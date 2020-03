Le previsioni astrali di martedì 24 marzo sono positive per molti segni: ad iniziare dalla Vergine, un segno un po' particolare ma che tra i suoi lati buoni ha anche un grande senso di umiltà. Le cose andranno bene anche per i nativi del Leone, segno di fuoco e per questo molto passionale in tutte le cose che fa.

Approfondiamo dunque l'Oroscopo del giorno di tutti i 12 segni zodiacali per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete: problemi da risolvere?

La cosa migliore che potete fare è non prendere niente sottogamba ma essere precisi e attenti. Mercurio e Venere nel segno accrescono la vostra bellezza e la vostra carica comunicativa.

Leone: dovete essere grati. In questi giorni, Sole e Plutone regalano un'invidiabile chiarezza mentale che vi guiderà a fare le scelte giuste per il futuro. La vostra trasformazione passa anche dal look: rinnovatelo e rendetelo più grintoso.

Sagittario: siete sempre troppo disponibili e le persone se ne approfittano.

Cercate di tenere il pugno duro in determinate situazioni. Un segreto viene alla luce: conoscerlo vi darà un vantaggio.

Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: oroscopo un po' fuorviante per questo segno di terra. State cambiando e le persone che erano abituate a vedervi in un certo modo fanno fatica a capire la vostra identità. Scrivete un diario per ritrovarvi. Potrebbe arrivare un aiuto da un Acquario.

Vergine: è il segno del giorno. Nella vostra vita sta arrivando qualcosa di nuovo. Siete emozionati e vi state chiedendo se sarete pronti. Se viaggiate, con Mercurio contrari aspettatevi qualche imprevisto.

Capricorno: la vostra parola d'ordine di questo giorno è autenticità. Non nascondetevi dietro al senso dell'umorismo. Meritate un momento di coccole tutto vostro: magari un bagno caldo.

Segni di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli: a volte vi sentite in trappola. La colpa è delle aspettative degli altri che pesano sulla vostra autostima, ma anche di Mercurio e Saturno che instillano dubbi e ripensamenti.

Bilancia: siete estremamente sensibili e a volte le persone non si rendono conto di ferirvi con i loro comportamenti. Con Venere e Saturno contrari, vi sentite sottosopra e permalosi.

Acquario: è una giornata particolare. La Luna nel segno vi rende un po' distratti e confonde sogni e realtà. In coppia, amate come vorresti essere amati. Soldi in arrivo, ma solo se vi date da fare per averli.

Segni di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro: non perdete tempo. Le sicurezze che cercate fanno già parte di voi, non avete bisogno di conferme e nemmeno di prove generali. Coltivate l'eguaglianza anche sul lavoro.

Scorpione: non riuscite a rallentare e ne siete consapevoli. Mettete tutto in discussione anche a causa di Giove che vi fa tornare sui vostri passi o vi rende insicuri. Siete capaci di fare scelte coraggiose.

Pesci: meritate una versione ancora migliore della vostra vita. Guardate al futuro, perché invece a volte i ricordi sono solo una distorsione della realtà. Festeggiate l'imminente primavera con un profumo floreale.