L'Oroscopo per la giornata di venerdì 20 marzo rivelerà moltissime novità per tutti i segni zodiacali: Cancro e Sagittario saranno pieni di energia e di voglia di fare, mentre Gemelli e Vergine non potranno fare a meno dell'affetto del partner. Troviamo Marte in congiunzione a Giove, con quest'ultimo in congiunzione a Plutone e Saturno in congiunzione a Plutone. Approfondiamo, nel dettaglio, cosa avrà in serbo la giornata del 20 marzo per i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 20 marzo: Ariete passionale e Cancro energico

Ariete: desiderio e passione si mescoleranno con attenzioni ed affetto per dare vita ad un'esplosione di passione e di amore. Voi e il partner vi sentirete vicini come non mai, si sprigionerà un feeling del tutto nuovo e, insieme, riuscirete a far fronte alle difficoltà. Per chi è ancora single, il consiglio dell'oroscopo è quello di non abbandonare la persona desiderata a causa dell'isolamento, cercate di mantenere i contatti usando la tecnologia e provate a instaurare un rapporto più profondo.

In seguito, ci sarà tutto il tempo per approfondirlo e per vedere dove vi porterà.

Toro: l'ansia potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo e aumentare il vostro nervosismo. Il consiglio dell'oroscopo è quello di non tenervi tutto dentro, parlate con le persone che amate, chiedete consigli al partner e agli amici e cercate di distrarvi con attività divertenti. Potrebbe essere il momento giorno per iniziare a fare un po' di ginnastica dolce, non sarà necessario dedicargli troppo tempo, anche pochi minuti potranno contribuire positivamente al vostro umore.

Attenzione a mantenere i piedi ben ancorati alla realtà.

Gemelli: non c'è niente di più dolce che lanciarvi tra le braccia della persona amata, forse non potrete farlo fisicamente, ma sarà impossibile ignorare la sua presenza e questo vi permetterà di dare una nota di colore alla vostra giornata. Potrebbero esserci alcune discussioni con gli amici, non è facile mantenere vivi i rapporti a distanza e quando si messaggia, a volte, è più facile cadere in fraintendimenti.

L'oroscopo consiglia di tenere conto del periodo difficile che si sta vivendo e di essere tolleranti e comprensivi con le persone amate.

Cancro: sarà una giornata piena di energia e vivacità, forse la situazione in cui siete costretti non vi permetterà di esprimerle al meglio, ma le persone che vi saranno accanto sapranno apprezzare sicuramente. La relazione con il partner proseguirà senza intoppi, potrebbe essere il momento giusto per affrontare discussioni importanti, però, prima di lanciarvi in confessioni profonde, il consiglio dell'oroscopo è quello di sondare il terreno per vedere la reazione della persona amata.

Un'ottima idea per la serata potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora piacevole davanti a un film comico.

Oroscopo di venerdì 20 marzo: Leone annoiato e Bilancia altruista

Leone: i pochi stimoli e l'immobilismo potrebbero rendervi annoiati e poco desiderosi di lavorare sui vostri obiettivi. L'oroscopo consiglia di non arrendervi, cercate di mantenere il giusto livello di ottimismo e di portare avanti i vostri sogni. Potrebbe essere d'aiuto rimanere in contatto con le persone che amate, gli amici vi saranno di grande supporto in questo momento e chiacchiere e tenerezze potranno stemperare l'agitazione.

Attenzione a non riversare questo vostro stato in famiglia, potrebbero nascere inutili discussioni e tensioni.

Vergine: le difficoltà del momento vi spingeranno tra le braccia del partner, il suo affetto e la sua determinazione vi permetteranno di affrontare tutto con più energia. Inoltre, la sua presenza vi permetterà di avere una visione più ottimistica del futuro e di ricominciare a pianificare i vostri obiettivi. La situazione con i figli procederà nel verso giusto, potrebbero decidere di distaccarsi un po' da voi per ritagliarsi spazi personali, il consiglio dell'oroscopo è quello di lasciarli liberi, ma di essere sempre pronti ad ascoltarli nel momento del bisogno.

Bilancia: vi sentirete pronti a donare tutte le vostre qualità positive agli altri, per voi la socializzazione e la gentilezza sono sempre stati fondamentali e ritenete che, in questo momento difficile, lo siano ancora di più. Gli amici saranno felici di ascoltare la vostra voce e di confrontarsi con voi, potrebbe esserci qualcuno con il morale un po' sottotono, ma la vostra pacatezza riuscirà a farlo sentire meglio. Attenzione a ritagliare anche degli spazi per voi stessi, è giusto donarsi agli altri, ma senza dimenticare che anche voi avete bisogno di supporto e affetto.

Scorpione: potrebbe essere il momento giusto per dedicare un po' di tempo a voi stessi, il consiglio dell'oroscopo è quello di ritagliarvi degli spazi solo per voi da riservare alle attività che più preferite.

In amore le cose procederanno per il verso giusto, non ci saranno impennate positive, ma l'affetto del partner vi permetterà di vivere al meglio questa giornata. Potrebbe essere una buona idea concludere la serata con un film divertente, cercate solo di tenere lontana l'ansia e di non abbandonarvi a preoccupazioni dannose per il vostro benessere.

Previsioni zodiacali del 20 marzo: Capricorno fantasioso e Sagittario energico

Sagittario: le idee e le energie non vi mancano, potrebbe essere il momento giusto per sfruttare la giornata a vostro favore, forse non tutti comprenderanno la vostra positività in un momento simile, ma saranno proprio l'esuberanza e l'entusiasmo a permettervi di lavorare su obiettivi che avevate da tempo.

Probabilmente, non riuscirete ad ottenere dei risultati immediati, ma con il tempo tutto potrebbe cambiare. Attenzione a non trascurare il partner, il consiglio è quello di spronarlo a parlare con voi e a rivelarvi le sue emozioni e preoccupazioni.

Capricorno: creatività e fantasia vi permetteranno di dare il meglio in questa giornata, forse, non riuscirete a trovare in casa tutti gli strumenti per il vostro progetto, ma non demordete, continuate a lavorarci su e vedrete che otterrete dei buoni risultati. Potrebbero esserci delle piccole discussioni con il partner, si tratterà di questioni superficiali, ma che con la tensione del momento potrebbero generare più nervoso del dovuto.

Il consiglio dell'oroscopo è quello di non preoccuparvi troppo: presto vi riappacificherete e tornerà il sereno in famiglia.

Acquario: l'oroscopo consiglia di non farvi abbattere da critiche e giudizi affrettati, voi conoscete bene il vostro valore e dare adito a parole non veritiere potrebbe solo crearvi agitazione e nervosismo. Il partner sarà lieto di avervi accanto, vi mostrerà tutto il suo affetto e saprà ricambiare le vostre attenzioni con dolcezza e tenerezza. Potrebbe esservi d'aiuto gustare il vostro cibo preferito, non è il momento per abbandonarsi ai sensi di colpa: ci sarà tempo per rimettervi in forma!

Attenzione, solo, a non esagerare con spuntini e bevande zuccherate.

Pesci: è da tanto che non uscite per dedicare tempo allo shopping, questo vostro desiderio potrebbe aumentare enormemente, ma il consiglio è quello di trovare delle alternative che possano soddisfare il vostro gusto per l'abbigliamento. Una soluzione potrebbe essere quella di ripulire il vostro armadio, potreste scegliere i vestiti che desiderate tenere e quelli che invece non vi piacciono più. Per le donne potrebbe essere divertente anche giocare con il trucco, non importa se non potrete mostrarlo al mondo, la cosa fondamentale è distrarsi e divertirsi.