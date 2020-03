L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 18 marzo approfondisce una scia imprevedibile e originale consigliata da Urano e Venere in Toro che splendono illuminando l'amore in maniera eccitante e rivoluzionario. Di questo influsso beneficiano anche i Pesci, il Cancro, la Vergine e il Capricorno. E gli altri segni? Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: piuttosto aggressivi a causa del parterre planetario presente in Capricorno che crea attrito poiché in quadratura, attenzione a non essere contraddittori con la persona amata seguendo una scia imprevedibile che fa passare dalla noia all'eccessiva voglia di vivere sensazioni dirompenti.

Toro: piacevoli con tutti grazie al transito dei pianeti favorevoli, approfondite sensazioni inebrianti con il partner. Mercurio influisce positivamente dai Pesci e date molta importanza alle emozioni, entrando in piena sintonia con la persona amata.

Gemelli: in amore cercate di parlare di più con il partner, attingendo a quella vitalità e a un ottimismo che sembra essere passato in secondo piano di recente. Che ne dite ogni tanto di ragionare anche con il cuore piuttosto che con la testa? Provateci.

Cancro: le emozioni che provate non sono molto armoniose a causa di un'opposizione lunare che con gli astri presenti in Capricorno, può sprigionare conflitti emotivi. In bilico tra il vivere la storia in maniera più passionale o distaccarsi da tutto in modo nervoso, non sapete quale influsso seguire. Le stelle consigliano di esprimere le emozioni con chiarezza, costi quel che costi.

Leone: alcune sensazioni passate possono ripresentarsi in maniera sorprendente ma cercate di distrarvi, approfondendo maggiormente il presente con la persona amata.

Un consiglio da una persona a cui tenete può essere fondamentale per sbloccare alcuni attriti che pesano nella relazione a due.

Vergine: la presenza della Luna dal Capricorno risulta benefica e un fascino magnetico è tutto da approfondire in coppia, poiché favorito da Marte positivo che vi rende molto ammalianti. Attenzione a non farvi prendere da una smania di concretizzare i sogni subito, ogni cosa a suo tempo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna e Plutone in quadratura sprigionano forze subconsce che influenzano talmente tanto, al punto da non farvi vedere chiaramente la realtà di coppia. Venere e Urano dal Toro nel frattempo invogliano a rivoluzionare la relazione in maniera più eccitante e innovativa.

Scorpione: le esperienze emotive diventano molto profonde grazie alla presenza degli astri in Capricorno che consigliano di non entrare in competizione con il partner, ma piuttosto di approfondire le sensazioni lasciandovi andare all'amore in maniera intensa. Mercurio, Sole e Nettuno sono in posizione benefica, non avete quindi nulla da temere in amore.

Sagittario: attenzione a non lasciarvi travolgere dai ricordi che ormai appartengono al passato. Tagliate i ponti con le esperienze obsolete e vivete il presente con maggiore slancio e ottimismo, senza innervosirvi o evitando di lasciarvi prendere da inutili gelosie.

Capricorno: energie molto introspettive fanno salire a galla alcune sensazioni celate a lungo in un angolo nascosto del cuore. Emozioni forti possono farvi perdere il senso della prospettiva in coppia ma approfittate di tutto ciò, potenziando l'intensità del vostro modo di amare. Potete uscirne rivitalizzati.

Acquario: l'influsso di Venere e Urano dal Toro sprigionano il desiderio di rivoluzionare l'amore di coppia, trovando soluzioni più eccitanti in grado di fuggire dalla solita routine in maniera originale.

Sigillati tra gli astri favorevoli, niente può fermarvi.

Pesci: alcune sorprese o notizie buone sono in arrivo per voi e rischiarano la relazione in maniera più ottimistica ed eccitante. Giove elargisce fortuna dal Capricorno e fa costruire la storia basandosi su alcune certezze introdotte da occasioni tutte da cogliere al volo per progredire.