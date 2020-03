In arrivo una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà venerdì 6 marzo 2020. Di seguito le stelle con lavoro, amore salute dall'Ariete ai Pesci.

Stelle e oroscopo del 6 marzo 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa giornata, vivrete un momento di recupero a livello salutare. In amore, i pianeti sono dalla vostra parte e potrete reagire al meglio alle difficoltà. In campo professionale arrivano delle occasioni.

Toro: in questa giornata, cercate di prestare attenzione al lato psicofisico.

In campo professionale, sono in arrivo delle situazioni da sfruttare. Per quel che riguarda il settore amoroso in arrivo delle occasioni.

Gemelli: in campo amoroso è possibile che nascano dei problemi, ma che potranno essere presto risolti. Nel lavoro, presso le cose cambieranno a vostro favore. In campo salutare vi sentite meglio.

Cancro: nel lavoro, in questi giorni, qualcosa potrebbe cambiare. A livello amoroso in arrivo opportunità, vi fatte coinvolgere da nuove emozioni.

Leone: i nati sotto questo particolare segno, in questa giornata avranno voglia di agire.

Nel lavoro le nuove mansioni sono favorite. Per quel che riguarda l'amore, è possibile che nascano dei nervosismi.

Vergine: a livello amoroso, in questa giornata è possibile che qualcuno faccia un incontro importante. Nel lavoro, in arrivo delle occasioni e delle novità.

Previsioni oroscopo del giorno per tutti i segni

Bilancia: in questo periodo vi sentite più motivati in amore, le coppie si potranno rafforzare.

In campo professionale non mancherà dell'agitazione. Nei prossimi giorni ritroverete vitalità.

Scorpione: con Venere e Luna dissonanti, questa giornata potrebbe essere carica di tensioni. A livello professionale potrete chiarire delle situazioni.

Sagittario: i nati sotto questo particolare segno, in questa giornata in campo amoroso potranno affrontare delle nuove situazioni, in particolare dopo una delusione.

Nel lavoro non rimandate dei progetti.

Astri e stelle del giorno per gli ultimi segni zodiacali

Capricorno: giornata decisamente migliore rispetto alla precedente, quando con la luna opposta avete vissuto un momento di difficoltà in campo amoroso. Venerdì 6 marzo, i single potranno fare delle nuove conoscenze. A livello professionale potrebbero nascere delle vecchie tensioni, ma nei prossimi mesi giungeranno delle soluzioni.

Acquario: dopo delle tensioni, potrete reagire con maggiore energia. In campo professionale tenete le situazioni sotto controllo. Per quel che riguarda il campo amoroso, la giornata sarà sottotono.

Pesci: la situazione amorosa in questo periodo richiede pazienza. Per quel che riguarda il settore professionale potrebbe succedere qualcosa di importante.