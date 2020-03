Un nuovo mese ha preso il via per i segni zodiacali. Scopriamo in particolare come sarà il mese di marzo per i nati sotto il segno del Cancro. Di seguito amore, salute e lavoro, ma anche accorgimenti per affrontare nel migliore dei modi il periodo fino al 31 marzo 2020.

Ultimamente avete vissuto delle situazioni sotto pressione che vi hanno creato delle problematiche a livello psicofisico. Alcune situazioni sono state particolari da affrontare, è mancata un po' di forza e di energia. In amore, ci sono state delle preoccupazioni dettate in particolare dal lato professionale.

Oroscopo marzo 2020 per il segno del Cancro

In questo mese, a livello salutare vi sentirete giù di corda, potrebbero nascere dei contrasti che vi creeranno delle difficoltà. Prosegue quindi il periodo sotto pressione del mese di febbraio, in particolare legato alle vicende personali. Cercate di comprendere al meglio quali passi seguire in modo tale da non vivere situazioni difficili. Nei prossimi mesi a livello salutare sarà necessario recuperare le energie, anche se non sarà semplice trovare un momento di serenità.

Nelle storie sentimentali potrete risolvere dei contrasti, ma solo se dimostrerete maturità nel rapporto. In campo lavorativo, con la protezione di Venere e del Sole attivo fino alla terza settimana del mese, potrete portare avanti i vostri progetti e pensare anche di ottenere delle soddisfazioni. Scopriamo di seguito le stelle nel dettaglio che riguardano il settore lavorativo e sentimentale dei nati cancro.

Previsioni astrologiche di marzo, amore e lavoro del Cancro

Rispetto al mese precedente, quello di marzo sarà migliore in campo sentimentale. Non mancheranno però dei momenti di disagio nati da situazioni di contrasto. Le nuove storie sono favorite, ma sarà necessario molto impegno per ottenere solidità. A partire dalla seconda settimana, la situazione potrebbe migliorare leggermente. Chi ha deciso di sposarsi, in questo periodo potrà essere in preda a dei dubbi.

La situazione migliora con l'arrivo di Mercurio nel segno a partire dalla seconda metà del mese. Ad aprile, l'amore potrebbe migliorare, anche se non mancheranno situazioni di agitazione. In campo lavorativo, i progetti vanno a rallentatore, non ci sono novità all'orizzonte. Alcune attività addirittura sono state interrotte, perché ritenute instabili. Con l'arrivo del Sole nel segno potranno partire nuove collaborazioni, quindi potete mettervi in gioco. Chi ha ricevuto un incarico importante o delle responsabilità, dovrà far fronte a delle spese impreviste. L'opposizione di Marte cesserà con l'arrivo di aprile, a quel punto potrete sfruttare maggiori occasioni volte anche a migliorare la vostra posizione professionale.