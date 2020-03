Martedì 17 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Marte, Giove, Plutone e Saturno stazionare in Capricorno, mentre Mercurio, il Sole e Nettuno sosteranno nel segno dei Pesci. Urano e Venere permarranno nel domicilio del Toro come il Nodo Lunare che rimarrà stabile in Cancro. Oroscopo favorevole per Capricorno e Toro, meno roseo per l'Ariete e la Vergine.

Sul podio

1° posto Capricorno: concentrati. Il Luminare femminile nel segno entrerà in trigono al duetto Venere-Urano donando presumibilmente una buona concentrazione ai nativi che si appresteranno a cimentarsi nei loro progetti professionali in essere.

2° posto Toro: energici. La Luna e Marte a braccetto nel loro Elemento regaleranno, con ogni probabilità, ai nativi un bottino energetico stracolmo, che molti di loro utilizzeranno per sbrigare quelle faccende pratiche casalinghe rimandate durante l'ultimo periodo.

3° posto Leone: stacanovisti. I nati del segno potrebbero mettere in secondo piano le faccende di cuore quest'oggi, dedicandosi esclusivamente alle incombenze pratiche e lavorative, come suggeriranno i molteplici pianeti nell'asse Toro-Capricorno.

I mezzani

4° posto Sagittario: briosi. Malgrado la situazione italiana non sia delle migliori, sotto molti punti di vista, i nativi riusciranno probabilmente a mantenere un ottimo tono umorale che sarà di aiuto anche a donare maggiore speranza agli affetti più cari.

5° posto Bilancia: romantici. Approfittando del tempo a disposizione maggiore che passeranno assieme all'amato bene, i nati Bilancia daranno sfoggio della loro indole romantica e ciò sarà molto apprezzato.

6° posto Gemelli: straniti. Il comportamento ambiguo di un amico potrebbe far saltare la mosca al naso ai nati del segno che, superata la perplessità iniziale, non esiteranno nel chiedergli spiegazioni.

7° posto Cancro: routine. Martedì che si prospetta avaro di novità degne di nota in casa Cancro, facendo optare alcuni nativi per staccare la spina dalla quotidianità e concedersi del tempo per loro stessi.

8° posto Acquario: nervosi. Le effemeridi sottolineano una rara concentrazione di Pianeti nell'Elemento Terra che, in questo particolare giorno astrologico, andranno a sommarsi al confusionario trigono tra Plutone ed il duetto Sole-Nettuno rendendo probabilmente i nativi tesi come una corda di violino.

9° posto Pesci: taciturni. La voglia di esprimere le loro emozioni e sensazioni in merito alla situazione d'emergenza sarà, c'è da scommetterci, pari allo zero e ciò verrà profondamente compreso dalle persone con cui avranno a che fare.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: irruenti. Le posizioni astrologiche odierne, poco concilianti per il loro segno di Fuoco, potrebbero rendere i nativi oltremodo irruenti, sia nel loro modo di comunicare che nei gesti che ne conseguiranno.

11° posto Scorpione: pessimisti. Giornata da prendere con le pinze quella che potrebbero vivere quest'oggi i nati del segno, in quanto il parterre planetario li indurrà ad assumere un atteggiamento pessimista che non si placherà sino a tarda sera.

12° posto Vergine: finanze flop. 24 ore dove i nati Vergine dovranno serrare i cordoni della borsa, perché la loro voglia di spendere sarà alta come lo sarà, però, quella di esagerare con le spese.