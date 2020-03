Nel corso della giornata di lunedì 23 marzo 2020 ci saranno alti e bassi per molti segni dello zodiaco, soprattutto per quanto riguarderà le vicissitudini personali dei nativi del segno dei Gemelli. Andrà decisamente meglio sul lavoro per i nati del segno dell'Ariete e del segno del Leone. Sul piano sentimentale ci saranno delle schermaglie per il segno dello Scorpione.

Di seguito, le previsioni per i 12 segni dello zodiaco.

Toro spossato

Ariete: sentirete di avere un tono decisamente più alto e la rabbia dei giorni scorsi vi starà progressivamente abbandonando.

Sarà ottimo cercare di essere fiduciosi e di continuare i vostri progetti con lo spirito giusto.

Toro: sarete abbastanza stanchi dalle molte faccende che ultimamente si sono caricate sulla vostra schiena. Perciò quella di lunedì quasi sicuramente sarà dedicata interamente al relax e magari anche ai vostri hobby.

Gemelli: svegliarsi con il piede sbagliato non sarà molto piacevole, ma cercate di pensare che in compenso la fortuna vi accompagnerà per tutto l'arco della giornata. Avrete qualche risultato soddisfacente, ma sarà ancora piuttosto presto per cantare vittoria.

Cancro: la giornata purtroppo comincerà con dei litigi, soprattutto con qualcuno che amate particolarmente come il partner. Cercate di non essere troppo puntigliosi e la tensione sarà ridotta al minimo.

Vergine irritata

Leone: sarete molto vivaci dal punto di vista intellettuale, ma anche sotto l'aspetto delle idee e della creatività. Utilizzatela anche per gli hobby, e non soltanto sul lavoro.

Vergine: sarete sotto stress, e a stento riuscirete ad essere efficienti e remunerativi.

Purtroppo la situazione mentale attuale sarà piuttosto confusionaria, quindi dovrete necessariamente agire con cautela.

Bilancia: impegnatissimi. Sarete completamente assorbiti dal mondo del lavoro e della burocrazia: spesso e volentieri tenderete a dimenticare letteralmente le amicizie e gli affetti in generale.

Scorpione: qualche piccola incomprensione con il partner vi indurrà ad essere irritabili, schivi e quasi inviperiti con quasi tutte le persone che vi circondano.

Purtroppo questa negatività durerà a lungo.

Cambiamenti per Acquario

Sagittario: anche se la mattina risulterà abbastanza impegnativa, ci saranno comunque dei momenti di svago da condividere con qualcuno che amate. La salute dovrà essere un po' più salvaguardata.

Capricorno: l'amore sarà il protagonista della giornata di lunedì con tanta intesa e complicità fra voi ed il partner. Sarà bene arrivare ad alcuni chiarimenti che ancora non sono stati fatti.

Acquario: agirete in favore dei vostri interessi con tanta perspicacia e voglia di lavorare per ottenere buoni guadagni. Le cose saranno piuttosto “rallentate” ma seguite questa strada sebbene sia lenta.

Pesci: avrete molta voglia di mettere a punto i vostri progetti ed ancora di più le collaborazioni, anche se ci sarà molta confusione nella vostra testa.