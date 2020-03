Parte un nuovo fine settimana, il primo del mese di marzo. Leggiamo nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 7 marzo 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali così da capire quali novità porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Astri e oroscopo del 7 marzo 2020 dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore Luna positiva per tutto il fine settimana. Sarete più motivati e pronti ad affrontare diversi argomenti importanti. Nel lavoro molti avranno una nuova occasione da sfruttare.

Toro: per i sentimenti recupero netto dopo un periodo di ripensamenti.

Nel lavoro attenzione a qualche chiusura. Per qualcuno potrebbe arrivare anche un trasferimento.

Gemelli: a livello amoroso con una persona del Leone potrebbe esserci uno scontro piuttosto acceso. Nel lavoro sarà bene chiudere tutte le situazioni che non portano alcun vantaggio.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale questa giornata sarà importante, entro il 12 arriverà anche una buona notizia. A livello lavorativo non mancheranno alcune critiche, anche se voi avete fatto le cose in modo corretto.

Leone: in amore qualcosa potrebbe non andare, non mancheranno alcuni ripensamenti. Nel lavoro giornata agitata. Questo mese è piuttosto ambiguo, non vi sentite di avere tutto sotto controllo.

Vergine: per i sentimenti giornata positiva per i rapporti con le persone amata. Per i single organizzare un incontro potrebbe essere interessante. Nel lavoro, chi vuole portare avanti un progetto troverà qualche difficoltà lungo il cammino.

Previsioni del 7 marzo 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a livello sentimentale con la Luna in buon aspetto si potranno risolvere piccoli problemi. Fine settimana che porta consiglio. A livello lavorativo con una persona dell'Ariete ci sarà da discutere. Forza per il fisico.

Scorpione: in amore giornata in cui occorrerà essere cauti per evitare contrasti. Non mancheranno alcune complicazioni. Nel lavoro meglio non scoraggiarsi se qualcosa non va come vorreste.

Sagittario: in amore situazione interessante, la Luna è favorevole, per questo motivo rapporti migliori. Nel lavoro, se c'è un accordo in sospeso c'è adesso una maggiore chiarezza rispetto agli scorsi giorni.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale fine settimana che porta maggiore certezza in amore. Nel lavoro non è il caso di fare il passo più lungo della gamba.

Acquario: per i sentimenti giornata di recupero ma a partire dal pomeriggio. Nel lavoro, chi ha un'attività da svolgere in questi giorni dovrà fare maggiore attenzione. Saturno nel segno potrebbe portare qualche cambiamento.

Pesci: a livello sentimentale attenzione ai rapporti con una persona della Vergine, rischiate di vivere un fine settimana difficile. Nel lavoro giornata faticosa, però il mese di marzo nel complesso sarà positivo per voi.