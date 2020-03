Ultima domenica del mese di marzo che sta per prendere il via punto leggiamo le previsioni e l'oroscopo del 29 marzo 2020 e le previsioni per tutti i segni.

Astri e stelle del 29 marzo: previsioni

Ariete: in amore dovete decidere cosa fare e come sfruttare il tempo a disposizione per una storia. Questo è un momento di grande rivoluzione interiore. Nel lavoro non sono esclusi alcuni incontri importanti nei prossimi giorni.

Toro: i sentimenti giornata interessante per fare scelta in vista del futuro.

Le coppie forti hanno in mente un grande progetto. Nel lavoro nonostante il periodo alcune vivranno un momento di rilievo, con novità ed occasioni.

Gemelli: a livello amoroso, se avete voglia di vivere qualcosa di interessante dal 3 del prossimo mese Venere sarà favorevole e porterà diverse occasioni. Siete più forti in questo momento, potreste dire ad una persona come la pensate. Nel lavoro Saturno in ottimo aspetto porta comunque novità nonostante gli ostacoli del momento.

Cancro: in amore situazione che consiglia di recuperare il tempo perduto in una storia.

Aprile sarà migliore per le relazioni. Avete voglia di rimettervi in gioco. A livello lavorativo stelle agitate, discussioni con collaboratori.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che nasce con buone prospettive sentimentali, soprattutto se le ultime due giornate sono state polemiche. Anche se non è facile rimanere tranquilli potreste fare ora scelte utili per il futuro. Nel lavoro tra aprile e maggio ci sarà un cambio di rotta o un cambio di ruolo.

Vergine: a livello amoroso giornata agitata, vi capiterà di vivere anche domani qualche complicazione in più. Non ci sono stelle conflittuali ma è importante adesso cercare di capire come la pensate in una storia. Nel lavoro qualche ritardo o blocco sarà risolvibile tra qualche settimana.

Previsioni e oroscopo del 29 marzo 2020: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale cielo favorevole per l'amore, stelle che aiutano nelle storie.

Se qualcosa non va evitate di stressarvi troppo, fate soltanto le cose a cui tenete. A livello lavorativo arriveranno buone idee per risolvere un problema. Giove e Saturno porteranno cambiamenti.

Scorpione: per i sentimenti giornata che libera dalle opposizioni della Luna, per questo motivo vivrete tutto al meglio. In amore potreste sentirvi più liberi. Nel lavoro Mercurio aiuta a trovare soluzioni e vi permette di raggiungere un accordo.

Sagittario: per i sentimenti giornata che consiglia di parlare solo se strettamente necessario. Se il vostro cuore è in bilico tra due storie è consigliato in questo momento non fare scelte azzardate.

Nel lavoro non sono escluse in questo momento alcune spese in più.

Stelle e oroscopo del 29 marzo 2020: la giornata

Capricorno: a livello amoroso non mancherà qualche complicazione che però si risolverà grazie a Venere ancora favorevole nel vostro segno. Nel lavoro una soluzione potrà arrivare in questi giorni ad un vecchio problema del passato.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è voglia di rimettersi in gioco in amore, nonostante il periodo fino ad ora sia stato della vostra parte. A livello lavorativo idee continuano a valere, conservatele per quando cambierà questo periodo.

Pesci: in amore parte una fase di revisione per alcune coppie. Quelle di lunga data dovranno valutare bene le scelte da prendere da qui al futuro. Non mancheranno per questo motivo momenti di agitazione. Nel lavoro non è questo il migliore dei momenti per agitare troppo le acque.