Sta per concludersi il mese di marzo. Arriveranno novità e cambiamenti positivi in amore per alcuni segni nella giornata del 31 marzo, per altri ancora scontri e problemi da superare. Di seguito l'Oroscopo del 31 marzo 2020.

Astri e oroscopo del 31 marzo 2020: la giornata

Ariete: in amore situazione generale di grande interesse. Tra poco Venere inizierà anche un bel transito nel vostro segno. Siete piuttosto agitati ma anche più desiderosi di avere maggiore stabilità in una coppia. Nel lavoro, se vi hanno fatto una proposta in passato valutatela bene perché potrebbe risultare interessante adesso.

Toro: per i sentimenti giornata utile grazie a Venere che è ancora nel vostro segno. Fate valere le vostre idee. Nel lavoro momento che porta, per alcune persone, trasformazioni, per questo motivo sarete chiamati a prendere una decisione importante.

Gemelli: a livello amoroso parlare con la persona che sta al vostro fianco in queste giornate è più semplice, evitate di perdere tempo. Un'idea in vista del futuro è da sviluppare. Nel lavoro ci sono ancora in bilico alcune questioni legate allo scorso anno, fate attenzione.

Cancro: in amore situazione interessante, lasciatevi travolgere dalle emozioni che arriveranno in queste ore. Avete un ottimo rapporto con la persona che sta al vostro fianco. A livello lavorativo alcuni stanno vivendo momenti difficili, sentite che qualcosa sta cambiando e porterà novità in vista dei prossimi mesi.

Leone: a livello sentimentale alcuni si sentono sotto pressione in una storia, dovete evitare di dire troppo in serata.

Nel lavoro il momento porta a rivalutare alcune situazioni, per questo motivo meglio evitare rischi inutili che non si potranno più risolvere.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale ci saranno alcune scelte da prendere in amore. Per chi è solo queste giornate stanno portando maggiori riflessioni. Nel lavoro, nonostante il momento, abbiamo Giove favorevole che aiuta.

Previsioni e oroscopo del 31 marzo 2020

Bilancia: a livello amoroso, in questa giornata troverete alcune difficoltà, non mancheranno discussioni importanti. Nelle storie che vanno avanti da tempo però ci sarà la possibilità di costruire qualcosa per il futuro. A livello lavorativo cielo che porta un calo, in particolare per tutte quelle questioni economiche.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna favorevole per i sentimenti. Momento utile per coloro che hanno vissuto una crisi e che non vogliono tornare sui propri passi. A livello lavorativo quello che stiamo vivendo non è un periodo positivo, ma presto arriveranno maggiori soluzioni.

Sagittario: in amore mattinata sottotono che potrà portare qualche discussione in più. Vi sentite agitati, questo è normale, conviene evitare passi azzardati con la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro non avete voglia di vivere tensioni, ma questo è un momento difficile per tutto.

Stelle e oroscopo del 31 marzo 2020: previsioni

Capricorno: per i sentimenti con Marte che è uscito da poco dal vostro segno restano ancora incomprensioni nei rapporti che non sono stati chiariti nel mese di febbraio. Nel lavoro potrete parlare con una persona che vi aiuterà a gestire meglio questa situazione che state vivendo.

Acquario: a livello amoroso al mattino momenti positivi, per questo motivo evitate di pensare ai problemi di una storia in questo momento. Nel lavoro, se avete fatto una richiesta in passato potrebbero arrivare notizie positive nei prossimi giorni.

Pesci: in amore alcuni problemi che sembravano superati potranno tornare in questo giornata. C'è maggiore nervosismo. Nel lavoro, con Mercurio nel segno sono favorite le intuizioni.