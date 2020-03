L'Oroscopo di domani mercoledì 25 marzo è pronto a mettere sotto pressione i simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

La giornata in oggetto si preanuncia in ottimo aspetto in campo sentimentale in primis a coloro aventi nel proprio Tema Natale il segno dell'Ariete o della Vergine. Invece, secondo le analisi astrologiche evidenziate dall'oroscopo di mercoledì 25 marzo, a non trovare il conforto degli astri saranno i Gemelli, in difficoltà al giro di boa di metà settimana.

A questo punto passiamo pure a valutare la nuova scaletta con le stelle quotidiane e subito dopo iniziare con le predizioni segno per segno.

Classifica stelline 25 marzo

Un nuovo mercoledì è arrivato: pronti a scoprire i segni fortunati e quelli in difficoltà messi in preventivo dall'Astrologia quotidiana? In tal caso, a dare le giuste indicazioni in merito, al solito provvederà la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 25 marzo 2020. Mettiamo subito in chiaro che ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà zodiacale.

Come anticipato in apertura, a dettar legge (quella del più fortunato) saranno Ariete e Vergine, in questo contesto valutati in periodo da cinque stelle. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro, Leone;

★★★: nessuno

★★: Gemelli.

Oroscopo mercoledì 25 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Questa parte della settimana a voi Ariete si preannuncia molto stabile e quasi totalmente positiva: il merito?

Ovviamente tutto merito di Saturno in sestile al vostro Sole, prossimamente in congiunzione alla Luna, anch'essa presente nel vostro comparto: come dire, affetti e attività quotidiane messe al sicuro in una botte di ferro! Secondo l'oroscopo del giorno intanto, riguardo l'amore, vi sentirete capiti e fermamente appoggiati dalla persona amata, senz'altro favoriti dal fatto che avrete a vostro favore il Sole: quest'ultimo stuzzicherà la vostra fantasia e vi darà tante buone occasioni da vivere col partner.

Single, la Luna nel segno porterà un pizzico di magia alla vostra giornata, riportando l'entusiasmo anche nelle situazioni più spente. Nel lavoro, le stelle vi diranno se sarà tempo di pensare al futuro o stare ancora un po' in attesa. Programmando attentamente ogni nuova idea o impostando chiaramente affari e transazioni difficilmente potreste sbagliare.

Toro: ★★★★. Giornata non al massimo delle potenzialità ma con frangenti abbastanza positivi. Valutata nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelline della normalità, diciamo che il periodo sotto analisi, se preso con una certa convinzione, potrebbe riservare anche qualche simpatica sorpresa nel finale.

In amore, se la vostra coppia risultasse un po' smagnetizzata, occorrerà lavorarci su, anche perché nulla smonta più dell'abitudine. Usate quindi un tocco di mistero e d'intrigo, il che darà al vostro rapporto quello che le manca in questo momento, facendo decollare di nuovo la passione. Single, la disposizione dei pianeti indica una pausa di serenità e di benessere. Quindi il momento potrebbe essere quello giusto per iniziare a riflettere sulla vostra vita sentimentale e vedere se possa essere considerata quella giusta per il vostro futuro. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica abbastanza probabile il dover rimandare un progetto o una iniziativa importante: sarà sicuramente un bene perché in questo momento potrebbe essere rischioso.

Gemelli: ★★. La giornata del 25 marzo vi richiederà prudenza e tanto buon senso visto che il periodo è stato messo in preventivo con la spunta del 'ko'. Diciamo che avete bisogno di un giorno di profonda riflessione sul vostro passato. Cercate di meditare gli errori commessi qualche tempo addietro, in modo da individuare le ragioni dei vostri insuccessi. In amore, un po' di irritazione andrà messa in preventivo nei vostri rapporti, perché non sapete ancora bene come prendere il partner, se con le molle o con le pinze ed alla fine perdete puntualmente la pazienza. Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì indicano che sarete in uno stato di suspense, come se guardaste un film d'azione mozzafiato, ma con finale per niente scontato.

La Luna negativa infatti, non scherzerà affatto: una faccenda familiare dovrà essere affrontata e risolta una volta per tutte. Nel lavoro, non avrete proprio nulla davanti a voi capace di bloccarvi o sbarrare la strada. Ma nonostante questo, faticherete un po' a prendere l'iniziativa. Cercate di scuotervi dal torpore, se non volete essere messi in secondo piano rispetto agli altri.

Astrologia del giorno 25 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Partirà e chiuderà abbastanza bene questo vostro mercoledì di metà settimana, segnando alcuni momenti decisamente buoni, mentre altri potrebbero far registrare qualche leggera perplessità.

Si consiglia di stare calmi: se avete un dubbio o non vi sentite sicuri su qualcosa o qualcuno, meglio chiedere spiegazioni direttamente all'interessato/a, piuttosto che reagire in modo impulsivo. A fronte di quanto appena detto, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore prevede possa essere piena di novità, il che si rifletterà in ogni settore della vostra vita. Nonostante ciò, non trascurate le questioni sentimentali irrisolte, perché il cuore avrà bisogno di qualcosa di nuovo. Prendete voi delle iniziative anche se le considererete un po' azzardate, vedrete che sarà divertente. Single, una sferzata di energia massimizzerà il vostro corpo e vi sentirete più resistenti e soprattutto più inclini a dedicarvi a ciò che sarà veramente importante.

Nel lavoro, avrete i mezzi per potervi immergere con energia nei compiti che vi si presenteranno.

Leone: ★★★★. Il prossimo mercoledì sicuramente si presenterà con le carte in regola per essere definito 'fantastico!'. Diciamo che sarà perfetto per dare un po' di grinta alla parte centrale della settimana. In molti campi, quasi certamente, potete già dare per scontato che tutto vada come previsto: preparatevi comunque una soluzione di scorta nel caso qualcosa o qualcuno inizi a dire, fare o non fare (e qua, molti avranno già capito il riferimento a chi è diretto, vero?). In amore l'oroscopo, contrariamente al solito, in questa giornata indica che vi sarà facile esprimere emozioni e sentimenti e questo vi darà una mano nella relazione con la persona amata: potreste fare programmi molto promettenti per il futuro.

Single, se avete dei fratelli o delle sorelle, la Luna consiglia di dedicare loro più tempo, sarà importante per recuperare un buon rapporto con coloro che hanno condiviso con voi i momenti più importanti della vostra vita. Nel lavoro, mostrerete la vostra flessibilità nel saper sfruttare al meglio le opportunità prendendole per il verso giusto. Sarete più calmi e capaci di vedere con più chiarezza ciò che bisognerà fare per procedere verso il futuro.

Vergine: ★★★★★. Si prevede una giornata meravigliosa per voi della Vergine, si o no? Certo che si: soprattutto in campo sentimentale una superba quanto generosa Luna in Ariete, pronta a divenire portatrice di passione, senz'altro darà una spinta all’intesa di coppia, ovviamente parlando in generale.

L'oroscopo di domani 25 marzo consiglia in amore di darsi una mossa: sarà il momento per i chiarimenti, avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi, riguardanti la vostra metà ed avrete una migliore comprensione dei vostri obiettivi da raggiungere insieme. Single, sarete decisi a rivedere alcune vostre prese di posizione passate ed a mettere a punto un quadro chiaro da angolazioni diverse, in qualche caso decisamente inaspettate. Nel lavoro, per chiudere, questa sarà una buona giornata, soprattutto perché sarete motivati dalla vostra tenacia. Preparatevi a completare con successo qualcosa che state facendo.

È possibile continuare con l'oroscopo del giorno di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.