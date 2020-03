Per lo zodiaco, la giornata di lunedì 6 aprile 2020 sarà nel complesso molto stimolante sul lavoro, soprattutto per i segni di fuoco. Questi infatti avranno quella marcia in più che sicuramente porterà anche dei guadagni extra. Di tutt'altro avviso la situazione per i segni di terra, alle prese con una brusca frenata che ora come ora non vedrà alcun “decollo” significativo.

Ottime le prospettive per i segni di aria, sia per la Bilancia soprattutto dal punto di vista economico e lavorativo, che per l'Acquario dal punto di vista erotico.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

Ariete intuitivo, Vergine in ribasso

Ariete: avrete molte capacità di intuizione perfettamente utili per svolgere il vostro lavoro in totale autonomia e senza cadere in errori che avreste potuto facilmente evitare. Litigi con i colleghi pressoché assenti.

Toro: tutto il lavoro procederà per il meglio, ed anche le relazioni interpersonali saranno sicuramente favorite dalla fortuna. Ci saranno pochissime situazioni imbarazzanti o di ostacolo all'interno della squadra lavorativa.

Gemelli: avrete molto di cui pensare, fra molte incertezze sul futuro e qualche remunerazione pecuniaria in meno. Avrete anche la necessità di pensare meno e di non essere troppo duri con voi stessi.

Cancro: qualche insuccesso di stampo lavorativo vi metterà in condizione di essere piuttosto irritati, rendendo impossibile la minima capacità di dialogo all'interno della coppia. Avrete la necessità di relax totale.

Leone: le nuove prospettive di lavoro vi entusiasmeranno e la situazione professionale potrebbe subire un decollo decisamente positivo ed inaspettato. Ottimo l'umore anche dal punto di vista relazionale.

Vergine: qualcosa andrà storto sul piano burocratico, quindi dovrete fare molta più attenzione agli aspetti che concernono l'organizzazione del vostro lavoro. Provate prima a rilassarvi e poi ad agire di conseguenza.

Capricorno accorto, idee per Sagittario

Bilancia: vi sveglierete carichi di energie, di iniziative ma anche di tanta voglia di divertimento e di far divertire gli altri. Sicuramente anche l'aspetto erotico ne subirà le piacevoli conseguenze.

Scorpione: un riavvicinamento con il partner potrebbe segnare un'ulteriore intenzione di essere più complici e di sorvolare su alcune questioni conflittuali di poca importanza. Al momento la pace all'interno della coppia verrà prima di ogni altra cosa.

Sagittario: sicuramente la vostra mente sarà colma di idee ed iniziative interessanti da spartire con i colleghi.

Molti di loro vi daranno sicuramente ascolto, mentre altri potrebbero non volere le vostre “dritte”.

Capricorno: eviterete di sbilanciarvi troppo per il momento, relegando le vostre energie e il vostro proverbiale stakanovismo verso un andamento più tranquillo e privo di mosse troppo azzardate.

Acquario: finalmente ci sarà aria di romanticismo a mitigare i vostri problemi quotidiani. A cominciare dalla presenza più positiva del partner, avrete modo di sperimentare la vostra passionalità più nascosta.

Pesci: avrete modo di fare qualche piccolo azzardo in più sul posto di lavoro, ma avrete bisogno di qualcuno che vi sostenga per poter affrontare la giornata con una cadenza più volenterosa.