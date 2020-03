Oroscopo del giorno 26 marzo 2020: gli astri ci dicono che per i nati sotto il segno della Vergine sarà una giornata molto nostalgica. Torneranno a far capolino alcuni ricordi del passato. Per il Capricorno svolte in vista. Novità sia a livello lavorativo che a livello sentimentale. Segno per segno ecco a voi le previsioni astrali del 26 marzo 2020.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete: cari amici dell'Ariete dovete avere più pazienza ed attendere che le cose si sistemano in casa. Siete troppo elettrici e questo viene percepito da tutti i vostri familiari.

La vostra partner avrà delle cose da dirvi.

Leone: giorno fortunato per questo segno e non solo a livello affettivo ma anche a livello lavorativo. Un lancio in avanti a volte può essere di aiuto soprattutto a voi che avete questo temperamento peperino. Salute ok.

Sagittario: una giornata un po' particolare per voi. Il tempo per giocare è finito da un bel po' ma voi sembra che ancora non ve ne siete resi conto. Fate un po' di movimento vi aiuterà a mettere i pensieri in ordine.

Segni di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro: la testardaggine sarà un vostro cruccio quest'oggi. Ci vuole un bel po' di pazienza e costanza per portare a casa risultati rilevanti. Il lavoro ha bisogno di una smossa e questo è il periodo giusto.

Scorpione: oggi vi sentite un po' tristi e fiacchi. Sarà l'arrivo della primavera o un qualcosa che vi turba.Dovete essere più positivi e scacciare questa tristezza che sta primeggiando troppo.

Amore in declino.

Pesci: in famiglia vi sentite stretti forse perché ultimamente avete poco da dire. Alcune cose non vanno per il verso giusto ma con la dovuta testa riuscite a gestire anche piccoli problemi di vita quotidiana.

Segni di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli: l'oroscopo di oggi è splendente. State per vivere una situazione intrigante che vi fa ritrovare l'eros e la fantasia che avevate un tempo.

Non trascurate la famiglia: passate un po' di tempo insieme.

Bilancia: il vostro mood di oggi sarà restare sul divano tutto il giorno. Fate movimento in casa: ultimamente siete troppo sedentari e ciò non va bene per la vostra salute che potrebbe deteriorarsi. Il vostro partner è un po' borbottone oggi.

Acquario: il vostro partner risente della vostra lontananza a livello mentale. Rimediate altrimenti potrebbe diventare troppo tardi e ve ne potreste pentire. In famiglia invece le cose non sembrano andare male anzi: il ritrovato affiatamento è un momento magico.

Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: sempre più aggressivi nel vostro modo di porvi alle altre persone. Dovete fare un lavoro su voi stessi cercando di minimizzare i vostri modi che a volte rimangono troppo duri. In amore troppe persone si stanno mettendo in mezzo.

Vergine: oggi è una giornata nostalgica. Amori persi? Lavoro in diminuzione? Cercate di fare mente locale e di trovare una soluzione a questo vostro stato d'animo. Un amicizia del passato torna e desterà un po' di sconcerto.

Capricorno: periodo di cambiamenti a cominciare dal lavoro. In amore c'è una persona che non si arrende e che farà del tutto per conquistarvi.

Movimento e yoga possono aiutarvi in questo periodo delicato. Salute delicata.