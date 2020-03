La giornata di martedì 7 aprile 2020, sul fronte zodiacale, si prospetta abbastanza buona su molti aspetti, con tanto amore all'indirizzo dei segni dell'Acquario e dell'Ariete. Purtroppo le cose saranno complicate in merito al rendimento lavorativo, per i segni del Cancro e della Vergine. Quest'ultima dovrà far fronte al nervosismo crescente e alle delusioni che, probabilmente, permarranno per molti altri giorni ancora. Di seguito le previsioni per tutti i 12 segni zodiacali.

Delusioni per Cancro

Ariete: il Sole sarà decisamente luminoso in questa giornata, portandovi un caldo ottimismo che non solo vedrà coinvolta la vostra mente, ma anche quella di chi vi circonda. Non ci sarà spazio per gli screzi.

Toro: anche questa giornata non presenterà problemi sul settore professionale, ma dovreste prestare maggiormente attenzione a qualche insidia della quale inizialmente non avevate fatto caso. Siate prudenti.

Gemelli: avrete modo di essere disposti a fare qualcosa per la famiglia, per il partner e per gli affetti che ultimamente avete bistrattato a causa dei pensieri negativi che vi assillavano.

Ci sarà maggiore intimità e affiatamento.

Cancro: qualche delusione sul campo finanziario vi potrebbe far venire voglia di mollare il vostro lavoro o perlomeno di prendervi una pausa più lunga del solito. Cercate di essere perseveranti.

Vergine nervosa

Leone: i primi risultati sul lavoro non tarderanno ad arrivare, ma dovreste essere meno "veloci", perché lo stress in questo periodo potrebbe giocarvi dei brutti tiri.

Il riposo sarà un dovere nei confronti di voi stessi.

Vergine: il vostro nervosismo sarà alle stelle e dovrete essere meno tesi per poter avere risultati lavorativi più soddisfacenti. Avrete bisogno di un sostegno morale, che vi sappia anche consigliare adeguatamente.

Bilancia: qualche progetto da portare avanti in squadra sarà quasi esclusivamente affidato a voi e alla vostra capacità di essere molto adattabili anche di fronte a qualche ostacolo difficile da superare.

Scorpione: la focalizzazione sulle amicizie vi porterà non soltanto a stabilire dialoghi più avvincenti con gli amici, ma anche a fare qualche nuova conoscenza. Evitate discussioni.

Acquario impegnato

Sagittario: qualche problema a livello comunicativo vi metterà in condizione di rallentare la vostra competitività, ma non il vostro spiccato entusiasmo, e la vostra voglia di emergere, farete la differenza.

Capricorno: ottima la fortuna grazie al sostegno pieno del pianeta Giove, ma sarete voi a potenziare le vostre opportunità. Sfruttatele e avrete una marcia in più.

Acquario: il lavoro, purtroppo, vi assorbirà molto tempo, ma di pomeriggio vi dedicherete ai sentimenti.

Ottimi i rapporti con il partner e rafforzati quelli all'interno della famiglia di origine.

Pesci: sarete in grado di superare una sfida nei confronti di voi stessi, dato che ultimamente avete fatto poco per sforzarvi di essere attivi. Di certo avrete a che fare con dei risultati più che soddisfacenti.