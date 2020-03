L'Oroscopo di aprile per lo Scorpione preannuncerà qualche attrito a causa di alcuni astri in quadratura che sfideranno a superare una demotivazione che offuscherà soprattutto il lavoro. In particolare, sarà l'influenza di Marte e Plutone in dissonanza a esortare i nati sotto questo segno a rimboccarsi le maniche per superare alcune avversità con determinazione e fiducia nelle proprie capacità. L'amore invece prenderà il volo grazie all'influenza positiva di Nettuno e Giove, preziosi per realizzare i sogni sentimentali.

Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

La sfera lavorativa indagata nelle previsioni astrali di aprile dello Scorpione

Il mese di aprile per voi dello Scorpione avrà un inizio un po' sottotono, poiché sarete annoiati e demotivati a causa di alcuni pianeti che metteranno a dura prova il vostro spirito di iniziativa. Potreste sentirvi stanchi e stressati a causa di Marte e Plutone in quadratura, ma non dovrete disperare poiché dopo la prima settimana le cose si aggiusteranno. Potrete contare infatti sull'influsso favorevole di Nettuno in trigono che influenzerà benevolmente e i vostri progetti in campo lavorativo miglioreranno giorno dopo giorno.

Il Sole in Ariete vi donerà tanta sicurezza interiore ed energia spontanea, le tensioni si allenteranno e questo allontanerà definitivamente il periodo negativo che state vivendo. Inoltre, Giove in sestile a voi favorevole, vi aiuterà nella riuscita dei progetti che più vi stanno a cuore. Sarete carichi di una nuova energia e nessun ostacolo che si presenterà sul vostro cammino potrà fermarvi. Voi Scorpione dovrete, in questo mese di aprile, tenere sotto controllo il nervosismo generato da Marte in quadratura e agire con prudenza.

Dovrete ponderare bene qualsiasi investimento o progetto avrete in cantiere e portarlo avanti con costanza e solo quando sarete veramente sicuri che questo progetto sia quello giusto per progredire.

Tante novità amorose nell'oroscopo di aprile dello Scorpione

Il mese di aprile per voi Scorpione darà il via a splendide sensazioni amorose, tutte da prendere al volo per migliorare la sfera sentimentale.

Venere finalmente non sarà più in opposizione al vostro segno e per voi in coppia le cose miglioreranno vistosamente. Dovrete però ricordare di non essere troppo gelosi e possessivi, altrimenti questo porterà a dei litigi e a delle incomprensioni con il vostro partner. Dovrete ricordare di ritagliarvi un po' di tempo per voi stessi e nello stesso tempo, dedicarvi di più al vostro compagno o alla compagna soprattutto cercando di essere ottimisti. I problemi lavorativi dovranno essere lasciati fuori di casa, solo così potrete vivere a fondo la vostra storia d'amore. L'influenza benevola di Nettuno e Giove sarà propizia soprattutto per la sfera sentimentale che voi Scorpione saranno aiutati da Venere che non sarà più in opposizione.

In questo periodo i nati sotto il segno dello Scorpione, sia in coppia che single, saranno molto affascinanti e vivranno momenti affettivi davvero intensi. Voi Scorpione alla ricerca dell'amore dovrete avere pazienti, poiché potreste conoscere l'anima gemella in maniera del tutto improvvisa e avvincente. Il mese di aprile sarà quindi ricco di opportunità ma dovrete contenere l'irascibilità e il nervosismo, vivendo anche le amicizie in maniera più armoniosa. Ricordatevi sempre che l'anima gemella è dietro l'angolo e potreste farvela scappare, se troppo nervosi. Dovrete cercare quindi di approfondire le nuove conoscenze con serenità e chissà che tra di loro non ci sia quella che vi farà battere il cuore.