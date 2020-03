L'Oroscopo della giornata del 21 marzo riserverà entusiasmanti novità e tante emozioni per molti segni zodiacali. Toro e Scorpione saranno molto fortunati in amore mentre la Vergine dovrà affrontare qualche piccola discussione in famiglia. Troveremo Marte in congiunzione a Giove, quest'ultimo anche in unione a Plutone al quale, a sua volta, si connetterà Saturno.

Approfondiamo cosa avranno in serbo gli astri per la giornata di sabato 21 marzo per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni di sabato 21 marzo: Ariete impulsivo e nervosismo per Gemelli

Ariete: impazienza e impulsività domineranno la vostra giornata. Le persone che vi saranno accanto potrebbero avere qualche difficoltà nel relazionarsi con voi, l'oroscopo consiglia di tentare di mitigare la vostra irruenza a favore di un atteggiamento più pacato e distaccato. In amore un po' di gelosia è normale, ma attenzione a non esagerare, il vostro partner saprà starvi accanto e darvi supporto anche senza eccessive pressioni.

Potrebbe essere un buon momento per rispolverare vecchie passioni: musica, canto, pittura e lettura sono tutte attività che vi permetteranno di trascorrere una giornata piena e produttiva.

Toro: sarà una giornata ricca d'amore e d'affetto verso il partner, per voi sarà impossibile distogliere l'attenzione dalla persona amata e farete di tutto per starle accanto. Dolcezze e tenerezze vi aiuteranno ad affrontare tutto con grinta e determinazione.

Potrebbe essere il momento giusto per impegnarvi in qualche vostro progetto, il consiglio dell'oroscopo è quello di ordinare le vostre idee, elaborare una strategia e mettervi al lavoro. Potrebbe essere una buona idea ritagliare qualche ora per il vostro benessere: impegno e relax sono due elementi essenziali per esprimere al meglio la vostra personalità.

Gemelli: il vostro umore potrà essere un po' sottotono soprattutto a causa delle discussioni con il partner, ci vorrà tutta la vostra pazienza e tolleranza per riuscire a mettere fine alle recenti incomprensioni.

Il consiglio dell'oroscopo è quello di non lasciarvi prendere dal nervosismo e dalla rabbia: usando toni pacati tutto andrà per il verso giusto. La situazione con i figli rimarrà stabile, qualche piccola discussione sarà inevitabile, ma grazie all'affetto che vi lega riuscirete a raggiungere un compromesso. Attenzione a non dare adito alle parole di persone invidiose e poco inclini al confronto, la soluzione migliore sarà quella circondarvi degli affetti più sinceri.

Cancro: dubbi e indecisioni potrebbero caratterizzare questa giornata, potreste trovarvi in difficoltà con il vostro partner. Forse vorrete dirgli qualcosa che da tempo tenete dentro di voi, ma non avrete il coraggio per farlo.

Il consiglio dell'oroscopo è quello di sondare il terreno: studiate la situazione, cercate di capire se la persona amata è pronta ad ascoltarvi e, nel caso sia così, apritegli il vostro cuore. Potrebbero esserci delle tensioni con i figli, cercate di mantenere la calma e di ascoltare tutti i punti di vista, potreste scoprire qualcosa che vi lascerà piacevolmente sorpresi.

Previsioni astrologiche del 21 marzo: ansia per Vergine e amore per Scorpione

Leone: il vostro coraggio sarà di grande aiuto a voi e alle persone che amate. Il partner riuscirà ad apprezzare ogni aspetto del vostro carattere e non potrà fare a meno di starvi accanto.

Sarete una risorsa fondamentale per gli amici e anche una breve telefonata potrà aiutarli a tenere alto il morale. Forse potreste ricevere qualche critica in famiglia a causa della vostra determinazione che potrebbe essere scambiata per strafottenza. Il consiglio dell'oroscopo è quello di spiegare il vostro punto di vista e di ascoltare quello degli altri. Potrebbe essere il momento giusto per riprendere in mano qualche vecchio progetto.

Vergine: romanticismo e ansia si fonderanno in una miscela esplosiva che, da una parte, attrarrà il partner e dall'altra tenderà ad allontanarlo. Le vostre buone qualità potrebbero essere oscurate dall'eccessiva preoccupazione, il consiglio dell'oroscopo è quello di provare a distrarvi con attività divertenti.

Forse, potrebbe essere un buon momento per dedicarvi a qualche progetto artistico, magari a qualcosa iniziato da tempo e mai concluso. Attenzione ai piccoli problemi di salute: cercate di non esporvi a correnti fredde e di mangiare cibi gustosi, ma sani. Una bevanda calda potrebbe essere un ottimo modo per concludere la giornata.

Bilancia: sarà il momento giusto per rivelare qualcosa di segreto, l'oroscopo consiglia di non buttarvi a capofitto, cercate di capire lo stato d'animo della persona che avete davanti e, solo in quel momento, scegliete le parole da usare. Il partner potrebbe essere scostante e poco incline ad ascoltare le vostre preoccupazioni, non prendetevela a male: provate a capire cosa gli sta causando cattivo umore.

Le ore pomeridiane saranno perfette per schiacciare un pisolino infatti relax e riposo saranno i due ingredienti fondamentali per vivere al meglio questa giornata. Potrebbe essere d'aiuto dedicarvi alla cottura del vostro piatto preferito.

Scorpione: vivrete una giornata all'insegna del romanticismo e dell'amore, tra voi e il partner si svilupperà un feeling particolare e sarà impossibile non dedicarvi attenzioni reciproche. Le discussioni affrontate in precedenza daranno il posto ad armonia e sincerità e questo vi permetterà di arrivare a sera con gioia e serenità. Gli amici sapranno starvi accanto e darvi suggerimenti utili per affrontare questo difficile momento.

L'oroscopo consiglia di dare spazio alla visione dei vostri film preferiti o alla lettura di romanzi che da tempo si trovano sul comodino. Una tisana rilassante e un dolce goloso vi permetteranno di concludere la giornata in bellezza.

Previsioni zodiacali di sabato 21 marzo: incomprensioni per Sagittario e Capricorno laborioso

Sagittario: potrete avere qualche difficoltà nel relazionarvi con il partner, forse riemergeranno vecchie incomprensioni oppure i diversi punti di vista vi porteranno a non comprendere la persona che avete accanto. Il consiglio dell'oroscopo è quello di non chiudervi in voi stessi, cercate di esternare i vostri pensieri senza paura di essere giudicati e provate a dare spazio anche agli altri.

I figli avranno modo di starvi accanto e di farvi sentire tutto il loro supporto, una buona idea potrebbe essere quella di condividere qualche attività divertente insieme: la visione di un film, giochi di società, giochi con carte e videogiochi multiplayer.

Capricorno: determinazione e capacità di giudizio saranno i due elementi fondamentali di questa giornata, sarete in grado di organizzare le vostre attività con cura e di dedicarvi a ciò a cui tenete di più. Potrebbe essere il momento giusto per recuperare vecchie pratiche lavorative, non importa se non potrete subito applicare le vostre idea, il vostro impegno e la vostra dedizione verranno ricompensati in futuro.

Il partner potrebbe accusarvi di essere un po' freddi e distaccati, l'oroscopo consiglia di cercare un confronto costruttivo e di non farvi travolgere da una discussione senza via d'uscita, usando calma e razionalità riuscirete a riappacificarvi.

Acquario: potrebbe essere il momento giusto per dare spazio alla vostra creatività, forse non avrete molta voglia di abbandonarvi a chiacchiere e risate, ma potreste riuscire a realizzare qualcosa di bello dal punto di vista artistico. Se avete dei bambini, un'ottima idea potrebbe essere quella di coinvolgerli nelle vostre attività: musica, pittura, disegno, sono attività che potranno rendere felici anche i più piccoli.

L'oroscopo consiglia di ritagliare uno spazio anche per il partner, forse potreste sentirvi un po' scostanti e distaccati, ma nel corso della giornata le cose miglioreranno fino a stabilizzarsi durante la serata.

Pesci: potrete avere la sensazione di vivere in una realtà completamente diversa da quella a cui eravate abituati, il consiglio dell'oroscopo è quello di costruirvi una nuova routine quotidiana cercando di dare spazio sia al lavoro che al relax. Il partner potrà esservi di grande aiuto in questo infatti la sua presenza riuscirà a distogliervi dalle preoccupazioni e a donarvi gioia e serenità.

Potrebbe essere d'aiuto contattare qualcuno che non sentivate da tempo, confidarvi e raccontarvi le ultime vicissitudini. Amore e amicizia vi permetteranno di concludere la giornata senza eccessive pressioni e di guardare con ottimismo al futuro.