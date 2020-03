Nella settimana dal 13 al 19 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal Capricorno (dove stazionano Plutone e Giove) ai gradi dei Pesci (facendo compagnia a Nettuno). Il Sole e Mercurio permarranno nel segno dell'Ariete, così come Urano sarà nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Saturno assieme a Marte continueranno la propria sosta in Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone ed Ariete, meno roseo per Toro e Vergine.

Toro fiacco

Ariete: energici.

Il bottino energetico di cui presumibilmente disporranno i nativi questa settimana sarà stracolmo, e tali forze potranno essere indirizzati nei progetti lavorativi in essere facendoli avanzare più celermente.

Toro: fiacchi. Svogliati e con poche energie a disposizione, i nati Toro potrebbero optare per ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Gemelli: straniti. L'ambiguo comportamento di un amico nel fine settimana avrà buone chance di far saltare la mosca al naso ai nati del segno, che, superata l'impasse del momento, chiederanno spiegazioni in merito.

Cancro: bizzosi. Venere nel segno precedente dei Gemelli non sarà, con ogni probabilità, il migliori biglietto da visita per le faccende di cuore dei nativi del Cancro, difatti sarà probabile che nascano attriti per futilità con il partner.

Leone entusiasta

Leone: entusiasta. Grazie al Sole di Fuoco e Venere d'Aria i nati del segno potranno probabilmente godere di una settimana zeppa di risultati concreti, specialmente nelle faccende professionali, che gli doneranno un grande entusiasmo.

Vergine: finanze flop. Il settore economico dei nati Vergine potrebbe attraversare una settimana controversa, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, e bisognerà serrare i cordoni della borsa.

Bilancia: amore flop. Sette giorni in cui le effemeridi non saranno molto concilianti coi nativi, facendogli presumibilmente avvertire una certa insoddisfazione nel settore amoroso che, però, non riusciranno ad esternare.

Scorpione: stand-by. I nati del segno dovrebbero sfruttare questo periodo, che si rivelerà utile per riorganizzare le idee, in modo da ripartire già dalla prossima settimana determinati e ben consci di ciò che li aspetta.

Focus familiare per il Sagittario

Sagittario: famiglia al centro. Il focus settimanale dei nati del segno potrebbe essere orientato verso una faccenda familiare che necessiterà del loro supporto, il quale sarà ben apprezzato.

Capricorno: distratti. Riuscire a mantenere la doverosa concentrazione in ambito professionale, a partire da mercoledì, potrebbe rivelarsi un'ardua impresa per i nativi.

Acquario: ostinati. Durante la seconda parte della settimana, i nati del segno daranno presumibilmente sfoggio della loro caparbietà in ambito professionale, anche se qualche collega potrebbe non gradire in toto i loro modi di fare.

Pesci: malinconici. Un vecchio pensiero, specialmente nel weekend, potrebbe riaffiorare nelle menti dei nativi, condendo le giornate finali di un velo di nostalgia.