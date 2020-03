L'Oroscopo di martedì 17 marzo punta i riflettori sull'emotività che con Luna in Capricorno diventa più controllata, poiché soggetta a una limitazione impartita da una maggiore autonomia affettiva. Plutone, Giove, Marte e Saturno nel segno utilizzano la riflessività e la profondità d'animo per intraprendere la strada giusta, quella che porta alla felicità. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Capricorno nell'oroscopo di martedì

Ariete: la vicinanza di Mercurio, Sole e Nettuno si fa sentire e regala una maggiore diplomazia nei confronti della vita.

Più sicuri di voi stessi, sensibili e intelligenti, tuttavia mancate di senso pratico, ma il tutto è risolto al meglio dalla vicinanza di Venere e Urano che intavolano rivoluzioni più concrete ed eccitanti.

Toro: il parterre planetario presente in Capricorno è benefico per l'amore e garantisce nuova grinta poiché incrocia le sue energie con una Venere molto affettuosa e un Urano più dinamico. Via libera alle atmosfere magiche in casa per stupire le persone amate con effetti speciali.

Gemelli: Mercurio dai Pesci è in posizione a voi favorevole e regala più intuizione nell'affermare i progetti in maniera molto concreta.

Sfruttate a fondo questo potere sensibile che fa captare i pensieri altrui in maniera quasi preveggente. In amore cercate di potenziare un senso pratico utile per vivere le emozioni in maniera più entusiasmante.

Cancro: voi amici del Cancro forse mancate di intuizione a causa di Luna opposta dal Capricorno che, insieme a Marte, può sprigionare nervosismo e rendervi piuttosto presuntuosi. Cercate di arginare anche la malinconia, contando sull'aiuto di Venere e Urano che regalano sensazioni amorose profonde.

Leone: dalla vostra avete Marte, Giove, Saturno e Plutone che, insieme a Luna, spronano a fare di più, senza rinviare oltre alcune decisioni che dovevate prendere già da tempo; è giunto il momento di progredire, ponderando bene le situazioni. In amore assumetevi le vostre responsabilità.

Vergine: più premurosi nell'aiutare gli altri, sfruttate la presenza benefica degli astri in Capricorno, che fanno uscire dalle situazioni complicate in maniera elegante e più diplomatica.

Attenzione infatti a non fare il passo più lungo della gamba e valutate la situazione a 360° prima di prendere una decisione. Venere e Urano illuminano l'amore in modo imprevedibile.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore non siate gelosi e date la giusta fiducia alla persona amata. Voi single valutate le amicizie online e siate più selettivi, magari allentando le conoscenze che vi giudicano in modo troppo critico. Marte può rendervi un po' nervosi, attenzione quindi a non prendervela con le persone amate.

Scorpione: Luna in posizione fortunata dal Capricorno regala tanto senso pratico e una nuova perseveranza tenace nel portare avanti i progetti con pazienza e determinazione.

Attenzione a non rendere però le sensazioni amorose troppo rigide poiché pervasi da uno spiccato senso di responsabilità nei confronti delle persone amate.

Sagittario: l'amicizia risente di qualche attrito a causa degli astri in Pesci che risultano in posizione di quadratura. Ma non isolatevi e non sfuggite dalle situazioni che vanno affrontate con coraggio. Buono l'amore anche se è richiesta maggiore energia. Voi single non vi scoraggiate.

Capricorno: Luna nel segno dà il via libera alle emozioni e sprigiona una perseveranza nel portare avanti i progetti che non ha eguali. Pazienti e riflessivi, anche voi single affrontate tutto con coraggio, contando su Giove molto fortunato e su Marte che in amore garantisce fascino.

Acquario: alti e bassi animano le sfere vitali e avete voglia di rivoluzionare la solita routine in maniera più intraprendente. Siate più comunicativi con gli amici e le persone a cui tenete poiché Saturno dal Capricorno acuisce una logica più deduttiva, utile per emergere in maniera più consapevole.

Pesci: Luna influisce positivamente dal Capricorno ed equilibra al meglio le percezioni mentali e sentimentali, grazie anche alla presenza benefica di Mercurio nel segno. In sinergia con Sole e Nettuno, riuscite ad attingere a un'ampia capacità di giudizio utile per fare le scelte giuste e concretizzare i sogni con successo.