L'Oroscopo di sabato 7 marzo approfondisce il transito di Luna in Leone, preziosa per sprigionare un'energia sensibile e ambiziosa. L'astro d'argento nella casa astrologica quinta diventa fantasioso e sognatore, dando il meglio di sé in amore. Le emozioni diventano sensibili anche grazie alla presenza di Venere in Toro e di Mercurio in Acquario nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il trigono che si va a formare con Luna è positivo, e voi siete più affascinanti e dinamici in amore.

Un nuovo benessere mentale lambisce le sfere vitali e anche Mercurio favorevole dall'Acquario, consiglia idee brillanti per trovare una nuova dimensione in amore.

Toro: Luna e Urano in quadratura causano un comportamento eccentrico e bizzarro. Attenzione a non rivoluzionare troppo la solita routine, seguendo i vostri capricci e rischiando di rovinare le relazioni amorose già in corso. Piuttosto arroganti, passate da una gioia immotivata alla depressione più buia. Sole e Nettuno cercano di garantire maggiore serenità.

Gemelli: l'astro d'argento risulta favorevole per l'amore e sprigiona energia nuova, tutta da investire in modo più diretto e ambizioso. Venere vi rende più affettuosi in coppia, mentre Mercurio quasi sfida voi single a farvi approfondire le nuove conoscenze con maggiore vitalità.

Cancro: sensibili ma al tempo stesso insicuri poiché molto alla ricerca di conferme che limitino la vostra paura di non essere amati, seguite una scia karmica che ricollega agli eventi passati.

L'intensità dei sentimenti diventa molto istintiva e intuitiva, anche se fuggite il confronto nascondendo le sensazioni che provate.

Leone: creativi e ambiziosi con Luna nel segno, attirate tutti gli sguardi su di voi poiché molto desiderosi di stare al centro dell'attenzione. Protagonisti della scena in un gruppo di amici, voi single non passate di certo inosservati, mentre voi in coppia sarete più sfrontati nei confronti del partner.

Vergine: il trigono Venere e Urano è fortunato per l'amore. Nuove prospettive si fanno più intense grazie a cambiamenti positivi e radicali che dovete accettare di buon grado. Marte e gli altri astri in sinergia dal Capricorno vi rendono più sensuali e dinamici.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza del satellite notturno dal Leone fa approfondire l'amore in modo più sensibile e avvincente. Desiderosi di sentirvi amati per vincere alcune paure inconsce collegate a un senso di abbandono vivete splendide sensazioni a due, mentre voi single desiderate stare al centro dell'attenzione.

Scorpione: gli astri dal Capricorno avviano un cambiamento costruttivo per l'amore. Via libera al rinnovamento e all'applicazione di nuove sperimentazioni che sono il frutto di uno spiccato spirito di iniziativa, ideale per rivoluzionare l'amore in maniera imprevedibile.

Sagittario: l'influsso del satellite notturno dal Leone sprigiona una certa attitudine al comando. Più sicuri, affascinanti e tenaci, tendete a imporre il vostro volere a tutti i costi seguendo un'ideologia che nessuno può contestare. Mercurio cerca di mitigare il tutto esortando ad attingere a un maggiore dialogo con gli altri.

Capricorno: più armoniosi grazie agli astri favorevoli, entrate maggiormente in sintonia con gli altri. Giove fortunato in sinergia con Saturno nel segno, sprona voi single a costruire nuove storie e voi in coppia a mettere su mattone su mattone per rendere la storia più stabile e duratura.

Acquario: la presenza di Mercurio minimizza eventuali attriti in amore e fa trovare le soluzioni giuste al momento giusto. Sole e Nettuno illuminano la sfera sentimentale in maniera intrigante e scoppiettante.

Pesci: Sole e Nettuno, in sinergia con gli altri pianeti favorevoli, sprigionano una freschezza comunicativa fuori dal comune.

Più simpatici, intelligenti e brillanti, potete costruire unioni amorose stabili. Gli astri vi favoriscono a patto che non adottiate la tecnica della ripicca.