L'Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile si aprirà con la presenza di Luna in Gemelli che renderà l'amore vivace e intelligente, anche se un po' troppo razionale. Venere nel segno da sabato animerà ancor più la sfera amorosa, garantendo splendidi momenti anche all'Ariete, Leone, Scorpione e Acquario mentre Luna favorirà la Vergine nella giornata di domenica. Di seguito le previsioni astrali segno per segno, preziose anche grazie alla presenza di Marte in Acquario da martedì.

Astri e oroscopo settimanale di inizio aprile

Ariete: l'inizio settimana sarà alquanto frizzante a causa dell'influsso di Luna in Gemelli che farà superare i momenti difficili anche ricorrendo all'allegria. Via libera all'amore sia per voi in coppia che per i single poiché Venere, entrando in Gemelli sabato, elargirà splendidi influssi estroversi e simpatici.

Toro: in amore, non siate agitati cercando a tutti i costi di trovare le soluzioni giuste al momento giusto. Tutto andrà risolto a suo tempo.

Nel frattempo, dovrete rilassarvi di più e approfondire il tutto con maggiore leggerezza e allegria. La Luna potrebbe creare qualche problema nel weekend, insinuando dubbi e incertezze.

Gemelli: Luna nel segno già da lunedì aprirà una settimana all'insegna della profondità intellettuale e dell'autoironia. Molto curiosi e allegri, tenderete a evitare un coinvolgimento emotivo che verrà arginato da un modo di amare più razionale.

Dovrete puntare di più sulla giornata di sabato quando una Venere molto affettuosa e vivace, farà comunicare al meglio i sentimenti che proverete.

Cancro: Venere più vicina a voi a inizio settimana garantirà sensazioni più vivaci, anche se meno romantiche e più "cerebrali" ma non esenti da un'affettuosità che farà approfondire le novità sentimentali con maggiore intelligenza. Buono anche il weekend con gli astri che sproneranno a farvi fare di più per concretizzare i sogni amorosi.

Leone: l'influenza di Luna dai Gemelli lunedì farà sdrammatizzare un po' l'amore, raffreddando la passione e seguendo interessi più intellettuali che emotivi. L'astro d'argento farà si che evitiate anche di prendervi alcune responsabilità che vi toccherà accettare per progredire in positivo. Venerdì e sabato Luna sarà vostra complice, elargendo un'ambizione più concreta e dinamica.

Vergine: il satellite notturno a inizio settimana potrebbe sprigionare nervosismo poiché in dissonanza ma la dolcezza e il fascino garantiti dagli astri in Capricorno non vi abbandoneranno mai. Una Luna molto materna e avvolgente a metà settimana influirà in maniera benevola sull'amore che diventerà più dolce e sensibile mentre sarà molto razionale domenica.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore, cercherete di prediligere persone positive e non eccessivamente emotive. L'influenza del satellite notturno già da lunedì potrebbe farsi sentire e vi garantirà la capacità di sdrammatizzare in amore, con ironia e allegria. Finalmente Marte assumerà la posizione di trigono favorevole martedì e sarete più affascinanti e ricchi di charme.

Scorpione: a metà settimana la Luna introdurrà un modo di approfondire i sentimenti più sensibile e protettivo. Sarete anche un po' lunatici e altalenanti poiché più propensi a chiudervi in una pigra introversione.

Il weekend sarà invece più fortunato con Venere che romperà l'opposizione, allentando la tensione in amore e rischiarando il cielo sentimentale.

Sagittario: attenzione a un inizio settimana alquanto teso per i sentimenti a causa di Luna in opposizione che potrebbe provocare instabilità negli affetti e freddezza. Purtroppo anche Venere sarà in dissonanza dalla giornata di sabato in poi, quindi dovrete cercare di non essere troppo suscettibili in amore e frettolosi nell'ottenere tutto e subito.

Capricorno: Marte passerà in Acquario martedì e sarete più aperti a vivere l'amore in maniera indipendente e audace.La Luna interagirà in opposizione a metà settimana sprigionando indolenza, ma dovrete cercare di non chiudervi in voi stessi.

L'amore infatti vi sfiderà a investire maggior impegno sia nelle storie già avviate che in quelle appena nate.

Acquario: Marte entrerà nel segno martedì e sprigionerà un fascino disarmante e originale. Congiungendosi con Saturno, cercherete di andare un po' controcorrente in amore seguendo un modo di fare molto audace che farà rischiare molto facendovi diventare temerari. Attenzione solo a un fine settimana un po' nervoso per i sentimenti.

Pesci: Mercurio e Nettuno in sinergia con la Luna mercoledì e giovedì, vi aiuteranno a fare le scelte giuste e a trovare le soluzioni adeguate ai vostri desideri.

L'astro d'argento nella casa astrologica della famiglia, sprigionerà il desiderio di approfondire sensazioni più romantiche e profonde, tutte da condividere in due.