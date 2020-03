L'oroscopo del 25 marzo è pronto a esprimere un giudizio sul possibile andamento del terzo giorno di questa settimana. I nativi dei Gemelli devono cercare di non stressare il partner facendo troppe richieste, invece, le persone dell'Acquario devono fare attenzione alle persone che vogliono mettere il bastone tra le ruote. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni astrali per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata di mercoledì siete molto richiesti da chi vi sta attorno.

Un guasto, un consiglio, un compito che qualcuno non riesce a svolgere. Per una volta nella vostra vita vi sentite utili per coloro che vi avevano sottovalutato negli ultimi tempi. Avete l’occasione di prendervi una rivincita su chi vi credeva buoni a nulla. Mostratevi sicuri, perché siete in grado di farlo. Anche se è un periodo molto critico, non fatevi fermare dagli ostacoli.

Toro – Dovete cercare un equilibrio che vi permetterà di uscire indenni da questa situazione per niente piacevole. Forse siete rimasti coinvolti in qualcosa che non vi aspettavate oppure vi prendeste delle responsabilità che non vi spettano.

Comunque vadano le cose, cercate di essere il più sereno possibile, per poter uscire fuori da questo periodo senza colpe e rancori.

Gemelli – Dovete avere ancora un po' di pazienza, i risultati che stavate aspettando potrebbero non manifestarsi neppure in questa giornata. Non dovete essere delusi, sapete benissimo che il percorso è lungo e tortuoso ma alla fine il vostro impegno sarà ripagato completamente.

Dovete soltanto aspettare un po' in più del previsto. In campo sentimentale evitate di pretendere troppo dal vostro partner, se non volete prendere una brutta batosta.

Previsioni di mercoledì 25 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Vi attende una dura giornata. Le vostre capacità intellettive e fisiche sono un po' rallentate dal vostro stato d’animo e dal vostro umore non brillante. Avete la cosiddetta Luna storta.

Fate attenzione a non innervosirvi troppo e a non irritare troppo chi vi sta attorno con il vostro atteggiamento un po’ pretenzioso, anzi, cercate di spiegare bene che, anche se a volte i nervi vi saltano, poi tutto passa e torna il sereno.

Leone – Oggi potreste avere più tempo libero del solito e l’unica preoccupazione di questa giornata è come spenderlo nel modo giusto e con le persone care. Infatti, il modo migliore per sfruttare questo tempo libero è stare in famiglia o con la persona amata. Ma se non avete legami potete tranquillamente pensare a qualche amico con cui dialogare attraverso i social network.

Potreste trascorrere una bella serata, come non ne trascorrevate da qualche giorno. Spesso, quando c’è un grosso problema che coinvolge la famiglia, si trova il modo di essere più disponibili e buoni.

Vergine – In questa giornata dovete pensare a voi stessi, senza preoccuparvi troppo di ciò che pensano gli altri. Anche sulle questioni amorose dovete cercare di non prendervela troppo e di non dare troppo peso ai pettegolezzi e alle malelingue. Il punto essenziale di questa giornata di mercoledì è coccolare voi stessi. Viziatevi un po' o fatevi viziare. Meritate un po' di relax, dopo tutto lo stress di questo periodo che ha stravolto ogni cosa.

L'oroscopo consiglia di non rinunciare mai alle cose che vi rendono felici e sereni. Ci sarà tempo per occuparsi degli altri.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Potrebbe essere la giornata giusta per fare nuove conoscenze attraverso i social network. Non fidatevi troppo, però, di coloro che vi invitano subito ad approfondire la conoscenza. Cercate di mantenere un tono interessato ma anche distaccato, non troppo invadente ma anche simpatico. Se alla fine della conversazione siete riusciti ad avere appuntamento per il giorno dopo, avete fatto centro. Potrebbe trattarsi di una persona seria e soprattutto interessata a una conoscenza, senza troppi impegni.

Scorpione – Se ci sono questioni da risolvere, fate benissimo a cercare di vederli anche da un’altra prospettiva. Qualcosa vi preoccupa già da un po' di tempo. In questa giornata potete chiedere dei pareri a più persone, in modo da avere molti consigli e scegliere il migliore. A volte, può succedere di non considerare in modo lucido una determinata situazione. Non prendetevi troppo a cuore il problema, tutto si risolverà nel migliore dei modi.

Sagittario – Non opprimetevi troppo! Evitate di colpevolizzarvi per una frase detta male in famiglia, cose del genere capitano spesso, ciò che conta è trovare il coraggio di chiedere scusa.

Qualsiasi cosa accada, c’è sempre un motivo valido, quindi non rimuginate troppo e andate avanti. Non è tempo di crogiolarvi nel dolore e nei sensi di colpa, vi aspettano giornate più dure di questa e ci vuole forza per affrontarle.

L'oroscopo di mercoledì 25 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata potreste essere un po' più irritabili del solito, soprattutto con le persone che vi stano attorno. Cercate di evitare banali discussioni, perché in questo periodo non ne avete proprio bisogno. Si corre il rischio di minare degli equilibri già labili e distruggere un rapporto poco stabile.

L'oroscopo consiglia di rilassarvi e di dedicarvi a un progetto che avevate in mente da qualche tempo e che avete spesso rinviato per mancanza di tempo.

Acquario – In questa giornata dovete fare attenzione a una persona che vuole mettervi in difficoltà, sminuire la vostra persona con apprezzamenti poco carini e poco educati. Non prendetevela troppo e lasciate scivolare le parole addosso come l’acqua, senza lasciare tracce. Non prendetevi neanche la briga di rispondere alle provocazioni, anzi, se riusciste a evitare qualsiasi commento, sarebbe meglio. È meglio pensare a come essere utili in un periodo di disagio come questo che stiamo vivendo che perdere tempo con certe smorfiose.

Pesci – In questa giornata viene posta alla vostra attenzione una questione che necessita di una risoluzione piuttosto rapida. Se hanno interpellato voi, significa che si fidano del vostro parere e in più, per voi sarebbe una buona occasione per esprimere ciò che pensate su molte altre cose. Di solito, a causa del vostro carattere condiscendente, alcuni evitano di chiedervi consigli, sicuri della vostra accettazione. In questa giornata potete prendervi delle rivincite.