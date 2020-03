L'Oroscopo di mercoledì 25 marzo approfondisce i transiti planetari fortunati per ciascun segno zodiacale alle prese con l'amore e le opportunità che la vita offre. Luna in Ariete punta un riflettore sull'affermazione del proprio io e rende le emozioni più istintive, passionali e immediate. Nella prima casa astrologica l'astro d'argento si congiunge a Sole, garantendo un bell'equilibrio anche a Leone, Gemelli, Acquario e Sagittario nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Influssi portentosi nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: in amore siete molto estroversi con Luna nel segno che sprigiona un'impulsività istintiva e immediata. In sinergia con Sole, ritrovate un nuovo equilibrio vitale e siete più ottimisti nel portare avanti qualsiasi progetto con coraggio.

Toro: in amore cercate di trovare la giusta dimensione sentimentale e se una persona vuole chiarire con voi, aprite il cuore e la mente cercando di camminare sullo stesso binario. I vostri sforzi a breve vengono premiati, ma dovete aprirvi di più all'ascolto delle persone a cui tenete.

Gemelli: l'influenza del satellite notturno dall'Ariete si fa sentire ed elargisce una forza d'animo più combattiva e determinata. Attenzione a non essere troppo impulsivi in amore e a non "partire in quarta" in maniera impetuosa, ma ponderate anche le difficoltà.

Cancro: attenzione a non polemizzare con le persone a cui volete bene poiché Luna e Sole interferiscono in maniera alquanto tesa dal domicilio astrologico dell'Ariete.

Forse alcuni progetti che richiedevano maggiore soddisfazione da voi, al momento garantiscono meno di quanto vi aspettavate. Buone speranze si intravedono per l'amore dei single e per le coppie.

Leone: attenzione a non seguire un istinto passionale che sprigiona una sensibilità immediata, ma poi si rivela molto superficiale e incostante. Luna dall'Ariete vi rende molto magnetici e affascinanti, ma occhio a Saturno in opposizione che cerca di richiamarvi a vivere il tutto in maniera più graduale.

Vergine: l'energia e la fantasia non mancano di certo con Giove e Sole favorevoli che esortano a dare il massimo di voi stessi per portare avanti un progetto con maggiore determinazione. Rimboccatevi le maniche dunque e date una svolta decisiva anche alla sfera affettiva. Plutone e Venere sono favorevoli per l'avvio di nuove relazioni amorose.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna e Sole sono in opposizione e forse alternate momenti di vitalità a un atteggiamento incostante e annoiato. Attenzione quindi a non seguire questo influsso mutevole che confonde le idee e scombussola alquanto sia l'amore che l'attuazione dei progetti in corso.

Scorpione: l'astro diurno in sinergia con quello notturno, cerca di ristabilire un equilibrio vitale che viene minacciato dall'opposizione di Venere con Urano dal Toro. Approfondite l'amore attingendo a un dialogo chiarificatore e voi single approfittate di alcune nuove conoscenze online.

Sagittario: beneficiate dell'influsso portentoso di Luna in trigono che elargisce un'affettuosità più energica e determinata. Non vi lasciate influenzare dal giudizio altrui e portate avanti i progetti con una nuova vitalità. Attenzione però a non intestardirvi in maniera eccessiva, sfiorando la presunzione.

Capricorno: non lasciatevi prendere dai ricordi in maniera eccessiva poiché questo atteggiamento malinconico può provocare tristezza e arginare un entusiasmo elargito dagli astri favorevoli.

Venere e Plutone in trigono avviano nuove storie amorose e tutto avviene spontaneamente. Lasciatevi andare e fate un passo avanti, analizzando i sentimenti che provate.

Acquario: il sestile astrologico che si va a formare tra Saturno e Luna risulta utile a sprigionare una riflessività che fa cercare i propri spazi. Non è un atteggiamento negativo o deprimente, ma desiderate stare in pace con voi stessi rifugiandovi in un'interiorità positiva che fa analizzare le sfere vitali con maggiore profondità d'animo.

Pesci: Giove e Saturno sono fortunati nei vostri riguardi e vi aiutano a risolvere un problema che pesa sull'amore.

Siate più ottimisti e arginate alcune incomprensioni che creano solo preoccupazione. Mercurio e Nettuno approfondiscono il tutto con una ragionevolezza fantasiosa.