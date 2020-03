Le aspettative sono molto elevate nell'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì 9 marzo che vede il transito fortunato di Luna in Vergine. L'intuizione non manca di certo a tutti i segni zodiacali di Terra, anche se le emozioni diventano più controllate e riservate. Urano incrocia le sue energie con una Venere molto passionale e concreta in Toro nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Gioia contagiosa nell'oroscopo dell'amore di lunedì

Ariete: più sicuri di voi grazie alla vicinanza di Venere, siete passionali in coppia e concreti nel rapporto.

Tolleranti alle critiche del partner, sentite il bisogno di progredire insieme nella storia con maggiore impegno e costanza.

Toro: selezionate bene le parole da usare per esporre le vostre idee al partner. Mercurio in quadratura incrocia le sue energie con Venere nel segno e crea confusione mentale. Un subbuglio di informazioni si presentano proprio ora che siete più concilianti. Dovete quindi incanalare le emozioni nel verso giusto, riesaminandole con maggiore obiettività.

Gemelli: la posizione assunta da poco da Mercurio in Acquario risulta felice per la comunicazione di coppia.

Brillanti e vivaci, potete avviare un dialogo costruttivo in amore, vincendo un influsso di Luna in Vergine che quasi sfida a cacciare via ogni indecisione.

Cancro: un po' di follia in amore è ammessa, quindi lasciatevi andare in coppia e non prendetevi troppo sul serio. I pensieri passati possono darvi filo da torcere, ma delegateli in un'area ormai obsoleta. Il presente è qui che non aspetta altro che di essere vissuto con maggiore entusiasmo.

Leone: generosi e molto nobili d'animo, siete desiderosi di stare al centro dell'attenzione. La coppia diventa così un palcoscenico dove voi siete i protagonisti indiscussi e un minimo segnale di trascuratezza da parte del partner procura ansia.

Vergine: Luna nel segno rende l'amore molto riservato e voi un po' distaccati e razionali nel vivere le emozioni. Alcuni pensieri passati possono prendere il sopravvento e spaziare in maniera pericolosa nel presente, ma cercate di arginare il tutto vivendo la relazione a due con maggiore serenità.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: coraggiosi e in alcuni casi anche geniali grazie all'influenza uraniana dal Toro che in sinergia con Mercurio dall'Acquario sprigiona veri e proprie intuizioni eccitanti, l'amore di coppia riprende quota e vince un'opposizione venusiana che ormai appartiene al passato.

Scorpione: Luna dalla Vergine influisce positivamente sull'amore di coppia e una nuova intuizione rende le sensazioni ultrasensibili. Utilizzate al meglio questo potere quasi preveggente per capire al volo la persona amata, prima che esponga le sue idee e le sue sensazioni.

Sagittario: Luna in quadratura sprigiona un po' di tensione in amore. Molto impulsivi poiché combattuti se approfondire le emozioni lunari o vivere la storia con maggiore entusiasmo solare, entrate in conflitto con voi stessi. Cercate di seguire il consiglio del vostro io cosciente che non sbaglia mai.

Capricorno: buona la posizione di Luna favorevole per l'amore. Più estroversi e aperti a manifestare i sentimenti che provate alla persona amata, utilizzate una diplomazia che fa approfondire l'amore in maniera più ragionata. E' in arrivo una bella notizia per voi.

Acquario: la parola d'ordine è leggerezza e quindi anche in coppia rifuggite qualsiasi tipo di responsabilità, come suggerisce Mercurio in quadratura a Venere.

Quindi cercate di evitare eventuali litigi e puntate sulla vicinanza solare che ravviva tutto in maniera entusiasmante.

Pesci: definite al meglio i sentimenti che provate per la persona amata poiché Luna in opposizione può sprigionare confusione. Sole riscalda il cuore e punta un riflettore sulle emozioni, irradiando i pensieri e le sensazioni in maniera più chiara.