Mercoledì 1 aprile troveremo sul piano astrale la Luna ed il Nodo Lunare stazionare in Cancro, mentre il Sole sarà nel domicilio dell'Ariete. Marte e Saturno permarranno in Acquario come Giove e Plutone che continueranno la loro orbita in Capricorno. Infine Venere e Urano rimarranno stabili in Toro e Nettuno e Mercurio saranno nel segno dei Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Cancro: intuitivi. Grazie al trigono in onda tra la Luna e Mercurio, i nativi saranno presumibilmente dotati di capacità intuitive fuori dal comune.

Amore in secondo piano.

2° posto Scorpione: focosi. Mercoledì che potrebbe aprirsi positivamente per i nati del segno, almeno sul versante della passione, mentre qualche incertezza sembra ancora imperversare sul fronte professionale.

3° posto Toro: scherzosi. Approfittando del Pesce d'Aprile, i nati Toro si dedicheranno, con ogni probabilità, a fare degli scherzi ad amici e parenti, calcando però un po' troppo la mano a causa della pesante doppia quadratura Marte-Saturno con Urano nella loro orbita.

I mezzani

4° posto Leone: energici. Il bottino energetico in casa Leone potrebbe essere stracolmo e tali forze saranno indirizzate dai nativi nelle mansioni quotidiane, che spesso sono state procrastinate preferendo altre attività.

5° posto Sagittario: sorprese. Saturno, adesso favorevole, in trigono a Venere potrebbe far giungere ai nati del segno qualche gradita sorpresa specialmente per i nati della prima decade.

6° posto Pesci: hobby. La quarantena cozza palesemente con una giornata che dovrebbe essere dedicata alla solarità e agli scherzi. I nativi, per indole estremamente sensibili, preferiranno evitare frivolezze per dedicarsi a qualche nuovo hobby, che li distrarrà e al contempo permetterà loro di imparare qualcosa di nuovo.

7° posto Gemelli: figli. L'educazione della prole rappresenterà, c'è da scommetterci, il focus della giornata in quanto motivo di scambio di vedute col partner per giungere a un doveroso compromesso.

Maggiore simbiosi amorosa durante le ore serali.

8° posto Bilancia: umore flop. L'umore potrebbe non essere dei migliori, viste le posizioni dissonanti di entrambi i Luminari, specialmente sul fronte professionale dove lo scontro dialettico con qualche collega sarà probabile.

9° posto Acquario: poco lucidi. Marte e Saturno viaggiano a braccetto nella loro orbita, ma questo mercoledì saranno bersagliati da Giove e Urano di Terra, che potrebbero confondere i nativi minando la loro lucidità, soprattutto in caso di colloqui che andrebbero rimandati ove possibile.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: stressati.

I transiti di questo mercoledì (con la quadratura Urano-Saturno nella nona casa a farla da padrona) non saranno affatto concilianti per i nativi che, se non troveranno una valvola di sfogo, potrebbero vedere lo stress far capolino.

11° posto Vergine: spossati. Poche le energie su cui probabilmente potranno contare i nati Vergine. Molti tra loro sceglieranno di concedersi una pausa lunga 24 ore dal tran tran quotidiano con ampi spazi di relax.

12° posto Ariete: bizzosi. Coi nervi a fior di pelle i nati del segno potrebbero far emergere la loro ira per un nonnulla, e ciò non sarà affatto gradito dalle persone con cui si rapporteranno, che non esiteranno nel fargli una sonora lavata di capo.