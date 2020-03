Nel mese di aprile 2020 troveremo sul piano astrologico tre cambi planetari degni di nota: Venere passerà dal domicilio del Toro ai Gemelli, mentre il Sole viaggerà dall'Ariete al Toro. Mercurio invece si sposterà dai Pesci al Toro. Di seguito l'Oroscopo del mese, sull'amore ed il lavoro per il segno zodiacale dello Scorpione.

Oroscopo sull'amore di aprile per lo Scorpione

Le questioni amorose dei nati Scorpione durante il mese di aprile risentiranno probabilmente di una difficoltà comunicativa. Gli Astri responsabili saranno il Sole, Mercurio e Venere che da un lato evidenzieranno le manchevolezze in coppia (Sole) e, dall'altro, indurranno i nativi a chiudersi a riccio (Mercurio e Venere).

Come in ogni storia d'amore, quando qualcosa non gira per il verso giusto è sempre bene discuterne per venirne a capo o, in casi limite, porre un punto finale alla relazione. Ad Aprile, invece, i nati del segno preferiranno probabilmente tenere celato ogni malcontento e questo comportamento potrebbe nuocere alla coppia, specialmente durante lo scontro Sole-Venere che avverrà ben due volte. Per uscirne indenni, con tale avverso parterre planetario, bisognerà mettere le cose in chiaro durante gli ultimi cinque giorni del mese quando il Sole e Mercurio entreranno in Toro.

In questo modo anche la dolce metà presumibilmente aggiusterà il tiro e la simbiosi di coppia aumenterà considerevolmente.

Predizioni astrali sul lavoro di aprile per lo Scorpione

Le faccende professionali dei nativi nel mese di aprile 2020 potrebbero dover fare i conti con la forte predominanza degli Elementi Terra ed Aria. La mancanza di configurazioni astrali benevole, quindi, si tradurrà probabilmente in una sorta di smarrimento professionale dove i nati del segno, non sapendo dove o a chi aggrapparsi, potrebbero tornare sui propri passi.

Le minestre riscaldate, spesso e volentieri, nascondono un antipatico rovescio della medaglia. Da una parte infondono sicurezza, perché si ritorna in un luogo familiare del quale si conosce ogni cosa, ma dall'altra fanno inevitabilmente riemergere vecchie ruggini ed incomprensioni. Ed è ciò che potrebbe palesarsi durante gli ultimi giorni del mese, quando Venere e Nettuno formeranno una fastidiosa quadratura.

Poco concilianti anche le effemeridi per gli inoccupati del segno che farebbero bene ad evitare di inviare la propria candidatura, in modo da non 'bruciarsi' delle opportunità future. Difatti il saggio Saturno assieme al rivoluzionario Urano gli suggeriranno di investire su loro stessi, con un Master o un corso di aggiornamento, in modo che il loro curriculum vitae acquisti valore. Giorno fortunato: 17.