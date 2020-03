Le previsioni zodiacali del 24 marzo ci delucidano sul percorso sentimentale, sulla salute e sull'aspetto lavorativo dei dodici segni dello zodiaco. L'Acquario potrebbe non attraversare un bel momento nel rapporto di coppia, mentre il Capricorno dovrebbe sfruttare il buon momento lavorativo. La Vergine potrebbe dedicarsi allo sport.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la vostra vita di coppia sta marciando nel migliore dei modi, siate solo attenti a non incanalare il discorso verso lidi proibiti.

La fase lavorativa lascia un po' a desiderare, siate calmi e pazienti. La salute non presenterà particolari problematiche.

Toro: la relazione che avete intrapreso potrebbe iniziare già a scricchiolare, siate avveduti e non prendete iniziative azzardate. L'attività professionale proseguirà senza nessuna variazione rilevante. Cercate di approfittare del momento e fate qualche esercizio fisico mattutino.

Gemelli: non pensate troppo, cercate di agire. La vostra dolce metà non aspetta altro che qualche vostra lodevole iniziativa.

Il lavoro vi concederà un po' di relax, sfruttatelo adeguatamente. Una camminata potrebbe permettervi di rigenerarvi un pochino.

Cancro: attenzione a qualche parola di troppo, potreste pentirvi amaramente di alcune esternazioni un po' troppo colorite. Il partner non starà di certo a guardare. L'aspetto professionale non si distinguerà per qualcosa di positivo. La salute si manterrà su un livello discreto.

Leone: la persona amata vi regalerà diverse soddisfazioni, finalmente potrete comprendere quanto tenga a voi. Un vostro progetto lavorativo risulterà essere particolarmente gradito. Non mollate, la parte fisica è piuttosto importante.

Vergine: sarete particolarmente gelosi, questo non deporrà certamente a vostro favore e il partner potrebbe stancarsi. Il lavoro potrebbe riservarvi alcune sorprese inaspettate.

Cercate di fare un po' di sport, vi farà molto bene sia al corpo che alla mente.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste finalmente capire cosa realmente volete dalla vita. La vostra dolce metà aspetta pazientemente di capire. L'attività professionale non prevederà grandi soddisfazioni ma solamente alcuni grattacapi. Attenzione alla salute, non sottovalutate alcune situazioni stagionali.

Scorpione: rendete più leggere alcune situazioni, a volte tendete ad appesantire determinati avvenimenti. State più sereni e cercate di superare un periodo lavorativo per niente facile. Non abbiate timore, alcuni piccoli acciacchi potranno essere curati con una buona attività fisica.

Sagittario: la persona amata preferirebbe vedervi un pochino più attivi, stupitela e inventatevi qualcosa di originale. Il lavoro non sarà per niente soddisfacente, lo stimolo lascerà spazio alla monotonia. La salute risulterà essere buona, mantenete una corretta alimentazione.

Capricorno: potreste essere un po' preoccupati di alcuni atteggiamenti del vostro partner. Temete che possa aver cambiato idea su di voi. Indagate e cercate di capire. L'attività professionale potrebbe darvi qualche buona indicazione, siate ottimisti e non arrendetevi davanti ad alcune difficoltà. L'esercizio fisico vi manterrà allegri e in salute.

Acquario: non state attraversando un ottimo momento nella relazione di coppia, riflettete sul da farsi. L'aspetto lavorativo subirà qualche piccolo stop, siate bravi a riorganizzarvi immediatamente. La salute non vi darà grossi grattacapi, approfittatene per mettervi maggiormente in moto.

Pesci: il vostro partner vorrebbe trascorrere momenti di passione, non perdete l'occasione e create l'atmosfera giusta. Un collega potrebbe farvi innervosire, passateci sopra e non date troppo peso a ciò che sostiene. Ascoltate maggiormente il vostro corpo e la vostra mente.