vostre doti più nascoste. L'aria intorno a voi ora è colma di musica e di grandi note. Un ritorno dal passato vi crea un po' di nostalgia ma grazie ad una persona vicina si aggiusta tutto.

Pesci: non siamo progettati per illuderci. E quando a squarciare il velo e a smascherare furtivi autoinganni arriva un Saturno positivo, per voi si rivela un dono, persino quando la nostalgia continua a sembrarvi un diritto.

Segni di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli: di natura preferite non scegliere, adorate abitare magnifiche illusioni anche quando non c'è ragione, sempre armate di sorrisi. Marte e Venere sgombrano la mente alle nate di giugno .

Bilancia: il mese si apre all'insegna del tepore familiare. Proposte lavorative in vista. Intensità da attimo fuggente, emozione da adolescenza allungata all'infinito.

Salute un po' altalenante.

Acquario: intraprendenti e astuti, sapete gestire al meglio le vostre finanze che ultimamente non stavano andando bene. Siete più vulnerabili e premurosi riconnettendovi con qualcosa che ha a che fare con la tenerezza.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete:l'oroscopo di aprile è di riflessione per le piccole cose quotidiane. Verso metà mese, grazie ad una persona a voi vicina, ritroverete attimi di allegria e di serenità soprattutto in famiglia.

Un piccolo consiglio familiare potrebbe essere di vitale importanza.

Leone: il vostro grande coraggio vi fa prendere decisioni che stavate rimandando già da tempo. In amore il vostro/a partner non ha senso dell'umorismo ed ecco che entrate in gioco voi. Grandi soddisfazioni al lavoro.

Sagittario: chiusa una porta si apre un portone e questo è ciò che vi accade in questo mese dove si susseguono tresche amorose e tanto altro. In famiglia cercate di comunicare. Lavoro un po' in discesa.

Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: lo sprint della corsa vi mette un po' di allegria. Grandi novità per quanto riguarda il lavoro vi porta a pensare in grande.

Per l'amore non ci sono novità di sorta: solo un piccolo litigio risolvibile con un po' di comprensione.

Vergine: scettici, vi piace indagare, dubitare e creare un po' di incertezze alle persone che vi sono vicino. Attenzione a questo atteggiamento che può far allontanare i vostri cari. Salute al top.

Capricorno: la sabbia forma pareti che talvolta tolgono la visuale ma voi, nate nella prima decade, avanzate prudenti. Il coraggio e la pazienza saranno in vostro punto di forza in questo mese che non parte nel migliore dei modi.