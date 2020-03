Le previsioni dell'Oroscopo relative alla prossima settimana, quella che andrà da lunedì 23 a domenica 29 marzo, rivelano delle buone iniziative per quanto riguarda i segni zodiacali della Vergine e del Sagittario, mentre i segni del Toro e del Cancro dovranno dedicarsi maggiormente al rapporto di coppia. Meno promettente sarà la settimana per i Gemelli e per lo Scorpione. Tranquillità per i Pesci e armonia per l'Ariete. Scopriamo più da vicino cosa ci riservano le previsioni astrologiche relative alla prossima settimana.

Oroscopo della settimana, 23-29 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete: è importante far sentire anche la vostra opinione non solo in merito alle vostre questioni personali, ma anche su quelle che riguardano la vostra famiglia. Ricordate che anche il vostro punto di vista conta e, dunque, dovrete farlo valere nei casi in cui rientrano i vostri familiari, i vostri figli o il vostro partner. La settimana prossima non ci saranno particolari novità, ma potrete comunque godere di giornate armoniose.

Toro: necessitate di tempo, soprattutto per quanto riguarda le coppie.

Questo periodo di quarantena potrebbe essere un'occasione per ritrovare il giusto equilibrio nel rapporto amoroso. La settimana entrante dovrete cominciare a prendere delle iniziative, dedicandovi ad attività da realizzare insieme al vostro o alla vostra partner.

Gemelli: non dovrete avere eccessive pretese rispetto a quello che voi stessi non siete in grado di dare in prima persona. Potrebbero nascere delle discordanze, potreste rischiare di cadere in argomenti spiacevoli.

Secondo l'oroscopo nella prossima settimana, forse, potreste scontrarvi in qualche discussione in ambito familiare, ma niente di irrisolvibile.

Cancro: ciò che vi serve sono quei momenti da dedicare al rapporto con il vostro o la vostra partner. Il dialogo è importante ed è bene mettere in chiaro tutti i vostri punti di vista e i vostri dubbi, anche quelli più banali: in tal modo riuscirete a creare un'ottima sintonia nella coppia.

Dovrete lavorare su questo aspetto, ricordandovi di dire anche la vostra, ma allo stesso tempo di mantenere un dolce approccio.

Previsioni zodiacali settimanali da Leone a Sagittario

Leone: non sempre è un bene mettervi in competizione, rischiate di cadere in inutili discussioni con chi vi sta accanto. Se necessitate di uno sfogo è meglio orientarvi altrove. Potrete, ad esempio, dedicarvi ad alcune attività ricreative da fare comodamente a casa vostra.

Vergine: la vostra voglia di tornare alla normalità cresce di giorno in giorno. Le giornate sembrano spente e monotone e le ore sembrano interminabili.

Durante la prossima settimana, potreste trovare dei modi per passare il vostro tempo, cercando nuove ispirazioni: un'idea potrebbe essere il bricolage oppure dei piccoli lavoretti da fare con i vostri familiari.

Bilancia: la settimana a venire dovrete riflettere ancora su molte questioni che riguardano un argomento per voi abbastanza importante e delicato. Di certo, questo non è un buon periodo, ma riuscirete comunque a superare tutte le vostre difficoltà anche se ci vorrà del tempo.

Scorpione: partire sempre con il piede giusto è un 'motto' che dovrete ricordare anche nella prossima settimana.

Le vostre circostanze possono farvi facilmente cadere in sgradevoli conversazioni con il vostro partner o con un vostro parente. Cercate di essere più pacifici e di avere un carattere meno litigioso, in tal modo tale da riuscire a risolvere anche le questioni più importanti.

Sagittario: a volte non sapete come trascorrere il vostro tempo per non annoiarvi. Nella prossima settimana, un buon consiglio potrebbe essere quello di rispolverare qualche piccolo hobby che appartiene al vostro passato oppure potreste dedicarvi alla musica, all'arte o a quello che più preferite.

Cosa dicono le stelle: oroscopo settimanale 23-29 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno: qualcosa non torna, ci sono molte questioni che vi tengono nell'incertezza. La prossima settimana sarà bene cercare di trovare un riscontro e avere dei chiarimenti, ricordate però di non dover peggiorare ulteriormente la situazione per evitare di finire in una disputa creata per ragioni irrilevanti.

Acquario: avete spesso lasciato che gli altri decidessero per voi e questo di certo non ha giovato alle vostre aspettative. Anche se questo non è uno dei migliori momenti, è tempo di cambiare e di dare una svolta alla vostra vita, siete pieni di ispirazioni e di qualità, tutto dipenderà dalla vostra capacità di riuscirle a sfruttare.

Pesci: sicuramente questo è un periodo difficoltoso per tutti, ma voi ne risentite in modo particolare, sotto certi aspetti. La vostra preoccupazione aumenta, ma sale anche la vostra speranza di una ripresa. Secondo l'oroscopo, vi attenderà una settimana tranquilla in cui potrete dedicarvi al vostro partner oppure ai vostri cari.