L'oroscopo del 22 marzo è pronto a rendere noto la situazione astrologica della giornata di fine weekend. Per i nativi del Toro è opportuno un po' di riposo, invece, per coloro che appartengono al segno della Bilancia sarà una giornata carica di tensione.

In primo piano, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni astrali quotidiane per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Molto probabilmente questa giornata inizia in sordina con voi distratti o un po' incerti.

Se il vostro rapporto d'amore è giovane e ben collaudato, supererete con poche difficoltà questo periodo un po' critico. Tuttavia, anche se la coppia è in preda alla noia e alle abitudini, potreste sforzarvi un po' di più per rendere più vivace il dialogo. Ricordatevi che la noia è il nemico numero uno delle relazioni.

Toro – Se ci sono delle cose che non avete mai rivelato a nessuno, nemmeno al vostro partner, questa giornata vi offre l'opportunità giusta per rivelare anche i desideri più reconditi e nascosti.

Con un civile dialogo potreste raggiungere un accordo migliore per entrambi. In ogni caso, il vostro stato d'animo è meno scoppiettante del solito, l'oroscopo consiglia di riposarvi.

Gemelli – La giornata inizia con qualche turbamento. Magari dovuto alla gelosia, a un po' di incertezza nel vostro cuore o alla malinconia causati dai ricordi del passato. Dovete resistere e farvi coraggio, pian piano le cose possono prendere una piega del tutto inaspettata.

Già dal mese prossimo vi sentirete più vivaci e ci sarà un passaggio importante che darà il via a una fase fondamentale per i vostri sentimenti. Quindi, se la partenza è stata complicata, l'arrivo sarà splendido.

Previsioni di domenica 22 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Stress, preoccupazioni familiari e lavorative, un po' di ansia per questo periodo disagevole, e la lite è servita. Seri o no, è meglio mettere un freno alle discussioni.

A fine marzo ci sarà una situazione più tranquilla, un po' perché il cielo sarà cambiato e porterà in casa un po' di pace, serenità, amore e tantissima comprensione. In campo lavorativo, la vostra situazione non è brutta, ma molte cose devono essere riviste.

Leone – La vostra capacità di affrontare con grinta e determinazione una conquista si raffinerà nel prossimo mese. Prima non è che non sarete capaci di condurre avanti un approccio ma potreste avere altro per la testa. Al momento, i vostri guadagni potrebbero non soddisfarvi. A fine mese, molti dovranno prendere una decisione definitiva, accettare una proposta o cambiare direzione.

Vergine – In questo periodo di grande confusione e di timori, la vostra arma segreta è la simpatia, la comunicazione, la capacità di sdrammatizzare, di chiacchierare, di spiegarvi e di comprendere. Quando il dialogo funziona, tante cose possono migliorare. Questo vale anche per l'amore. A fine marzo ci sarà qualche piccolo cambiamento. Coloro che lavorano anche in questi tempi bui devono farsi valere, non devono perdere la concentrazione e devono fare attenzione anche ai piccoli dettagli. Parlando di soldi, dovete mettere in conto alcune spese extra.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata domenicale non manca la tensione in casa, in famiglia e in amore. L'Oroscopo raccomanda di fare attenzione ai bisticci, che potrebbero prendere la mano e farvi ritrovare in un bel pasticcio. Le coppie che si amano profondamente, potrebbero mettersi una pietra sopra. Se entrambi i partner iniziano a farsi domande scomode, la vita di coppia potrebbe percorrere una strada tortuosa. Tutto dipende dagli amanti, da quello che vogliono fare.

Scorpione – In questo periodo avete un diavolo per capello, vi sentite irritabili, confusi, inerti e insicuri.

Una distrazione potrebbe scatenare qualche lite di troppo in famiglia. Dovete munirvi di pazienza e aspettare che il cielo si rassereni. La primavera ha in serbo per voi delle sorprese inaspettate. Dovete smettere di essere insoddisfatti del vostro aspetto esteriore. Questa insoddisfazione potrebbe farvi commettere un passo falso per la vostra salute.

Sagittario – In campo sentimentale potrebbero esserci degli imprevisti o delle difficoltà legate alla famiglia, al lavoro o a circostanze esterne, che dovete affrontare con cautela e pazienza. In questa giornata di domenica vi sentite indecisi, insoddisfatti e irritati.

Tra qualche giorno inizierete raggiungerete la stabilità, anche se l'incertezza regnerà sovrana tra le mure domestiche. In campo lavorativo, soprattutto per chi sta al pubblico, dovete mettere in conto molta fatica e tantissima pazienza. Ce la farete, non temete.

L'oroscopo di domenica 22 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Cercate di guardare la vita da un'altra prospettiva. Anche se siete chiusi di casa, dovete sforzarvi di mantenere la calma e la serenità in famiglia, in amore. Coloro che iniziano a guardare il proprio partner con occhi diversi, pensano di troncare la relazione perché sentono di non essere più amati, calcolati e viziati come un tempo.

Anche la noia, la routine, l'insoddisfazione, gli imprevisti domestici e familiari non vi aiutano a vivere con serenità la vostra relazione d'amore. Magari con un confronto a cuore aperto potreste salvare il rapporto. In campo lavorativo, questo è un periodo buio ma voi non dovete farvi piegare da questi eventi nefasti.

Acquario – Questo periodo non rende la vostra vita facile. Troppe le difficoltà esterne, anche perché siete alle prese con il passato, con dei ricordi che ancora bruciano nel vostro cuore. Vi sentite anche malinconici perché all'orizzonte non intravedete nessuno. L'oroscopo consiglia di essere molto pazienti e di affidarvi ciecamente al destino.

Anche in questo in periodo potete conoscere gente nuova grazie ai social network.

Pesci – Se la vostra unione è solida, questo è un periodo favorevole per pensare ai nuovi progetti da fare insieme. Dunque, non preoccupatevi se le emozioni e l'intesa oscilleranno tra alti e bassi. Di sicuro, si tratta di scosse di assestamento utili per le coppie che stanno cercando di raggiungere il giusto equilibrio. Dunque, se siete gelosi, occhio a non mostrarvi troppo possessivi. Se, invece, la vostra unione ha dei seri cedimenti strutturali, c'è il rischio che voi e il partner prendiate due strade diverse.