L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2020 è arrivato, come sempre disposto a togliere eventuali dubbi sul come saranno i prossimi sette giorni in calendario. Il periodo osservato, su cui poggiano le odierne previsioni nonché i voti e relative classifiche dei segni, è quello interessante la seconda settimana del mese di marzo. In primo piano Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere a chi spetterà la 'palma d'oro' relativa al segno più fortunato della settimana?

Bene, allora partiamo celermente a togliere il velo dal migliore in assoluto posizionato al primo posto nella nostra classifica: a gongolare sarà il Sagittario (voto 10), sotto copertura da una meravigliosa Luna nel segno senz'altro già pronta a regalare amore e fortuna in campo sentimentale. A breve distanza dal suddetto segno di fuoco, con sette giorni altrettanto promettenti, i nativi della Bilancia (voto 9) e dello Scorpione (voto 8). Invece poco interessante, ma assolutamente non negativo il periodo esaminato per gli amici Pesci (voto 7) e Capricorno (voto 6), a differenza di coloro nativi dell'Acquario (voto 5) costretti a tenere un profilo basso, sia in amore che nel lavoro: la causa?

Ovviamente convergenze astrali negative che andremo a dettagliare a breve. Andiamo al dunque iniziando ad analizzare in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 9 a domenica 15 marzo.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 9. Tutta la settimana in oggetto scorrerà senza troppi grattacapi, ad eccezione di piccoli contrattempi che vedremo nei successivi articoli giornalieri.

Partiamo subito con la giornata 'top' di martedì 10 marzo, sotto i positivi flussi della Luna in ingresso nel segno, a cui faranno seguito altre tre splendide giornate a cinque stelle: mercoledì, giovedì e venerdì. Poca la differenza tra queste appena indicate e quelle di lunedì e sabato, entrambe sottolineate dagli astri con quattro stelle. Giornata 'sottotono' invece, quella di domenica 15 marzo: attenti a non perdere la concentrazione.

A voi la scaletta con le stelline, valida per tutta la prossima settimana:

Top del giorno martedì 10 marzo - Luna in Bilancia ;

martedì 10 marzo - ; ★★★★★ mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13;

★★★★ lunedì 9, sabato 14 marzo;

★★★ domenica 15 marzo 2020.

Scorpione: voto 8. Partiamo subito con l'oroscopo, mettendo in primo piano le giornate migliori della prossima settimana dell'attuale mese. Favoloso giovedì 12 marzo, portatore di una splendida 'top del giorno' sostenuta davvero alla grande da una dolce Luna nel segno. Ottime anche le tre giornate seguenti, sempre sotto ottima protezione lunare: venerdì, sabato e domenica, tutte segnate da cinque stelle.

Altrettanto buona, comunque sotto l'influenza di astri abbastanza efficaci, mercoledì 11 marzo, considerato a quattro stelle. Note decisamente un 'stonate', lunedì e martedì, rispettivamente classificate con tre e due stelline rispettivamente indicanti il 'sottotono' e il 'ko'. Il resoconto finale di vostra competenza:

Top del giorno giovedì 12 marzo - Luna in Scorpione ;

giovedì 12 marzo - ; ★★★★★ venerdì 13, sabato 14, domenica 15;

★★★★ mercoledì 11 marzo;

★★★ lunedì 9 marzo;

★★ martedì 10 marzo 2020.

Sagittario: voto 10. Tutta la settimana sarà da considerare come altamente positiva per voi del Sagittario, il che non guasta visto il momento particolarmente impegnativo per tanti nativi.

Partiamo subito con la giornata 'top della settimana' evidenziando sabato 14 marzo, giorno d'ingresso della Luna nel comparto a cui farà seguito una domenica a cinque stelle davvero molto positiva nei confronti dei sentimenti, la famiglia e le amicizie. Altre cinque splendide stelline sono garantite nelle giornate di lunedì e venerdì alle quali faranno eco martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 marzo. Quest'ultime tre giornate rientreranno nella normalità, pertanto saranno portatrici di quattro stelline relative ai periodi normali. Il report settimanale a seguire:

Top del giorno sabato 14 marzo - Luna in Sagittario ;

sabato 14 marzo - ; ★★★★★ lunedì 9, venerdì 13, domenica 15;

★★★★ martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 6.

Settimana numero due del corrente mese di marzo valutata dall'oroscopo sulla media sufficienza. Iniziamo celermente con l'elencare quali saranno le giornate valutate dall'oroscopo con cinque stelle (ricordiamo che la 'top del giorno' non sarà disponibile per voi Capricorno in questa settimana): martedì 10 e mercoledì 11 marzo, altamente favoriti dall'Astrologia nei riguardi dei rapporti interpersonali. Il periodo di partenza della nuova settimana potrebbe essere portatore di buone novità oppure favorito da un colpetto di fortuna. Non male intanto lunedì 9, giovedì 12 e venerdì 13 marzo, tutti segnati da quattro stelle.

Invece 'sottotono' risulta sabato 14 marzo che, insieme a domenica valutata con il 'ko', renderanno problematico il decorso del weekend. La scaletta con le stelle quotidiane:

★★★★★ martedì 10, mercoledì 11 marzo;

★★★★ lunedì 9, giovedì 12, venerdì 13;

★★★ sabato 14 marzo;

★★ domenica 15 marzo 2020.

Acquario: voto 5. Le predizioni evidenziate dall'oroscopo in questo contesto, senz'altro mettono in primo piano la giornata di giovedì 12 marzo. Giovedì pertanto risulta essere per voi Acquario l'unica e sola giornata valutata al 'top', in questo caso ritenuta idonea per godere delle cinque stelline della buona sorte.

In questo periodo sarete incentivati nel fare progetti di utilità comune, in famiglia come in società, sufficientemente appoggiati anche dagli astri, martedì 10, venerdì 13 e sabato 14 marzo da considerare a quattro stelle: arriveranno novità? Staremo a vedere. Invece, il resto del periodo è previsto come poco affidabile: mercoledì 11 e domenica 15 porteranno entrambi tre stelle con relativo periodo 'sottotono'; lunedì 9 marzo invece sarà da dimenticare perché l'Astrologia di vostra competenza ha riservato solo due stelline da 'ko'. I dettagli a seguire:

★★★★★ giovedì 12 marzo;

★★★★ martedì 10, venerdì 13, sabato 14;

★★★ mercoledì 11, domenica 15;

★★ lunedì 9 marzo.

Pesci: voto 7.

Buone alcune giornate, certamente molto indicate per dare qualche ultimo 'ritocco' ad eventuali progetti in fase d'avvio. Altre giornate invece saranno da vivere con una maggiore prontezza di spirito e un briciolo di concentrazione in più. Parlando delle vostre giornate migliori, iniziamo con la 'top': lunedì 9 marzo avete massimo supporto dagli astri, ottimo da impiegare nelle cose importanti, in amore o in famiglia. Altrettanto ottime, grazie alle relative cinque stelle a corredo, martedì 10 e mercoledì 11: in questo periodo non dovete preoccuparvi quasi di nulla (nel lavoro sarete voi quelli 'da temere!').

Meritevoli di essere presi in considerazione in quanto giornate positive, sabato 14 e domenica 15 marzo, entrambi segnati con quattro stelline. Da 'sottotono' invece si presume possa essere giovedì 12 marzo, messo sotto da astri poco affidabili, dunque con solo tre stelle. Da tenere sotto osservazione ancora di più, venerdì 13 marzo: solo due stelline da 'ko'.

Top del giorno lunedì 9 marzo;

lunedì 9 marzo; ★★★★★ martedì 10 e mercoledì 11;

★★★★ sabato 14 e domenica 15;

★★★ giovedì 12 marzo ;

★★ venerdì 13 marzo 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Una nuova settimana sta per iniziare. Come da copione è pronta da consultare la nostra nuova classifica della settimana impostata sui sette giorni in calendario che vanno da lunedì 9 a domenica 15 marzo ed è valida per l'intero comparto zodiacale.

Il prospetto riassuntivo posto a seguire, condensato in ordine decrescente dal segno più fortunato fino ad arrivare a quello ritenuto (sulla carta) oggetto di convergenze astrali negative, mostra agli antipodi un segno di Fuoco e uno di Acqua. In questo caso a 'veleggiare' nella parte più alta della scaletta, il Sagittario, segno considerato al 'top della settimana'. Invece a fare da fanalino di coda, purtroppo, l'Acquario, sottoposto a turbolenze astrali abbastanza ostiche da tenere a bada. Andiamo a scoprire il report astrologico finale condensato nell'oroscopo della settimana da lunedì 9 a domenica 15 marzo valido per tutti i segni, dall'Ariete fino a Pesci:

1° Sagittario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Bilancia, voto 9;

3° Ariete e Scorpione, voto 8;

4° Gemelli, Cancro e Pesci, voto 7;

5° Toro, Leone, Vergine e Capricorno, voto 6;

6° Acquario, voto 5.

Il trattato astrale considerato nell'oroscopo settimanale dal 9 al 15 marzo, in questo caso imperniato sulla seconda settimana dell'attuale mese, anche oggi è giunto a termine.

Ricordiamo che il prossimo appuntamento con l'Astrologia, le predizioni e le immancabili stelline quotidiane riguarderà i sette giorni della settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 marzo.