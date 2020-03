L'ultimo giorno giorno del mese sarà ottimo giornata per i nati del segno dell'Acquario. La giornata di martedì 31 marzo 2020 sarà anche caratterizzata dalla determinazione per il segno dell'Ariete e del Leone, soprattutto per quanto riguarda i progetti e le amicizie in generale. Intanto la Vergine non vorrà che i propri problemi siano evidenti, ma dovrà necessariamente affidarsi a qualcuno che possa aiutarli. Sul piano sentimentale, il Cancro dovrà fare i conti con le proprie perplessità di coppia.

Di seguito, le previsioni per i 12 segni dello zodiaco.

Problematiche per Toro e Vergine

Ariete: la voglia di scoprire nuove emozioni vi porterà a fare amicizia con qualcuno di inaspettato e che magari non sarà esattamente in linea con i vostri interessi. Sicuramente sarà comunque un'esperienza unica.

Toro: i problemi e le difficoltà professionali si verificheranno fin da subito, con una forte impennata della mole di lavoro, che purtroppo vi lascerà pochissimo tempo per fare tutto il resto. Non vi resterà che stringere i denti.

Gemelli: avrete qualche proposta eccellente che probabilmente coinvolgerà tutta la famiglia, ma forse qualcuno potrebbe cominciare un conflitto di interessi che vi farà calare l'umore.

Cancro: sarete gelosissimi del partner e chiunque gli/le “ronzerà” attorno sarà considerato molto negativamente. Dovreste essere più rilassati, ma per farlo dovrete arrivare prima ad un chiarimento con la persona amata.

Leone: i piccoli ostacoli in ambito lavorativo non saranno affatto un problema per le vostre energie straordinarie. Infatti avrete moltissima capacità, non soltanto dal punto di vista pratico, ma anche sul piano mentale. Le vostre idee appariranno decisamente brillanti.

Vergine: anche se vi mostrerete disinvolti per non lasciar trapelare la preoccupazione di questi giorni, avrete moltissimi tarli ad offuscare la vostra proverbiale razionalità.

Se sarà necessario chiedete aiuto a una persona fidata.

Acquario ottimo

Bilancia: avrete qualche tentennamento a causa non soltanto della stanchezza, ma anche di qualche piccolo litigio che metterà a repentaglio la vostra pazienza per quanto riguarderà la vostra relazione amorosa.

Scorpione: irritati. Anche se vorrete far pace con qualche parente o con un collega, sicuramente andrete incontro a qualche piccola incomprensione che farà divampare il fuoco della vostra irritazione.

Sagittario: dal momento che non avrete molto lavoro a cui adempiere, sarete voi a intraprendere una nuova strada progettuale.

L'affettività sarà inoltre il primo passo verso una nuova storia d'amore.

Capricorno: un piccolo ridimensionamento della vostra mansione lavorativa vi darà qualche attimo di respiro, e probabilmente potreste decidere di cambiare il vostro campo o di passare ad un altro settore.

Acquario: avrete la battuta sempre pronta e perfettamente originale, porterete il buon umore anche a chi non avrà voglia di sorridere. Avrete positività da vendere, quindi condividetela con chi vi sta attorno.

Pesci: il sostegno di Mercurio vi darà moltissime idee da sfruttare per molti campi, purtroppo dovrete ancora fare i conti con la vostra poca voglia di fare, la quale sta persistendo in modo abbastanza tenace.