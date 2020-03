Per la giornata di lunedì 30 marzo 2020 ci saranno molte soddisfazioni in campo professionale ed economico per il segno dell'Acquario, mentre ci sarà tanta tenerezza in famiglia per quanto riguarda i nativi del segno dei Gemelli. Il Toro troverà delle "isole felici" negli affetti più cari dopo una giornata difficile da affrontare, mentre la Vergine avrà molti problemi di fondo davanti ai quali dovrà cambiare la propria “strategia”.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrali della giornata segno per segno.

Occasioni lavorative per Leone

Ariete: avrete voglia di intraprendere un'avventura che vi faccia divertire e sognare, che vi proietti in un “mondo” diverso e che vi dia anche l'opportunità di essere più espansivi e tranquilli.

Toro: qualcosa andrà storto sul fronte lavorativo, ma qualcuno nella cerchia dei colleghi sarà in grado di risollevarvi il morale in modo molto originale. Un passatempo poi farà il resto.

Gemelli: avrete voglia di trascorrere molto più tempo in casa, lontani dal caos lavorativo e quotidiano.

Sarete anche in procinto di rimandare commissioni e appuntamenti burocratici in favore della compagnia dei parenti più stretti.

Cancro: purtroppo la situazione sfuggirà di mano in campo amoroso, con molte incomprensioni che sicuramente metteranno un punto a qualche storia che evidentemente non funziona più.

Leone: ci sarà una rimonta eccezionale per i progetti, difatti saranno favorite le occasioni, non soltanto di guadagno ma anche quelle che comporteranno eventuali salti di qualità.

Buone le prospettive di trovare lavoro.

Vergine: gli insuccessi saranno purtroppo molti. Dovreste decidere di fare qualcosa, come un cambio di rotta repentino, per non subire troppi contraccolpi. Fate attenzione ad eventuali inganni negli investimenti.

Capricorno incerto

Bilancia: molto lavoro e pochi svaghi. Purtroppo non sarà la giornata ideale per sprecare inutilmente le vostre energie. Però ci saranno molteplici occasioni di stabilizzare ulteriormente la vostra relazione sentimentale.

Scorpione: sarete abbastanza suscettibili su certi argomenti, tanto che se non presi in tempo potreste arrivare a un dissidio serio con qualcuno, che potrebbe protrarsi a lungo. Evitate di essere troppo severi, anche con voi stessi.

Sagittario: novità quasi assenti e pochissima iniziativa personale. Purtroppo sarà una giornata noiosa e per niente stimolante sul lavoro. Potreste ravvivare l'atmosfera con qualche piccolo sfizio da togliervi.

Capricorno: sarete abbastanza titubanti nel cominciare progetti potenzialmente proficui, perché al momento potreste non essere nel pieno delle forze e delle energie per affrontare determinati aspetti lavorativi fondamentali.

Acquario: l'autostima crescerà a dismisura in questa giornata, e certamente riceverete anche molte lodi e complimenti vari per la vostra energie praticamente inesauribile. Qualche piccolo screzio in famiglia sarà fastidioso.

Pesci: insofferenti. Avrete molta pigrizia e dunque anche poca capacità di governare la vostra volontà. Avrete bisogno di prendervi cura del vostro corpo, cercando di non essere troppo eccessivi con gli sfizi di tipo alimentare.