L'Oroscopo della giornata di mercoledì 1° aprile, a scanso di equivoci, prevede un ottimo Giove in trigono per il segno del Toro che metterà da parte le formalità e sarà più diretto con una persona in particolare. Il Sole in opposizione per la Bilancia potrebbe portare un po' di burrasca ai nativi del segno.

Sagittario sarà decisamente più positivo e sorridente, soprattutto nei confronti dei familiari, mentre Capricorno sarà ben concentrato sui suoi impegni lavorativi.

Previsioni astrologiche mercoledì 1° aprile segno per segno

Ariete: in questo periodo dove avrete più tempo per stare da soli, potrete dare libero sfogo alle vostre emozioni, magari con una videochiamata ad un'amica a voi cara. Se avete una relazione fissa, esprimerete con sincerità le vostre sensazioni e preoccupazioni dinanzi all'anima gemella per uscirne più forti di prima. Sul lavoro vi risulterà agevole apprendere nuove tecniche e sicuramente ne farete tesoro per il futuro. Voto - 7,5

Toro: la configurazione astrale vedrà aggiungersi il pianeta Giove in trigono dal segno amico del Capricorno.

Dal punto di vista sentimentale sarete piuttosto forti, grazie anche al buon transito di Venere che vi permetterà di esprimere in maniera chiara e concisa i vostri sentimenti. Se siete single, date più peso ai sentimenti e siate meno superficiali. Per quanto riguarda il lavoro, avere successo in tutto ciò che fate vi farà molto piacere, ciononostante questo non vorrà dire che potrete rallentare, anzi, sarà un buon momento per incrementare i guadagni.

Voto - 8

Gemelli: l'oroscopo di mercoledì prevede gli influssi del pianeta Mercurio in congiunzione del segno dei Pesci. Con questa disposizione planetaria dovrete stare all'erta, soprattutto verso possibili conflitti con il partner. Se siete single, punterete ad esplorare nuove emozioni e sentimenti, ma dovrete comunque riuscire a mantenere la calma. In ambito lavorativo, tenderete a lanciarvi in progetti surreali.

Prendetevi del tempo per ridimensionare un po' i vostri lavori e renderli più fattibili, sia per voi che per i colleghi. Voto - 6,5

Cancro: la Luna sarà in congiunzione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di mercoledì. Assieme al Sole in trigono, non potrete che aspettarvi il meglio durante la giornata, a partire dalla sfera sentimentale dove avrete un certo fascino. Vi sentirete al centro dell'attenzione e sarà facile per voi persuadere il partner a fare qualcosa di divertente insieme, anche se sarà banale. Se siete single, fate attenzione a gestire i vostri sentimenti se doveste innamorarvi di una persona un po' complessa.

Sul lavoro non vi mancheranno le energie e avrete voglia di fare tutto in una sola giornata. Voto - 8

Leone: potreste recuperare lucidità all'inizio di questo mese di aprile, considerato il vostro cielo in movimento. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, un'interazione leggera ma decisa con il partner potrebbe permettervi di recuperare punti. Cercate solo di non essere impulsivi. I single potrebbero concentrarsi sui sentimenti. Sul lavoro, la situazione ancora non sembra migliorare, ma forse sta per arrivare qualche segnale positivo. Voto - 6,5

Vergine: avrete un grande desiderio di incontrare una nuova fiamma, ma saprete che per il momento non è possibile.

Tuttavia, nulla vi vieterà di connettervi ai social e di contattare i vostri amici. Se avete una relazione fissa, la quotidianità inizierà a starvi stretta e cercherete di spezzare la vostra routine. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, se vi farete rapire dalla fretta potreste omettere alcune importanti fasi del vostro lavoro. Voto - 7

Bilancia: potrebbero esserci alcuni momenti di burrasca nelle relazioni sentimentali stabili ormai da qualche tempo, considerato il Sole in opposizione al vostro cielo. Nulla di trascendentale, ma potreste evitare di assumere l'atteggiamento sbagliato per non avere problemi.

Discorso differente se siete single, in quanto a volte ciò che credete sia sbagliato potrebbe portarvi a delle piccole o grandi gioie. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, vi peserà un po' prendere delle decisioni, e forse potrebbe essere necessario chiedere aiuto. Voto - 7

Scorpione: oroscopo più che soddisfacente per voi single in questo mercoledì 1° aprile. La situazione sarà positiva per le persone che vogliono trovare l'amore, anche sui social. Se avete una relazione fissa, vivrete momenti magici tra voi e la vostra anima gemella, senza la necessità di inventarvi chissà cosa per stupire la persona che più amate al mondo.

In ambito lavorativo, aspettatevi dei guadagni in più o delle piccole soddisfazioni con un progetto. Voto - 8,5

Sagittario: se recentemente avete avuto una crisi di coppia, potreste finalmente uscirne fuori. Avrete dalla vostra parte il Sole e Mercurio in posizione favorevole per farvi perdonare dal partner qualora abbiate commesso degli errori e far tornare tutto alla normalità, o quasi. Se siete single sarete in forma splendida, pronti a lanciarvi nelle imprese più avventurose o nella conquista di un nuovo amore. Sul lavoro, l'oroscopo prevede discreti risultati per voi nativi del segno. Saprete gestire molto bene il vostro tempo, non rimanendo indietro con i vostri impegni, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale abbastanza ricca per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì. Dal Sole in trigono, a Giove e Plutone in congiunzione al vostro cielo, preparatevi a trascorrere una giornata divertente e intensa. Sul fronte sentimentale sarà il periodo perfetto per essere felici e trascorrere bei momenti con i vostri cari. Se siete single, potreste conoscere qualcuno con cui iniziare una relazione. Per quanto riguarda il lavoro, sarete soddisfatti per la vostra attività che scorrerà senza intoppi. Voto - 9

Acquario: ottima giornata per voi nativi del segno, con Marte e Saturno in congiunzione nel vostro cielo.

In amore, l'oroscopo prevede una relazione di coppia molto stimolante, soprattutto per coloro che sono nati nella seconda decade. Se siete single, flirt e storie d'amore potranno anche nascere a distanza, ma dovrete essere romantici. In ambito lavorativo, avrete la sensazione di essere in armonia con tutte le persone che incontrerete e, chissà, magari l'intraprendenza potrebbe procuravi qualcosa in più. Voto - 9

Pesci: l'oroscopo di mercoledì vedrà la Luna in trigono nel vostro cielo assieme a Mercurio stabile in congiunzione. Sul fronte amoroso, dimenticherete eventuali dissapori avuti in precedenza per cercare di vedere la vostra anima gemella sorridere, e vivere una storia d'amore stabile e felice.

I single saranno molto soddisfatti di ricevere delle gratificazioni personali per qualcosa che hanno svolto al meglio. Nel lavoro potreste avere la sensazione di dire la cosa sbagliata, ma a volte potrebbe anche essere tutto il contrario. Voto - 7,5