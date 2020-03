L'oroscopo del 28 marzo è pronto a esprimere un giudizio sul possibile andamento di questa giornata d'inizio weekend. Nella vita dei nativi dell'Ariete sono in atto dei cambiamenti. Per le persone del Cancro cresce forte la voglia di evasione.

In primo piano, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni astrali quotidiane da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Ci sono dei cambiamenti da apportare nella vostra vita e dovreste prenderne coscienza al più presto.

Giorno dopo giorno, questa urgenza si manifesterà sempre più pesantemente e vi procurerà un senso di ansia e frustrazione. Se non avete un appoggio morale da parte di una persona che vi conosce molto bene è solo perché non avete chiesto aiuto. L'oroscopo consiglia di mettere da parte l'orgoglio e di essere più umili.

Toro – Se avete qualche problema, chiedete consiglio alla vostra famiglia oppure a qualche persona fidata. In questo momento abbastanza critico in tutti i campi della vita, avete bisogno di collaborazione, per cui dovete sopportare e stringere i denti.

Solo con la diplomazia potreste essere apprezzati da coloro che fanno parte della vostra vita personale e lavorativa. Senza il loro sostegno, difficilmente potreste tagliare il traguardo.

Gemelli – Se siete in procinto di affrontare qualcuno che vi piace, questa è la giornata giusta per mettere a nudo i vostri sentimenti. In questo periodo di forte tensione psicologica, potreste non ottenere tutto ciò che desiderate.

Cercate di non forzare le cose, potreste fare una pessima figura. Aspettate momenti più sereni.

Previsioni di sabato 28 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Avete voglia di evadere in questa giornata, poiché la vostra mente è completamente offuscata dagli avvenimenti di questo periodo. Non avete la giusta lucidità per valutare la situazione, quindi fate bene a rimandare a un altro giorno tutto ciò che potrebbe compromettere il vostro futuro o in qualche modo modificarlo.

Ci sarà tempo per pensare a queste cose, ciò che conta adesso è rimettervi in sesto e aiutare la famiglia a superare questi momenti.

Leone – Avete poca capacità di relazionarvi, quindi è meglio evitare discorsi troppo complicati. Questo Oroscopo vi invita a risolvere alcuni problemi di cuore, che potrebbero presentarsi in questa giornata, o a sistemare una volta per tutte i problemi di lavoro. Non abbiate paura dei vostri sentimenti, esprimetevi senza riserve, poiché ci sono persone che hanno bisogno della vostra sincerità.

Vergine – In questa giornata d'inizio weekend cercate di pensare intensamente a tutto ciò che di bello avete fatto nella vostra vita, in modo da non dover rimpiangere quei momenti che vorreste cancellare.

Peccando di superficialità, potreste svalutare tutte le cose meravigliose che la vita vi ha regalato. Anche se questo è un momento particolare, dovete far entrare pensieri positivi nella vostra mente.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se avete qualche dubbio a proposito di un vostro problema, chiedete consiglio e opinioni a un vostro familiare. Non è opportuno coinvolgere più persone alla vostra confusione mentale. Siate discreti e, se vedete che qualcuno inizia a fare qualche domanda scomoda, cambiate subito discorso. Al momento, dovete tenere per voi tutto ciò che vi passa per la mente, perché necessitate di più tempo per elaborare il tutto.

Scorpione – In questa giornata, l'oroscopo vuole che voi superiate a tutti i costi una delusione ricevuta negli ultimi tempi, ma che non riuscite ancora a digerire. Non sempre le cose possono andare come vorreste e, per questo motivo dovete farvene una ragione. Dovete riprendervi e ricaricarvi. Sfornando nuove idee potreste migliorare la vostra situazione, quindi iniziate a pensare a qualcosa che possa rimettervi in carreggiata.

Sagittario – Il vostro obiettivo di questa giornata è di stare alla larga da tutto ciò che potrebbe nuocervi, compreso i pettegolezzi. Se qualcuno in famiglia o attraverso i social network vorrà coinvolgervi sugli ultimi sviluppi amorosi di una coppia in crisi che conoscete, dite apertamente 'No, grazie', perché potreste restare coinvolti in qualche situazione poco gradevole.

Non è carino sindacare sulla vita degli altri. Per tale ragione, evitate zitelle arcigne.

L'oroscopo di sabato 28 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata è importante avere la concentrazione al massimo, vi serve per prendere delle decisioni importanti che riguardano il vostro futuro. Se non avete intenzione di affrontare un determinato argomento, l'oroscopo consiglia di farvi venire qualche idea nuova per cambiare qualcosa nella vostra vita, che sta diventando troppo monotona. La quotidianità è indubbiamente piacevole, ma adesso non vi permette di essere voi stessi.

Acquario – In questa giornata potreste provare forti emozioni, quindi preparatevi.

Forse siete coscienti che sta cambiando qualcosa nella vostra vita oppure state aspettando delle risposte. A ogni modo, tutto dovrebbe essere più chiaro. Prima di fare qualche cosa, l'oroscopo consiglia di consultare il vostro cuore, di pensare al vostro futuro e a come vi piacerebbe che sia. Da qui dovete ripartire, senza mai guardarvi indietro e senza farvi influenzare dai giudizi e dalle opinioni altrui.

Pesci – È arrivato il momento di prendere delle posizioni decise, a proposito di una questione lavorativa o familiare. Siete gli unici ad avere una giusta prospettiva sulle cose, per cui tocca a voi prendere le redini in mano e far capire agli altri qual è la giusta soluzione ai loro dubbi e problemi.

Non avete molti consensi, anzi, il contrario ma vi dovete battere senza paura purché gli altri seguano i vostri consigli. L'oroscopo raccomanda di non farvi condizionare dagli altri, imponetevi e basta.