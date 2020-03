Nel fine settimana del 4 e 5 aprile 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna transitare in Leone, mentre Venere si sposterà dal segno del Toro (dove staziona Urano) al segno dei Gemelli. Il Sole permarrà in Ariete come Giove e Plutone che continueranno la loro orbita in Capricorno. Infine Saturno e Marte rimarranno stabili in Acquario e Nettuno assieme a Mercurio saranno nel segno dei Pesci. Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Sagittario: opportunità lavorative.

Sul versante professionale potrebbero giungere delle nuove e succulente opportunità per i nati Sagittario che, però, dovranno temporaneamente metterle in un cassetto per adoperarsi a sfruttarle tra qualche settimana.

2° posto Acquario: lavoro top. I nati del segno potranno, con ogni probabilità, su ottimi influssi sul fronte lavorativo, specialmente chi tra loro svolge mansioni di responsabilità, che gli farà guadagnare la fiducia delle nuove leve. Amore in secondo piano nella giornata di domenica.

3° posto Leone: prospettive mutate. Lo sbarco di Venere nell'affine Gemelli, che formerà un quadruplo trigono nell'asse Acquario-Capricorno, favorirà probabilmente un cambio di prospettiva per i nati del segno, fortemente caldeggiata anche dal rivoluzionario Urano di Terra.

I mezzani

4° posto Ariete: sereni. Nel focolare domestico il clima potrebbe volgere al bello ed i nativi, come piacevole conseguenza, abbandonare le ansietà legate alle problematiche dei giorni appena trascorsi.

5° posto Gemelli: questioni pratiche. I Luminari in trigono assieme a Venere nella loro orbita suggeriranno ai nativi di dedicarsi alle questioni pratiche e burocratiche, step necessario per assicurarsi di trascorrere le prossime giornate più liberi da pressanti urgenze.

6° posto Pesci: intuitivi. Nettuno e Mercurio a braccetto nel loro segno con la spinta propulsiva di Venere d'Aria doneranno, con tutta probabilità, ai nati Pesci un acume invidiabile che li farà stare un passo avanti ai colleghi sul fronte professionale.

7° posto Scorpione: punti di riferimento. Le effemeridi settimanali risulteranno presumibilmente ostiche nella giornata di sabato dove qualche attrito col partner sarà difficilmente evitabile. Domenica, invece, i nativi saranno chiamati a rivalutare i punti di riferimento del proprio percorso esistenziale, mettendone in dubbio qualcuno se strettamente necessario.

8° posto Bilancia: stressati. Tra lavoro e famiglia i nativi non sapranno proprio dove dividersi e se non impareranno a delegare alcune incombenze in queste due giornate, lo stress potrebbe prendere il sopravvento. Amore sottotono dalla mattinata del 5 aprile.

9° posto Capricorno: ostinati. Far mutare opinione ai nati del segno questo weekend potrebbe risultare impresa ardua, in cui partner ed amici, sapendo della loro cupidigia, preferiranno evitare di cimentarsi.

Ultime posizioni

10° posto Toro: lavoro top. Il trend dell'ambiente professionale potrebbe non essere dei migliori questo fine settimana in casa Toro, specialmente per i nativi di seconda e terza decade che avranno a che fare con dei clienti poco ragionevoli.

11° posto Vergine: finanze flop. I nati Vergine nella giornata di sabato dovranno, c'è da scommetterci, revisionare con dovizia il settore finanziario tagliando, se necessario, le spese extra onde evitare sgradite sorprese.

Più conciliante la domenica dove potranno dedicare le doverose attenzioni agli affetti più cari, che ultimamente lamentavano una certa trascuratezza.

12° posto Cancro: fuori giri. Weekend in cui ai nati del segno sembrerà presumibilmente di prodigarsi molto, professionalmente parlando, ma di ricevere ben poco in cambio in termini di gratifiche morali ed economiche.