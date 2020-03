La giornata di venerdì 3 aprile 2020 i nati del segno dei Pesci avranno una buona rimonta del proprio lavoro, ma soprattutto della loro volontà pratica. Questa spinta positiva si riscontrerà anche nei nati del segno del Cancro, i quali sapranno di dover essere loro stessi i fautori della propria fortuna.

Lo Scorpione si troverà costantemente in ansia, mentre il Capricorno per il momento terrà il proprio profilo basso. A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Vergine a dura prova

Ariete: ci saranno molti studenti che avranno numerosi vantaggi comunicativi e che potrebbero fare faville durante gli esami.

Eccellente anche l'andamento di studi a casa, la capacità mnemonica sarà ai massimi livelli.

Toro: avrete qualche motivo per cui lamentarvi, di conseguenza il vostro umore ne risentirà parecchio. La voglia di uscire non sarà molto alta, ma vi farete convincere dal partner o da qualcuno a cui tenete.

Gemelli: focalizzerete la vostra attenzione su qualcuno in particolare che vorreste sondare a fondo, ma purtroppo questo atteggiamento rischierà di andare incontro a qualche fraintendimento. Chiaritevi.

Cancro: avrete la vostra situazione finanziaria completamente nelle vostre mani, perciò evitate distrazioni e passi falsi nei momenti più cruciali del vostro lavoro, come ad esempio la chiusura di alcuni affari.

Leone: il consolidamento della vostra relazione amorosa sarà sempre più forte e più tenace di fronte alle avversità. Eventuali gelosie saranno definitivamente accantonate per il bene della vostra relazione.

Buone le conquiste.

Vergine: dovrete essere disposti a tenere duro ancora per molto, evitando di fare acquisti inutilmente e di limitarvi al necessario. Sicuramente a breve vedrete la luce in fondo al tunnel e il buonumore.

Voglia di guadagni per il Sagittario

Bilancia: anche se i divertimenti vi attrarranno con il proprio potere “seduttivo” dovrete evitare di sprecare inutilmente le vostre energie per preservarle in virtù delle ore lavorative, altrimenti lo stress sarà dietro l'angolo.

Scorpione: sarete troppo sotto pressione, e così rischierete di “implodere” mandando all'aria qualche progetto importante. Avrete l'impellente bisogno di prendervi una pausa per rilassarvi quanto più possibile.

Sagittario: la vostra voglia di guadagnare non si arresterà molto facilmente e questa intraprendenza vi porterà a puntare molto in alto. Attenti a non crearvi delle invidie accentuate attorno a voi.

Capricorno: lavorare alacremente e senza essere troppo ambiziosi per il momento sarà la strategia più buona da adottare. Avrete il pieno sostegno e conforto dal partner, il quale vi darà anche qualche consiglio utile.

Acquario: avrete qualche perplessità sulle vostre entrate finanziarie ma avrete ancora molta pazienza per attendere un buon rendimento pecuniario. Non abbiate fretta e avrete i vostri frutti lavorativi.

Pesci: prenderete finalmente la decisione di mettere nero su bianco per qualche progetto importante, questa buona volontà sarà il primo passo verso qualche successo professionale. Arriverà anche maggiore autostima.