Venerdì 3 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Leone, mentre il Sole stazionerà sui gradi dell'Ariete. Saturno e Marte permarranno in Acquario come Giove e Plutone che continueranno la loro orbita in Capricorno. Infine Venere ed Urano proseguiranno il loro domicilio in Toro, nel frattempo Nettuno e Mercurio saranno nel segno dei Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno entusiasmante per i segni di Fuoco.

Sul podio

1° posto Acquario: energie top. Il bottino energetico dei nativi sarà presumibilmente stracolmo e tali forze saranno indirizzate, a ragion veduta, nei progetti professionali in essere, con ottimi risultati al seguito.

2° posto Gemelli: lavoro top. Da una parte le amarezze legate alla sfera sentimentale legate agli avversi transiti di Venere e Giove, ma dall'altra i nati Gemelli potranno probabilmente contare su buone intuizioni sul fronte lavorative che, però, dovranno essere messe in atto successivamente.

3° posto Bilancia: shopping. Il versante economico dei nativi sarà, con ogni probabilità, florido e rassicurante a tal punto che potrebbero permettersi un'intensa sessione di shopping online. Amore in stand-by.

I mezzani

4° posto Toro: focus sulla famiglia. Venerdì dove i nativi potrebbero essere chiamati a risolvere un'annosa faccenda legata alla famiglia originaria, dove il loro supporto risulterà fondamentale.

5° posto Capricorno: affettuosi. Venere in quadruplo trigono coi Pianeti nella loro orbita renderanno i nativi, insolitamente per le peculiarità del segno, oltremodo affettuosi verso gli affetti più cari.

Che il partner, però, non ci faccia troppo l'abitudine in quanto già domani il Pianeta della Bellezza passerà in Gemelli, cambiando considerevolmente le carte in tavola.

6° posto Cancro: hobby. Stimolati dalla scarsa potenza che oggi dimostreranno i Luminari, i nativi avranno buone chance di cimentarsi in nuovi hobby che uniscano l'utile al dilettevole, come il fai da te ad esempio.

7° posto Vergine: perplessi.

L'ambiguo comportamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nati Vergine che, superata l'impasse del momento, preferiranno chiudersi a riccio rimuginando sulla questione anzichè affrontarla apertamente.

8° posto Scorpione: amore flop. Qualcosa sul fronte amoroso non girerà, c'è da scommetterci, per il verso giusto nel giorno che precede il weekend per i nati del segno. Sarà bene evitare battute al vetriolo e sguardi accusatori se vorranno rendere il clima ancor più ostico.

9° posto Pesci: diplomatici. Ai nativi quest'oggi sarà probabile che gli vengano mosse delle critiche, specialmente sul versante professionale, che cercheranno di contrastare con la loro proverbiale diplomazia anche se le persone con cui si rapporteranno non gradiranno il loro modo di aggirare le domande scomode.

Probabili attriti amorosi durante le ore mattutine.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: umore flop. Il tono umorale in casa Sagittario potrebbe non essere ai massimi livelli, ed a pagarne maggiormente le conseguenze sarà la dolce metà. Qualche grana anche sul versante professionale dove la comunicazione con capi e colleghi sarà bersagliata da Mercurio in angolazione poco conciliante.

11° posto Ariete: confusi. Il Sole e la Luna, entrambi di Fuoco, formano un trigono peccato, però, che tale configurazione venga quasi totalmente annullata e, di conseguenza, i loro influssi deboli e poco efficaci renderanno spaesati e confusi sul da farsi i nati del segno.

12° posto Leone: amareggiati. Che si tratti di un riferimento lavorativo, una amicizia storica o del partner questo venerdì i nati Leone avranno presumibilmente ben chiaro, se già non l'avessero intuito dal 21 del mese, che non potranno più contare su queste persone le quali, oramai, non faranno più parte del loro percorso esistenziale.