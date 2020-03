Per la giornata di giovedì 2 aprile 2020 lo zodiaco si presenterà con un grandissimo “sospiro di sollievo” per i segni del Capricorno, che in questi giorni ha vissuto momenti non proprio piacevoli, e per la Bilancia, fortemente stressata dagli impegni lavorativi e burocratici. Nell'articolo ci sono le previsioni per tutti i 12 segni zodiacali.

Cancro in forte ribasso con le emozioni

Ariete: il mezzo della settimana sarà caratterizzato da una forte spinta professionale che unirà il lavoro al piacere, aggiungendo molta creatività e qualche momento di intraprendenza più marcata.

Toro: avrete molte problematiche a livello burocratico per le quali dovrete assolutamente chiedere un valido supporto di stampo professionale. Evitate di essere impulsivi o di essere troppo orgogliosi.

Gemelli: il lavoro vi terrà pienamente occupati ma vi basterà essere efficientemente attivi per raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. L'ambito affettivo sarà decisamente più disteso.

Cancro: purtroppo sarà una giornata pessima per le relazioni interpersonali, e non soltanto quelle di stampo sentimentale ed amoroso.

Potreste entrare in conflitto con un amico a causa di un argomento abbastanza delicato.

Leone: tanto affetto e molta complicità di coppia. Sicuramente avrete a che fare con un affiatamento che sta durando abbastanza a lungo, quindi farete di tutto per preservarlo e goderne il più possibile.

Vergine: l'orgoglio sarà la vostra “arma” vincente, soprattutto per quanto riguarda quelle situazioni lavorative che potrebbero mettere a repentaglio la vostra posizione di rilievo all'interno del posto di lavoro.

I Pesci fortunati in amore

Bilancia: ozio e riposo. Finalmente si arriverà ad un periodo, seppure breve, di relax e di occasioni di intraprendere qualcosa di nuovo. Di certo saprete appassionarvi a un hobby mai contemplato prima.

Scorpione: sarete molto vicini ad un cambio di rotta positivo sul fronte lavorativo, perciò cercate di non fare nessun errore e di essere sempre in prima linea, soprattutto per i progetti e gli affari più redditizi.

Sagittario: vivaci e spigliati. Sarà una parte di settimana che oltre ad essere favorita dall'ottimismo sarà anche molto fortunata e carica di iniziative interessanti da parte sia di voi stessi che dei colleghi.

Capricorno: un po' di umore basso, ma tutto sommato non avrete molte negatività a rovinare questa giornata. Rispetto ai giorni precedenti, questa non vi presenterà alcuna nota negativa. In rialzo le finanze.

Acquario: anche se avete lavorato parecchio durante questa settimana, le remunerazioni di stampo pecuniario potrebbero essere ancora molto lontane. Dovrete attendere un po', ma soprattutto essere pazienti.

Pesci: l'amore in rialzo vi darà la possibilità di riflettere su ciò che avete in questo momento e su ciò che avreste potuto perdere. Se farete attenzione non si verificheranno eventuali dissidi che sciuperanno l'atmosfera.