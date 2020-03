Nella settimana dal 6 al 12 aprile 2020 troveremo sul piano astrologico Mercurio cambiare domicilio passando dal segno dei Pesci (dove staziona Nettuno) a quello dell'Ariete (facendo compagnia al Sole). Urano permarrà sui gradi del Toro come Venere che continuerà la sua orbita nel segno dei Gemelli. Infine, Saturno e Marte saranno in Acquario, nel frattempo Giove e Plutone rimarranno stabili nel Capricorno. Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Leone, meno entusiasmante per Capricorno e Toro.

Lavoro flop per il Toro

Ariete: attriti lavorativi. La settimana potrebbe iniziare senza troppi scossoni per poi, da giovedì, divenire più nervosa nell'ambiente professionale dove, a causa della pesante doppia quadratura Giove-Plutone col Luminare maschile, qualche contrasto con capi e colleghi insorgerà.

Toro: lavoro flop. I privilegi lavorativi degli scorsi mesi avranno buone chance di sgretolarsi come neve al sole in questi sette giorni, dono sgradito di Urano nel segno bersagliato dalla quadratura di Saturno e Marte dalla decima casa.

Gemelli: priorità. Gli Astri settimanali poco si cureranno dei nati Gemelli permettendogli, come conseguenza, di rivedere le loro priorità quotidiane dedicando maggiori attenzioni all'amato bene ed ai figli.

Cancro: insoddisfatti. Saturno d'Aria e Giove di Terra non sono i Pianeti più congeniali per un segno governato dalla Luna come il loro, difatti potrebbe palesarsi una certa insoddisfazione di fondo.

Lavoro top per il Leone

Leone: lavoro top. Le faccende professionali dei nativi che non si sono risparmiati, professionalmente parlando, da fine 2019 ad oggi potrebbero vedere un incremento di gratifiche, morali ed economiche, che vorrà donargli il munifico Giove.

Vergine: nodi al pettine. Con lo spostamento di Saturno e Marte nell'Elemento Aria qualche verità, anche scomoda, potrebbe improvvisamente venire a galla mettendo i nativi nelle condizioni di cospargersi il capo di cenere.

Bilancia: energici. Il bottino energetico in onda questa settimana per i nati del segno avrà buone chance di essere stracolmo, grazie al supporto di Marte in posizione decisamente favorevole.

Scorpione: revisioni amicali. Nelle giornate del 9 e 10 aprile la Luna sosterà sui loro gradi e, grazie al trigono che formerà con Mercurio e Nettuno nella quinta casa, i nativi potranno porre maggiore attenzione alle loro amicizie, avendo più chiaro quelle da mantenere e quelle da concludere.

Capricorno fuori giri

Sagittario: briosi. Saturno e Marte a braccetto nell'affine Acquario, soprattutto nel weekend quando i due Luminari formeranno un meraviglioso trigono, donerà presumibilmente ai nativi un ottimo tono umorale.

Capricorno: fuori giri. Sette giorni da prendere con le pinze per i nativi, che potrebbero avvertire un certo smarrimento, sia in amore che al lavoro, a causa della quadratura tra Giove nel segno ed il Sole di Fuoco.

Acquario: amore top. Venere in Gemelli sarà, con tutta probabilità, un ventata di freschezza nel menàge amoroso dei nativi che potranno contare sui loro influssi specialmente nel fine settimana, quando formerà un doppio trigono Marte-Saturno entrando perlopiù in sestile a Mercurio.

Pesci: diplomatici. Mancando i sostegni planetari in questi giorni i nativi potrebbero dare sfoggio di una tra le loro peculiarità, ovvero la diplomazia, soltanto che le persone con cui si rapporteranno mangeranno immediatamente la foglia.